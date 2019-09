Apple se servirait de l'App Store pour copier les meilleures idées pour son écosystème Grâce à son accès à une véritable mine d'informations 11PARTAGES 3 0 Clue, une application populaire utilisée par les femmes pour suivre leurs règles, a presque atteint le sommet de la catégorie Santé et forme physique d’Apple. Mais l'application s'expose à une perte de vitesse. En effet, Apple prévoit ce mois-ci d'incorporer certaines fonctionnalités essentielles de Clue, telles que son cycle menstruel et la prévision de la période féconde, dans sa propre application Health préinstallée dans chaque iPhone. Cette application est gratuite, contrairement à Clue, qui peut être téléchargé gratuitement mais qui rapporte de l'argent grâce aux ventes d'abonnements et de services dans son application. L’incorporation par le passé par Apple de fonctionnalités incluses dans d’autres applications tierces a souvent entraîné leur disparition.



Cette menace qui plane sur Clue vient encore rappeler la dualité du rôle d'Apple dans cet écosystème : fournisseur d’accès à des applications indépendantes et concurrent majeur. « C’est une relation amour-haine, bien sûr. Vous ne pouvez pas vous permettre d'embêter le laitier quand vous n'avez qu'un seul laitier », a déclaré Ida Tin, PDG de Clue. Bien que Tin pense que sa société berlinoise peut coexister avec Apple, elle souligne une « distribution asymétrique de la puissance » dans l’industrie de la technologie.



Les développeurs en sont venus à accepter le fait que, sans prévenir, Apple peut rendre leur travail obsolète en annonçant une nouvelle application ou fonctionnalité qui utilise ou intègre leurs idées. Certaines applications ont tout simplement cédé sous la pression et ont fermé boutique dans certains cas. En règle générale, les développeurs ne poursuivent pas Apple en raison des difficultés et des coûts liés à la lutte contre l'éditeur d'iOS et des conséquences qu’ils pourraient subir du fait qu’ils dépendent de la plateforme.



Un incident qui n'est pas isolé



Durant l’édition 2016 de sa conférence dédiée aux développeurs, Apple a présenté une nouvelle application pour sa montre connectée qu’il a baptisée Breathe. Cette dernière a été conçue pour aider les utilisateurs à atténuer le stress quotidien en les guidant à travers des séances de respiration chronométrées, qui peuvent être lancées à partir de sa montre connectée et des rappels peuvent être programmés à l’avance.



Cependant, un développeur du nom de Ben Erez, s’est montré outré et a prétendu



« Nous avons eu le même concept, la même orthographe, la même fonctionnalité dans l’App Store à l’intention des téléphones portables et des montres connectées depuis déjà plus d’un an. Nous avons conçu cette application parce que les applications existantes de type “pleine conscience” étaient insuffisantes en ce qu'elles sont toutes axées sur des sessions intenses de 5-20 minutes, une fois par jour. Nous voulions une expérience de pleine conscience qui pouvait être ressentie tout au long de la journée en petits morceaux », a-t-il confié.





Selon Erez, l’application a été lancée en avril 2015 et a été téléchargée plus de 6500 fois. Il affirme que non seulement Apple a subtilisé le nom de l’application, mais également ses fonctionnalités.



« Breathe est une application de pleine conscience qui vous aide à rester détendu en vous envoyant des “rappels de respiration” doux tout au long de la journée. Il suffit de configurer les moments pendant lesquels vous souhaitez recevoir les Breathers ainsi que la fréquence à laquelle vous voulez les recevoir - nous nous occupons du reste ! Nous sommes ravis de vous aider à être plus calme, plus sain et plus heureux », peut-on lire sur le descriptif de l’application.



Il faut se rappeler que la première application Android d’Apple (Move to iOS) a été accusée d’être la copie d’une autre application baptisée Copy My Data et développée par Media Mushroom. C’est la revue spécialisée PhAndroid qui avait fait cette découverte. Elle s’était alors intéressée de plus près aux deux applications. Le nom du paquet d’Apple package=”com.apple.movetoios” tandis que ceux de Copy My Data était android:name=”com.mediamushroom.copymydata”. PhAndroid a remarqué que les deux applications avaient beaucoup de fonctionnalités et de code en commun et, fait le plus étrange, la chaîne de caractères com.mediamushroom.copymydata était toujours dans le code de Move to iOS d’Apple.



