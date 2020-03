Le "Projet Sandcastle" apporte Android sur l'iPhone, Il est encore en version bêta, mais peut fonctionner sur l'iPhone 7 0PARTAGES 1 0 Si vous vous êtes déjà posé la question : comment le système d’exploitation mobile Android se comporterait sur l’iPhone, le matériel d’Apple ? Vous pouvez maintenant essayer par vous-même avec le "Projet Sandcastle". Seulement l’installation du build Android, dans le cadre du projet Sandcastle, est encore en phase bêta selon la page statu du projet. Il n’est que semi-fonctionnel pour le moment sur l’iPhone 7, l'iPhone 7 Plus et l'iPod Touch et il est conseillé de ne pas l’utiliser, pour l’instant, sur un appareil que vous ne voulez pas risquer de perdre.



Le site Web BGR a rapporté mercredi qu’il était maintenant possible de faire le





Le Projet Sandcastle va plus loin en permettant d’apporter une version limitée du système d’exploitation de Google sur l’iPhone après quelques manipulations. Android peut déjà fonctionner sur à peu près tout, y compris les smartphones, montres, télévisions, voitures, micro-ondes, le Nintendo Switch, mais une chose sur laquelle il n'a pas vraiment pu fonctionner depuis un moment est l'iPhone. Pourquoi peut-on vouloir faire fonctionner Android sur l’iPhone ainsi que d’autres produits d’Apple alors que le système d’exploitation est déjà populaire sur de nombreux matériels ?



Selon XDA Ddevelopers, qui a relayé la nouvelle, « Apple fabrique un matériel grand public intéressant sous la forme de l'iPhone. Apple exerce un contrôle total sur le matériel et les logiciels de l'iPhone et de ses autres appareils, ce qui lui permet d'offrir une expérience sans doute inégalée. Cette expérience lui permet de faire payer de lourdes marges sur ses produits, et plusieurs consommateurs n'ont pas de problème avec ce coût », lit-on dans son article. « Mais tout ce contrôle d'Apple a donné à ses produits et à leurs expériences sous-jacentes l'analogie d'un "jardin clos" - vous ne pouvez profiter que des expériences qu'Apple veut que vous appréciiez, et ne rien vivre d'autre, que ce soit bon ou mauvais. Ainsi, même après avoir payé des sommes exorbitantes pour du matériel passionnant, vous ne possédez pas vraiment le matériel - vous avez simplement la licence pour l'utiliser dans les limites fixées par Apple ».



Selon le site Web de la communauté de développement de logiciels mobiles, plusieurs développeurs ne sont pas d'accord avec cette expérience limitée, et ils ont entrepris de remédier à la situation avec le projet Sandcastle, qui vous permet de faire fonctionner Android sur votre iPhone, en commençant par l’iPhone7.



L'équipe derrière le projet n'est pas nouvelle dans ce genre de choses, car il y a une dizaine d'années, les cofondateurs du projet étaient à l'origine du portage d'Android sur un iPhone. David Wang et Chris Wade sont les cofondateurs de Corellium, une société qui est actuellement



Sur le site du projet, l’équipe a écrit :



« Là où les bacs à sable fixent des limites et des frontières, Sandcastle offre la possibilité de créer quelque chose de nouveau à partir des limites de votre imagination. Le projet Sandcastle consiste à construire quelque chose de nouveau sur le silicium de votre matériel.



L'iPhone limite les possibilités d'utilisation à l'intérieur d'un bac à sable. Mais quand vous achetez un iPhone, vous possédez le matériel de l'iPhone. Android pour iPhone vous donne la liberté de faire fonctionner un système d'exploitation différent sur ce matériel ».





