Apple s'oppose à l'appel de l'UE pour un chargeur commun de smartphone Affirmant que cela pourrait nuire à l'innovation au lieu de l'encourager 0PARTAGES 5 0 Les législateurs européens ont fait une demande pour développer un port de charge commun pour tous les smartphones disponibles sur le marché et veulent obliger Apple à s’y conformer. Il sera donc question pour la société d’adopter les câbles USB-C et abandonner le connecteur Lightning extrêmement populaire en Europe.



L'UE devrait voter sur la question lors d'une prochaine session, mais aucune date n'a encore été annoncée. Si cela arrivait, ce serait le troisième câble d'Apple en 13 ans. Pour soutenir cette décision, l’UE déclare que cela contribuera à réduire les déchets électroniques puisque d’après certaines estimations, les anciens chargeurs génèrent plus de 51000 tonnes de déchets électroniques par an.



De plus, les députés veulent des mesures contraignantes pour que les chargeurs s'adaptent à tous les téléphones et autres appareils portables, ce qui facilitera la vie aux utilisateurs. Toutefois, Apple n'est pas de cet avis et c'est normal, car le passage à un chargeur commun affecterait l'entreprise plus que toute autre entreprise, car ses iPhones et la plupart de ses produits sont alimentés par son câble Lightning, tandis que les appareils Android sont alimentés par des connecteurs USB-C.



« Nous pensons qu'une réglementation qui force la conformité à travers le type de connecteur intégré à tous les smartphones étouffe l'innovation au lieu de l'encourager, et nuirait aux consommateurs en Europe et à l'économie dans son ensemble », a déclaré Apple dans un communiqué.





Les commentaires d'Apple sont intervenus une semaine après que les législateurs du Parlement européen ont appelé à un chargeur commun pour tous les téléphones mobiles et ont modifié un projet de loi pour dire que la capacité de travailler avec des chargeurs communs serait une exigence essentielle pour les équipements radio en général.



Pour Apple, la réglementation n'était pas nécessaire car l'industrie est déjà en train de passer à l'USB-C via un connecteur ou un câble. « Nous espérons que la Commission (européenne) continuera de rechercher une solution qui ne restreint pas la capacité de l'industrie à innover », a déclaré Apple.



Lancé en 2014, l’USB-C est devenu le câble incontournable pour de nombreux gadgets émergents. Il est le dernier chargeur pour de nombreux ordinateurs portables et téléphones Android et est actuellement utilisé par l'Oppo Reno3, le Huawei P30 et le OnePlus7Pro. Cette décision de passer à l’USB-C obligerait Apple à utiliser ce câble dans les pays de l’Union européenne.



Ce câble est également susceptible d'être adopté à l'échelle mondiale afin d'éviter de créer un design différent pour les pays non membres de l'UE. La Commission européenne, qui agit en tant qu'exécutif de l'UE, fait pression pour un chargeur commun depuis plus d'une décennie.



Une étude réalisée par Copenhagen Economics à la demande d'Apple a montré que les dommages causés aux consommateurs par le passage obligatoire à un chargeur commun coûteraient au moins 1,5 milliard d'euros, dépassant les 13 millions d'euros d'avantages environnementaux associés. La Commission européenne publiera, quant à elle, une étude vers la fin du mois ou début février sur l'impact d'un chargeur commun.



Rappelons qu'en 2009, plusieurs entreprises, dont Apple, Samsung, Huawei et Nokia, ont signé un protocole d'accord volontaire pour harmoniser les chargeurs des nouveaux modèles de smartphones mis sur le marché en 2011. Cette approche volontaire ne fonctionne pas et il est temps de passer à la réglementation, selon des responsables de la Commission.



Source : Reuters