Un abus de position dominante ?



Le déséquilibre des pouvoirs entre Apple et les applications de sa plateforme pourrait se transformer en une faille rare dans l’armure de la société dans un contexte où les législateurs américains passent au peigne fin les grandes entreprises du numérique



Une fois la juridiction établie, l'étape suivante consiste pour les deux agences fédérales à décider si elles souhaitent ouvrir des enquêtes formelles. Les résultats ne seront probablement pas rapides. Une précédente enquête FTC de Google a pris plus de deux ans. Aux États-Unis et dans le monde entier, les entreprises technologiques font face à des réactions négatives, alimentées par les inquiétudes de leurs concurrents, des législateurs et des groupes de consommateurs, selon lesquelles les entreprises ont trop de pouvoir et nuisent aux utilisateurs et aux entreprises rivales.



Mais en attendant, des utilisateurs iOS





Un accès à une mine d'informations pour prendre des décisions stratégiques



Lorsque Apple a intégré une lampe de poche à son système d'exploitation en 2013, elle a rendu instantanément une myriade d'applications redondantes offrant cette fonctionnalité. Toutes les applications, de l’application «Measure» incluse à l’iPhone à son emoji animé intégré étaient à l’origine des applications de l’App Store.



Dans les mises à jour logicielles de septembre de cette année, Apple a ajouté la possibilité d'utiliser un iPad comme deuxième écran d'ordinateur, une fonctionnalité offerte à l'origine par une application populaire appelée Duet Display. Ses claviers iPhone et iPad incluront la possibilité de taper en balayant, imitant des applications telles que SwiftKey.



Le malheur d'avoir une idée copiée par Apple a même un terme de l'industrie. "Getting Sherlocked" revient à l'époque où l'outil de recherche de bureau d'Apple appelé "Sherlock" a emprunté de nombreuses fonctionnalités d'un outil complémentaire tiers appelé "Watson", qui n'existe plus.



L'imitation est courante dans le secteur des technologies. « Nous avons toujours eu le courage de voler de bonnes idées », a déclaré Steve Jobs, cofondateur d'Apple.



Mais ce qui différencie la pratique d’Apple, c’est son accès à une mine de données que personne n’a. L'App Store, où les applications originales ont été proposées et mises en concurrence pour les téléchargements, recueille une grande quantité d'informations sur les types d'applications qui ont réussi - même en surveillant le temps que les utilisateurs y passent. Ces données sont largement partagées par les dirigeants du géant de la technologie et pourraient être utilisées pour prendre des décisions stratégiques concernant le développement de produits, a déclaré Phillip Shoemaker, directeur de la revue App Store chez Apple de 2009 à 2016. « Je pense qu'Apple tire beaucoup d'inspiration des applications disponibles sur l'App Store », a-t-il déclaré.



« Une concurrence saine, dans toutes les catégories, pousse constamment tous les développeurs d'applications, y compris Apple, à s'améliorer», a déclaré le porte-parole d'Apple, Fred Sainz, dans un communiqué. « Nous n'aurions pas d'autre solution, car c'est ainsi que nos utilisateurs obtiendront les meilleures expériences possibles ». Il a ajouté que l'App Store compte plus de 2 millions d'applications, ce qui montre « qu'une bonne idée peut venir de n'importe où et toucher la vie des gens. partout ».





Une concurrence déloyale ?



Les grandes enseignes de la technologie ne sont pas simplement puissantes parce qu’elles sont rentables. Elles sont également omniscientes sur leurs plateformes, capables d’utiliser les informations relatives à des concurrents plus petits à leur avantage et d’étendre leur portée grâce à une plus grande fonctionnalité.