Le projet Sandcastle fait un usage intensif du jailbreak checkra1n



Pour porter Android sur un autre appareil, une première étape est de trouver un appareil avec un matériel similaire qui fonctionne déjà sous Android et de commencer avec cette base de code. Cette stratégie ne fonctionne pas pour l'iPhone, cependant – il a un SoC Apple, qui n'est utilisé que dans les appareils Apple, donc il n'y a vraiment pas de code Android préexistant à partir duquel travailler. Il ne vous reste plus qu’à écrire des pilotes à partir de zéro.



« Le grand défi est que le matériel Apple est à la fois non documenté et non standard », a déclaré Wang à Forbes. « Notre équipe en sait plus que la plupart des gens en dehors d'Apple, mais nous avons quand même dû travailler dur pour créer des pilotes pour ce matériel », a-t-il ajouté.



XDA Developers a rapporté que le projet fait un usage intensif du jailbreak checkra1n pour lancer Android 10 sur l'Apple iPhone 7, l'iPhone 7 Plus et l'iPod Touch, toutefois, l’équipe continue ses efforts pour étendre le projet aux autres iPhone compatibles avec le jailbreak checkra1n. Le point positif, selon le site Web de la communauté, est que les vulnérabilités qui ont été utilisées pour rendre possible le jailbreak checkra1n, et par conséquent le projet Sandcastle, ont très peu de chances d'être corrigées. Cela signifie que les méthodes fonctionneront donc théoriquement à perpétuité sur toute la gamme des iPhone vulnérables.



Le "Projet Sandcastle" est encore en phase bêta, et les fonctions d’Android sont limitées



Les versions sont pour l'instant qualifiées de bêta, et la page d'état du projet dresse le tableau d'une Early Release très précoce. Bien que les versions de l'iPhone 7 et 7 Plus soient les plus avancées, les principales fonctions comme le Bluetooth, l'audio, la connectivité cellulaire, le GPU et la caméra ne fonctionnent pas. Selon XDA Developers, le projet Sandcastle ne peut pas non plus livrer une version d'Android avec les services mobiles de Google (GMS) inclus, et il ne semble pas non plus possible de le flasher séparément – vous ne pouvez donc pas accéder à des applications Google comme le Play Store ou utiliser des applications qui reposent sur les fonctions GMS.





Il y a encore assez de travail pour démarrer plusieurs fonctions, mais mieux vaux ne pas s’attendre à un fonctionnement comme sur un téléphone compatible Android. De plus, tout comme dans le cas du jailbreaking de l’iPhone à partir d'un appareil Android, l'installation d’Android sur l’iPhone n'est pas permanente non plus, de sorte que vous perdez vos données et votre système d'exploitation Android lorsque vous redémarrez, d’après XDA Developers.



Pour plus de détails sur le téléchargement et les instructions pour l'installation du build Android, allez sur le site officiel du projet. N’oubliez surtout pas la clause de non-responsabilité de l’équipe : « Android pour iPhone est en version bêta et n'a fait l'objet que de tests limités. Tout impact sur la batterie, les performances ou d'autres composants est inconnu. Veuillez faire preuve de prudence lors de l'installation et de l'utilisation de cette version ».



Aussi si les éléments de base comme le GPU ou stockage, et encore ce qui est assez important comme la connectivité cellulaire, l’audio, etc. ne sont pas disponibles, « c'est une preuve de concept intéressante, mais pas beaucoup plus », a écrit un commentateur. Et vous, qu’en pensez-vous ?



Sources : Téléchargement des build Android



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Selon vous, en quoi est-ce que ce projet est utile ?

Avez-vous déjà pensé à faire fonctionner Android sur iPhone ? Allez-vous installer le build Android du projet ?



Lire aussi



Apple cible le jailbreaking dans un procès contre Corellium, une société de virtualisation iOS, pour violation de droit d'auteur

Vous pouvez désormais jailbreaker votre iPhone à partir d'un appareil Android, voici comment faire

La justice américaine rend légal le jailbreak de l'iPhone, victoire ou aberration ?

