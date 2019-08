Facebook frappé par la répression d'Apple sur une fonctionnalité de messagerie, Un changement dans l'iOS 13 imposant une refonte de ses applications 22PARTAGES 9 0 Bien qu'Apple ait déployé un certain nombre de fonctionnalités pour protéger la vie privée des utilisateurs dans son système d’exploitation fonctionnant sur ses appareils jusqu’à présent, la protection de la vie privée a fait l'objet d'une attention renouvelée lors de la prochaine mise à jour de son système d'exploitation. Une nouvelle fonctionnalité de l'iOS 13 qui semble centrée sur la protection de la vie privée des utilisateurs pourrait avoir des conséquences radicales pour la messagerie et les applications d'appels en ligne telles que WhatsApp et Messenger de Facebook, selon The Information.



Ce changement d’Apple qui imposera de profondes mises à niveau aux applications de Facebook et à d'autres applications de messagerie limitera une fonctionnalité que les applications comme Facebook Messenger et WhatsApp utilisent pour passer des appels vocaux sur Internet. Dans iOS 13, Apple n'autorise pas les applications de messagerie à utiliser la technologie appelée Voice over Internet Protocol ou VoIP pour exécuter la voix en arrière-plan lorsque les programmes ne sont pas utilisés activement, ce qui était le cas jusqu’à présent.





Lorsque les applications s'exécutent en permanence en arrière-plan, cela leur permet de connecter rapidement les appels. Mais certaines applications profitent pour effectuer d'autres tâches, comme la collecte de données utilisateur. Apple va restreindre cet accès en arrière-plan, dans son prochain système d’exploitation mobile, pour qu'il ne puisse être utilisé que pour les appels Internet, a rapporté The Information. Apple a placé la protection de la vie privée au centre de ses activités, d'autant plus que de nombreuses sociétés de technologie comme Facebook font la une des journaux pour des cas d'atteinte à la protection des données ou d'utilisation abusive des informations personnelles.



Mais dans une déclaration, un porte-parole du plus grand réseau social a déclaré que l'entreprise ne recueillait pas de données au moyen de la fonction d'appel sur les smartphones d’Apple et compte trouver un terrain d’entente avec le fabricant d’iPhone. Le porte-parole de Facebook a déclaré :



« Les changements apportés aux prochaines versions d'iOS ne sont pas négligeables, mais nous sommes en pourparlers avec Apple sur la meilleure façon d'y remédier ». « Pour être clair, nous utilisons l'API VoIP PushKit pour offrir une expérience de messagerie privée de classe mondiale, et non dans le but de collecter des données », a-t-il ajouté.



Restreindre les possibilités des programmes qui peuvent simplement être ouverts à tout moment sur son matériel mobile s'inscrit dans les bonnes pratiques qu'Apple est en train mettre en place dans ses appareils pour qu’ils deviennent un lieu de confiance pour la vie privée des clients dans une industrie de moins en moins digne de confiance, a rapporté The Information.



Ce n’est pas la première fois qu’Apple met fin à certaines utilisations du protocole VoIP par Facebook. En effet, après que Facebook eut scindé la messagerie en une application Messenger autonome en 2014, le géant des médias sociaux a essayé de garder la technologie dans son application principale. Mais Apple a compris le stratagème de l’entreprise et y a mis fin, a déclaré Phillip Shoemaker, qui est resté à la tête de l'équipe d'évaluation des applications d'Apple jusqu’en 2016. Toutefois, Messenger et WhatsApp, qui permettent les appels vocaux sur Internet, utilisent toujours cette fonctionnalité.



« Messenger peut toujours utiliser le mode[arrière-plan VoIP], et c'est ce qu'il fait », a dit M. Shoemaker. « Ce qu'ils font en arrière-plan, que ce soit pour accepter des appels, écouter en permanence ou mettre à jour le contenu de l'application principale, ce n'est pas clair pour Apple, mais ça pourrait arriver ».



Selon The Information, d'autres applications de messagerie majeures comme Snapchat et WeChat en Chine ont également utilisé VoIP pour fonctionner en arrière-plan pour un certain nombre de raisons sans rapport avec les appels vocaux, a déclaré l'une des personnes familières avec le problème. Une autre raison pour laquelle Apple a restreint l’accès au protocole VoIP, c’est que l’exécution en arrière-plan des applications, en plus de la collecte potentielle de données, elle aspire également les ressources du système, ce qui réduit la durée de vie de la batterie.



L’impact du changement apporté à la fonction de l’arrière-plan sur Facebook et les autres applications de messagerie



Le changement apporté par Apple obligera Facebook à revoir la conception de ses applications de messagerie, a rapporté the Information qui a cité deux personnes qui connaissent le problème. Selon The information, cela pourrait avoir un impact particulièrement lourd sur WhatsApp, qui a utilisé la fonction d'appel Internet de diverses manières, y compris pour implémenter le chiffrement de bout en bout de l'application, un système de communication où seules les personnes qui communiquent peuvent lire les messages échangés, d’après les sources.



Même si les applications les plus impactées par la mise à jour d’Apple seront probablement les programmes Messenger et WhatsApp de Facebook, la refonte des applications ne concerne pas seulement ces seules applications. Tout autre développeur d'applications de messagerie, qui a longtemps compté sur la fonction d'appel Internet pour que ses applications fonctionnent en arrière-plan sur les appareils mobiles d’Apple, devra également reconstruire ses applications, ont déclaré les sources à The Information.





Les fonctionnalités à venir du système d'exploitation Android de Google incluent également de nombreuses limites sur les applications s'exécutant en arrière-plan, d’après The Information. Une fois en place, ces changements influenceront probablement les résultats financiers du géant des réseaux sociaux.



Le combat d’Apple pour le renforcement de la vie privée sur Internet



C’est lors de la conférence mondiale des développeurs en juin qu’Apple a dévoilé le changement de la fonction d'appel sur Internet en évoquant la nécessité de protéger la vie privée et d'améliorer les performances de ses appareils. iOS 13 comprendra de multiples mises à jour centrées sur la possibilité pour les utilisateurs de mieux contrôler comment et quand les applications peuvent obtenir leurs informations, comme le partage unique de la localisation et un système d'authentification unique centré sur la protection de la vie privée appelé « Sign in with Apple ».



Tim Cook, PDG d'Apple, a fait de la protection de données utilisateur son cheval de bataille dans le cadre des activités de son entreprise. Lors d'une conférence sur la protection de la vie privée qui s'est tenue à Bruxelles l'année dernière, M. Cook a ouvertement



Lors de la Consumer Electronics Show (CES) qui s’est tenue en janvier dernier, Apple a arboré un enseigne où on pouvait lire « ce qui se passe dans votre iPhone reste dans votre iPhone » en faisant ainsi référence à ses concurrents Google et Facebook et leur manière d’utiliser les données utilisateur.



Facebook a dit qu’il n’utilise pas la fonction d’appel dur Internet pour faire la collecte de données, mais son bilan en matière de protection de la vie privée ne dit pas le contraire. Facebook a fait l'objet d'un récent examen minutieux de la Federal Trade Commission, ainsi que d'un r



Le changement d’Apple est prévu pour la sortie de l'iOS 13 en septembre et les développeurs d'applications auront jusqu'en avril 2020 pour s’y conformer. Espérons qu’une fois entrés en vigueur, ces changements dans iOS et Android feront en sorte qu’il n’appartienne dorénavant qu’aux utilisateurs de décider que faire de leurs données.



