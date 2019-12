La nouvelle fonctionnalité d'iOS 13.3 d'Apple est supposée empêcher vos enfants de discuter avec des inconnus, Mais un bogue leur permet de facilement contourner cette restriction 11PARTAGES 3 0 IOS 13 est sorti au cours du mois de septembre et depuis sa sortie, il a déjà été mis à jour plusieurs fois pour corriger de nombreux bogues. Cette semaine encore, Apple a sorti une nouvelle version de cet iOS (iOS 13.3) et cette dernière intégrait une fonctionnalité de limites de communication qui donne plus de contrôle aux parents. Cette fonctionnalité a été annoncée en grande pompe et était supposée donner aux parents le pouvoir de contrôler avec qui leurs enfants peuvent discuter sur leurs téléphones. Mais un rapport de CNBC montre bien que cette fonctionnalité ne marche pas comme prévu.



Cette fonctionnalité est supposée empêcher aux enfants de communiquer avec des personnes qui ne figurent pas dans leur carnet d’adresses, sans l'approbation parentale. En plus de cela, le bon fonctionnement de cette fonctionnalité voudrait que lorsqu’un enfant essaie d'ajouter un nouveau contact, il devrait être invité à entrer le code PIN défini par le parent. Pourtant le rapport de CNBC fait savoir que les choses ne se passent pas de cette façon. Il a été découvert plusieurs bogues au niveau de cette fonctionnalité qui permet aux enfants de contourner ce contrôle parental.





CNBC a découvert que lorsqu’un numéro inconnu envoie un SMS au téléphone de l’enfant, l’enfant a la possibilité d’ajouter le numéro à son carnet d’adresses. Une fois que l’enfant a ajouté le numéro au carnet d’adresses, il peut appeler ou envoyer un SMS à ce numéro. Il a également été découvert que pour contourner ces protections, il suffit à l’enfant de coupler son iPhone à une Apple Watch et à partir de là, il peut demander à Siri d’envoyer un SMS ou d’appeler n’importe quel numéro, que celui-ci soit dans la liste de contacts ou pas. Tout cela est vraiment très grave et montre bien que cette fonctionnalité n'empêche pas du tout vos enfants de discuter avec des inconnus.



Dans un communiqué, Apple a reconnu ce bogue, mais a déclaré qu'il ne se produit que dans une configuration non-standard. L’entreprise a également précisé qu’une solution de contournement est disponible et qu’une prochaine mise à jour logicielle viendra résoudre le problème : « Ce problème se produit uniquement sur les périphériques configurés avec une configuration non-standard et une solution de contournement est disponible. Nous travaillons sur un correctif complet et le publierons dans une prochaine mise à jour logicielle ».



Le rapport de CNBC a clairement fait savoir que ce bogue se produisait en raison du fait que les contacts n’étaient pas stockés sur iCloud par défaut. Donc en attendant la sortie de la mise à jour qui résoudra ce problème, la solution de contournement reste la meilleure option, puisqu’elle consiste à forcer les contacts à se synchroniser avec iCloud. La mise en place de cette solution est assez simple :



Ouvrez Paramètres ;

Ouvrez Paramètres ;

Ouvrez Contacts ;

Sélectionnez Compte par défaut ;

Changez ce qui y est en iCloud.

Source : CNBC



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?



Voir aussi :



Apple attaque en justice la décision de la Commission européenne qui l'a obligée à verser 13 milliards d'euros à l'Irlande pour avantages fiscaux illégaux

Un ex-employé d'Apple l'accuse d'avoir espionné ses messages privés lorsqu'il y travaillait encore, ceci dans le cadre d'une action en justice menée par Apple contre ce dernier

Apple bannit une application qui trace les manifestations et les activités de la police à Hong Kong, sous prétexte d'illégalité, à tort ? IOS 13 est sorti au cours du mois de septembre et depuis sa sortie, il a déjà été mis à jour plusieurs fois pour corriger de nombreux bogues. Cette semaine encore, Apple a sorti une nouvelle version de cet iOS (iOS 13.3) et cette dernière intégrait une fonctionnalité de limites de communication qui donne plus de contrôle aux parents. Cette fonctionnalité a été annoncée en grande pompe et était supposée donner aux parents le pouvoir de contrôler avec qui leurs enfants peuvent discuter sur leurs téléphones. Mais un rapport de CNBC montre bien que cette fonctionnalité ne marche pas comme prévu.Cette fonctionnalité est supposée empêcher aux enfants de communiquer avec des personnes qui ne figurent pas dans leur carnet d’adresses, sans l'approbation parentale. En plus de cela, le bon fonctionnement de cette fonctionnalité voudrait que lorsqu’un enfant essaie d'ajouter un nouveau contact, il devrait être invité à entrer le code PIN défini par le parent. Pourtant le rapport de CNBC fait savoir que les choses ne se passent pas de cette façon. Il a été découvert plusieurs bogues au niveau de cette fonctionnalité qui permet aux enfants de contourner ce contrôle parental.CNBC a découvert que lorsqu’un numéro inconnu envoie un SMS au téléphone de l’enfant, l’enfant a la possibilité d’ajouter le numéro à son carnet d’adresses. Une fois que l’enfant a ajouté le numéro au carnet d’adresses, il peut appeler ou envoyer un SMS à ce numéro. Il a également été découvert que pour contourner ces protections, il suffit à l’enfant de coupler son iPhone à une Apple Watch et à partir de là, il peut demander à Siri d’envoyer un SMS ou d’appeler n’importe quel numéro, que celui-ci soit dans la liste de contacts ou pas. Tout cela est vraiment très grave et montre bien que cette fonctionnalité n'empêche pas du tout vos enfants de discuter avec des inconnus.Dans un communiqué, Apple a reconnu ce bogue, mais a déclaré qu'il ne se produit que dans une configuration non-standard. L’entreprise a également précisé qu’une solution de contournement est disponible et qu’une prochaine mise à jour logicielle viendra résoudre le problème : « Ce problème se produit uniquement sur les périphériques configurés avec une configuration non-standard et une solution de contournement est disponible. Nous travaillons sur un correctif complet et le publierons dans une prochaine mise à jour logicielle ».Le rapport de CNBC a clairement fait savoir que ce bogue se produisait en raison du fait que les contacts n’étaient pas stockés sur iCloud par défaut. Donc en attendant la sortie de la mise à jour qui résoudra ce problème, la solution de contournement reste la meilleure option, puisqu’elle consiste à forcer les contacts à se synchroniser avec iCloud. La mise en place de cette solution est assez simple :Source : CNBCQu’en pensez-vous ?