Lorsque les entreprises vendent leurs produits sur Amazon, par exemple, ce dernier peut voir avant tout le monde si une nouvelle catégorie réussit. De même, Apple profite grandement de l'inventivité de millions de développeurs d'applications, d'abord lorsque leurs applications incitent les clients à continuer à utiliser l'iPhone et ensuite si les applications parviennent à inciter les utilisateurs à effectuer des paiements.



Des plateformes technologiques telles qu'Apple et Amazon peuvent utiliser ces informations pour « identifier les menaces émergentes potentielles, puis les acquérir et trouver le moyen de les désavantager », a déclaré Maurice Stucke, professeur à la faculté de droit de l'Université du Tennessee et auteur de plusieurs livres sur la politique antitrust.



Une fois qu'Apple a dupliqué l'idée d'une application, la version interne bénéficie souvent de fonctionnalités que les développeurs externes ne sont pas autorisés à utiliser. Apple Music, par exemple, est le seul service de streaming autorisé à tirer pleinement parti de Siri. Apple annonce vouloir modifier cette politique dans son nouveau système d'exploitation, iOS 13. L'application Apple Walkie-Talkie, lancée après que des applications indépendantes aient prouvé l'attrait du concept, est la seule qui peut fonctionner sur Apple Watch.



Source :



Et vous ?



Cela vous semble-t-il surprenant ?

Que pensez-vous de l'attitude d'Apple ?

Développez-vous des applications mobiles ? Si oui, pour quelle plateforme ?

Vous êtes-vous déjà fait copier votre application ou des fonctionnalités de votre application ?



Voir aussi :



Apple favoriserait ses propres applications lors du classement des résultats de recherche sur l'App Store depuis iOS, l'entreprise s'explique

Apple révèle le nombre de demandes de suppression des applications de l'App Store par les gouvernements, pour la première fois dans un rapport

Les applications de la catégorie Enfants ne peuvent pas inclure de publicités, selon les directives d'évaluation de l'App Store