La mise à jour iOS 6.1.3 disponible, le jailbreak evasi0n bloqué et le bug du verrouillage de l'iPhone corrigé Si vous vous êtes déjà posé la question : comment le système d’exploitation mobile Android se comporterait sur l’iPhone, le matériel d’Apple ? Vous pouvez maintenant essayer par vous-même avec le "Projet Sandcastle". Seulement l’installation du build Android, dans le cadre du projet Sandcastle, est encore en phase bêta selon la page statu du projet. Il n’est que semi-fonctionnel pour le moment sur l’iPhone 7, l'iPhone 7 Plus et l'iPod Touch et il est conseillé de ne pas l’utiliser, pour l’instant, sur un appareil que vous ne voulez pas risquer de perdre.Le site Web BGR a rapporté mercredi qu’il était maintenant possible de faire le jailbreak d'iOS en se servant uniquement d’un téléphone Android au lieu d’un PC, grâce à l’outil Checkra1n qui est en version bêta pour le moment. Selon l’article, Checkra1n permet de jailbreaker une multitude de modèles d'iPhone et d'iPad, et peut jailbreaker iOS 12.3 et plus, même si le jailbreak est temporaire et que chaque fois que vous redémarrez votre appareil iOS, vous devez exécuter Checkra1n pour le jailbreaker à nouveau.Le Projet Sandcastle va plus loin en permettant d’apporter une version limitée du système d’exploitation de Google sur l’iPhone après quelques manipulations. Android peut déjà fonctionner sur à peu près tout, y compris les smartphones, montres, télévisions, voitures, micro-ondes, le Nintendo Switch, mais une chose sur laquelle il n'a pas vraiment pu fonctionner depuis un moment est l'iPhone. Pourquoi peut-on vouloir faire fonctionner Android sur l’iPhone ainsi que d’autres produits d’Apple alors que le système d’exploitation est déjà populaire sur de nombreux matériels ?Selon XDA Ddevelopers, qui a relayé la nouvelle, « Apple fabrique un matériel grand public intéressant sous la forme de l'iPhone. Apple exerce un contrôle total sur le matériel et les logiciels de l'iPhone et de ses autres appareils, ce qui lui permet d'offrir une expérience sans doute inégalée. Cette expérience lui permet de faire payer de lourdes marges sur ses produits, et plusieurs consommateurs n'ont pas de problème avec ce coût », lit-on dans son article. « Mais tout ce contrôle d'Apple a donné à ses produits et à leurs expériences sous-jacentes l'analogie d'un "jardin clos" - vous ne pouvez profiter que des expériences qu'Apple veut que vous appréciiez, et ne rien vivre d'autre, que ce soit bon ou mauvais. Ainsi, même après avoir payé des sommes exorbitantes pour du matériel passionnant, vous ne possédez pas vraiment le matériel - vous avez simplement la licence pour l'utiliser dans les limites fixées par Apple ».Selon le site Web de la communauté de développement de logiciels mobiles, plusieurs développeurs ne sont pas d'accord avec cette expérience limitée, et ils ont entrepris de remédier à la situation avec le projet Sandcastle, qui vous permet de faire fonctionner Android sur votre iPhone, en commençant par l’iPhone7.L'équipe derrière le projet n'est pas nouvelle dans ce genre de choses, car il y a une dizaine d'années, les cofondateurs du projet étaient à l'origine du portage d'Android sur un iPhone. David Wang et Chris Wade sont les cofondateurs de Corellium, une société qui est actuellement poursuivie par Apple pour avoir vendu l'accès à des machines virtuelles qui utilisent iOS. Corellium a, à son tour, accusé Apple de vouloir contrôler la façon dont les recherches sur la sécurité sont menées afin de limiter ce que le public apprend sur les vulnérabilités de son système. Il a aussi allégué qu’Apple cherche à s’en prendre au Jailbreaking.Sur le site du projet, l’équipe a écrit :« Là où les bacs à sable fixent des limites et des frontières, Sandcastle offre la possibilité de créer quelque chose de nouveau à partir des limites de votre imagination. Le