App Store : la Cour suprême US autorise les poursuites antitrust contre Apple, accusé d'être la raison de la hausse des prix des applications Clue, une application populaire utilisée par les femmes pour suivre leurs règles, a presque atteint le sommet de la catégorie Santé et forme physique d’Apple. Mais l'application s'expose à une perte de vitesse. En effet, Apple prévoit ce mois-ci d'incorporer certaines fonctionnalités essentielles de Clue, telles que son cycle menstruel et la prévision de la période féconde, dans sa propre application Health préinstallée dans chaque iPhone. Cette application est gratuite, contrairement à Clue, qui peut être téléchargé gratuitement mais qui rapporte de l'argent grâce aux ventes d'abonnements et de services dans son application. L’incorporation par le passé par Apple de fonctionnalités incluses dans d’autres applications tierces a souvent entraîné leur disparition.Cette menace qui plane sur Clue vient encore rappeler la dualité du rôle d'Apple dans cet écosystème : fournisseur d’accès à des applications indépendantes et concurrent majeur. « C’est une relation amour-haine, bien sûr. Vous ne pouvez pas vous permettre d'embêter le laitier quand vous n'avez qu'un seul laitier », a déclaré Ida Tin, PDG de Clue. Bien que Tin pense que sa société berlinoise peut coexister avec Apple, elle souligne une « distribution asymétrique de la puissance » dans l’industrie de la technologie.Les développeurs en sont venus à accepter le fait que, sans prévenir, Apple peut rendre leur travail obsolète en annonçant une nouvelle application ou fonctionnalité qui utilise ou intègre leurs idées. Certaines applications ont tout simplement cédé sous la pression et ont fermé boutique dans certains cas. En règle générale, les développeurs ne poursuivent pas Apple en raison des difficultés et des coûts liés à la lutte contre l'éditeur d'iOS et des conséquences qu’ils pourraient subir du fait qu’ils dépendent de la plateforme.Durant l’édition 2016 de sa conférence dédiée aux développeurs, Apple a présenté une nouvelle application pour sa montre connectée qu’il a baptisée Breathe. Cette dernière a été conçue pour aider les utilisateurs à atténuer le stress quotidien en les guidant à travers des séances de respiration chronométrées, qui peuvent être lancées à partir de sa montre connectée et des rappels peuvent être programmés à l’avance.Cependant, un développeur du nom de Ben Erez, s’est montré outré et a prétendu qu’Apple a volé son application , qui a d’ailleurs le même nom et est disponible sur l’App Store depuis plus d’un an déjà sous l’étendard de KSI Technology LLC.« Nous avons eu le même concept, la même orthographe, la même fonctionnalité dans l’App Store à l’intention des téléphones portables et des montres connectées depuis déjà plus d’un an. Nous avons conçu cette application parce que les applications existantes de type “pleine conscience” étaient insuffisantes en ce qu'elles sont toutes axées sur des sessions intenses de 5-20 minutes, une fois par jour. Nous voulions une expérience de pleine conscience qui pouvait être ressentie tout au long de la journée en petits morceaux », a-t-il confié.Selon Erez, l’application a été lancée en avril 2015 et a été téléchargée plus de 6500 fois. Il affirme que non seulement Apple a subtilisé le nom de l’application, mais également ses fonctionnalités.« Breathe est une application de pleine conscience qui vous aide à rester détendu en vous envoyant des “rappels de respiration” doux tout au long de la journée. Il suffit de configurer les moments pendant lesquels vous souhaitez recevoir les Breathers ainsi que la fréquence à laquelle vous voulez les recevoir - nous nous occupons du reste ! Nous sommes ravis de vous aider à être plus calme, plus sain et plus heureux », peut-on lire sur le descriptif de l’application.Il faut se rappeler que la première application Android d’Apple (Move to iOS) a été accusée d’être la copie d’une autre application baptisée Copy My Data et développée par Media Mushroom. C’est la revue spécialisée PhAndroid qui avait fait cette découverte. Elle s’était alors intéressée de plus près aux deux applications. Le nom du paquet d’Apple package=”com.apple.movetoios” tandis que ceux de Copy My Data était android:name=”com.mediamushroom.copymydata”. PhAndroid a remarqué que les deux applications avaient beaucoup de fonctionnalités et de code en commun et, fait le plus étrange, la chaîne de caractères com.mediamushroom.copymydata était toujours dans le code de Move to iOS d’Apple.Le déséquilibre des pouvoirs entre Apple et les applications de sa plateforme pourrait se transformer en une faille rare dans l’armure de la société dans un contexte où les législateurs américains passent au peigne fin les grandes entreprises du numérique dans l'optique de savoir si elles abusent de leur pouvoir . La Federal Trade Commission et le ministère de la Justice, qui appliquent les lois antitrust aux États-Unis, se sont partagées l’examen des GAFA : Amazon et Facebook étant sous la surveillance de la FTC, et Apple et Google sous celle du ministère de la Justice. .Une fois la juridiction établie, l'étape suivante consiste pour les deux agences fédérales à décider si elles souhaitent ouvrir des enquêtes formelles. Les résultats ne seront probablement pas rapides. Une précédente enquête FTC