projet Sandcastle consiste à construire quelque chose de nouveau sur le silicium de votre matériel.L'iPhone limite les possibilités d'utilisation à l'intérieur d'un bac à sable. Mais quand vous achetez un iPhone, vous possédez le matériel de l'iPhone. Android pour iPhone vous donne la liberté de faire fonctionner un système d'exploitation différent sur ce matériel ».Pour porter Android sur un autre appareil, une première étape est de trouver un appareil avec un matériel similaire qui fonctionne déjà sous Android et de commencer avec cette base de code. Cette stratégie ne fonctionne pas pour l'iPhone, cependant – il a un SoC Apple, qui n'est utilisé que dans les appareils Apple, donc il n'y a vraiment pas de code Android préexistant à partir duquel travailler. Il ne vous reste plus qu’à écrire des pilotes à partir de zéro.« Le grand défi est que le matériel Apple est à la fois non documenté et non standard », a déclaré Wang à Forbes. « Notre équipe en sait plus que la plupart des gens en dehors d'Apple, mais nous avons quand même dû travailler dur pour créer des pilotes pour ce matériel », a-t-il ajouté.XDA Developers a rapporté que le projet fait un usage intensif du jailbreak checkra1n pour lancer Android 10 sur l'Apple iPhone 7, l'iPhone 7 Plus et l'iPod Touch, toutefois, l’équipe continue ses efforts pour étendre le projet aux autres iPhone compatibles avec le jailbreak checkra1n. Le point positif, selon le site Web de la communauté, est que les vulnérabilités qui ont été utilisées pour rendre possible le jailbreak checkra1n, et par conséquent le projet Sandcastle, ont très peu de chances d'être corrigées. Cela signifie que les méthodes fonctionneront donc théoriquement à perpétuité sur toute la gamme des iPhone vulnérables.Les versions sont pour l'instant qualifiées de bêta, et la page d'état du projet dresse le tableau d'une Early Release très précoce. Bien que les versions de l'iPhone 7 et 7 Plus soient les plus avancées, les principales fonctions comme le Bluetooth, l'audio, la connectivité cellulaire, le GPU et la caméra ne fonctionnent pas. Selon XDA Developers, le projet Sandcastle ne peut pas non plus livrer une version d'Android avec les services mobiles de Google (GMS) inclus, et il ne semble pas non plus possible de le flasher séparément – vous ne pouvez donc pas accéder à des applications Google comme le Play Store ou utiliser des applications qui reposent sur les fonctions GMS.Il y a encore assez de travail pour démarrer plusieurs fonctions, mais mieux vaux ne pas s’attendre à un fonctionnement comme sur un téléphone compatible Android. De plus, tout comme dans le cas du jailbreaking de l’iPhone à partir d'un appareil Android, l'installation d’Android sur l’iPhone n'est pas permanente non plus, de sorte que vous perdez vos données et votre système d'exploitation Android lorsque vous redémarrez, d’après XDA Developers.Pour plus de détails sur le téléchargement et les instructions pour l'installation du build Android, allez sur le site officiel du projet. N’oubliez surtout pas la clause de non-responsabilité de l’équipe : « Android pour iPhone est en version bêta et n'a fait l'objet que de tests limités. Tout impact sur la batterie, les performances ou d'autres composants est inconnu. Veuillez faire preuve de prudence lors de l'installation et de l'utilisation de cette version ».Aussi si les éléments de base comme le GPU ou stockage, et encore ce qui est assez important comme la connectivité cellulaire, l’audio, etc. ne sont pas disponibles, « c'est une preuve de concept intéressante, mais pas beaucoup plus », a écrit un commentateur. Et vous, qu’en pensez-vous ?Sources : Project Sandcastle Qu’en pensez-vous ?Selon vous, en quoi est-ce que ce projet est utile ?Avez-vous déjà pensé à faire fonctionner Android sur iPhone ? Allez-vous installer le build Android du projet ?