de Google a pris plus de deux ans. Aux États-Unis et dans le monde entier, les entreprises technologiques font face à des réactions négatives, alimentées par les inquiétudes de leurs concurrents, des législateurs et des groupes de consommateurs, selon lesquelles les entreprises ont trop de pouvoir et nuisent aux utilisateurs et aux entreprises rivales.Mais en attendant, des utilisateurs iOS ont lancé des plaintes contre Apple , l'accusant d'avoir enfreint la législation fédérale antitrust en monopolisant la vente d'applications payantes, ce qui a entraîné une hausse des prix par rapport à ce qu’ils auraient été si ces mêmes applications avaient été disponibles depuis d’autres sources. Bien que les développeurs fixent les prix de leurs applications, Apple collecte les paiements des utilisateurs d’iPhone, en conservant une commission de 30% sur chaque achat. L’un des points litigieux dans cette affaire est de savoir si les développeurs d’application récupèrent le coût de cette commission en le transmettant aux consommateurs.Lorsque Apple a intégré une lampe de poche à son système d'exploitation en 2013, elle a rendu instantanément une myriade d'applications redondantes offrant cette fonctionnalité. Toutes les applications, de l’application «Measure» incluse à l’iPhone à son emoji animé intégré étaient à l’origine des applications de l’App Store.Dans les mises à jour logicielles de septembre de cette année, Apple a ajouté la possibilité d'utiliser un iPad comme deuxième écran d'ordinateur, une fonctionnalité offerte à l'origine par une application populaire appelée Duet Display. Ses claviers iPhone et iPad incluront la possibilité de taper en balayant, imitant des applications telles que SwiftKey.Le malheur d'avoir une idée copiée par Apple a même un terme de l'industrie. "Getting Sherlocked" revient à l'époque où l'outil de recherche de bureau d'Apple appelé "Sherlock" a emprunté de nombreuses fonctionnalités d'un outil complémentaire tiers appelé "Watson", qui n'existe plus.L'imitation est courante dans le secteur des technologies. « Nous avons toujours eu le courage de voler de bonnes idées », a déclaré Steve Jobs, cofondateur d'Apple.Mais ce qui différencie la pratique d’Apple, c’est son accès à une mine de données que personne n’a. L'App Store, où les applications originales ont été proposées et mises en concurrence pour les téléchargements, recueille une grande quantité d'informations sur les types d'applications qui ont réussi - même en surveillant le temps que les utilisateurs y passent. Ces données sont largement partagées par les dirigeants du géant de la technologie et pourraient être utilisées pour prendre des décisions stratégiques concernant le développement de produits, a déclaré Phillip Shoemaker, directeur de la revue App Store chez Apple de 2009 à 2016. « Je pense qu'Apple tire beaucoup d'inspiration des applications disponibles sur l'App Store », a-t-il déclaré.« Une concurrence saine, dans toutes les catégories, pousse constamment tous les développeurs d'applications, y compris Apple, à s'améliorer», a déclaré le porte-parole d'Apple, Fred Sainz, dans un communiqué. « Nous n'aurions pas d'autre solution, car c'est ainsi que nos utilisateurs obtiendront les meilleures expériences possibles ». Il a ajouté que l'App Store compte plus de 2 millions d'applications, ce qui montre « qu'une bonne idée peut venir de n'importe où et toucher la vie des gens. partout ».Les grandes enseignes de la technologie ne sont pas simplement puissantes parce qu’elles sont rentables. Elles sont également omniscientes sur leurs plateformes, capables d’utiliser les informations relatives à des concurrents plus petits à leur avantage et d’étendre leur portée grâce à une plus grande fonctionnalité.Lorsque les entreprises vendent leurs produits sur Amazon, par exemple, ce dernier peut voir avant tout le monde si une nouvelle catégorie réussit. De même, Apple profite grandement de l'inventivité de millions de développeurs d'applications, d'abord lorsque leurs applications incitent les clients à continuer à utiliser l'iPhone et ensuite si les applications parviennent à inciter les utilisateurs à effectuer des paiements.Des plateformes technologiques telles qu'Apple et Amazon peuvent utiliser ces informations pour « identifier les menaces émergentes potentielles, puis les acquérir et trouver le moyen de les désavantager », a déclaré Maurice Stucke, professeur à la faculté de droit de l'Université du Tennessee et auteur de plusieurs livres sur la politique antitrust.Une fois qu'Apple a dupliqué l'idée d'une application, la version interne bénéficie souvent de fonctionnalités que les développeurs externes ne sont pas autorisés à utiliser. Apple Music, par exemple, est le seul service de streaming autorisé à tirer pleinement parti de Siri. Apple annonce vouloir modifier cette politique dans son nouveau système d'exploitation, iOS 13. L'application Apple Walkie-Talkie, lancée après que des applications indépendantes aient prouvé l'attrait du concept, est la seule qui peut fonctionner sur Apple Watch.Source : Washington Post Cela vous semble-t-il surprenant ?Que pensez-vous de l'attitude d'Apple ?Développez-vous des applications mobiles ? Si oui, pour quelle plateforme ?Vous êtes-vous déjà fait copier votre application ou des fonctionnalités de votre application ?