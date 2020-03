iSH, un projet pour apporter Alpine Linux sur les appareils iOS, En utilisant un émulateur x86 en mode utilisateur 0PARTAGES 4 0 iSH est un projet qui souhaite obtenir un environnement Shell Linux fonctionnant localement sur un appareil iOS, en utilisant un émulateur x86 en mode utilisateur. Le projet est encore en développement selon les diverses publications de ses auteurs, mais vous pouvez déjà le tester grâce à TestFlight, l’application d’Apple permettant aux utilisateurs de tester les versions bêta des applications des développeurs. L’objectif final de iSH est de proposer un terminal que vous pourrez utiliser pour saisir des lignes de commande et les exécuter comme sur système Unix.



iSH est l’œuvre du programmeur Théodore Dubois. Ce n’est pas la première application de l’App Store à proposer de telles fonctionnalités, mais la première reposant sur une distribution Linux complète. iSH est construit sur la distribution Alpine Linux, qui est conçue pour avoir un faible encombrement, être sécurisée et facile à utiliser avec peu ou pas de cloches et de sifflets distrayants. Plus précisément, Alpine Linux est une distribution minimale qui ne propose aucune interface graphique et qui présente l’avantage d’être très légère.





Elle est principalement utilisée dans l’univers des serveurs ou encore pour alimenter les systèmes de conteneurs comme Docker. Comparé aux autres terminaux précédemment proposés sur l’App Store, iSH ne propose pas tous les outils en ligne de commande. Du moins, il n’en a pas besoin. iSH est à l’image d’une distribution Linux complète virtualisée. À ce titre, il permet d’installer, en cas de besoin, des outils supplémentaires en utilisant apk, le gestionnaire de paquets d’Alpine. En le testant, vous remarquerez qu’il n’introduit pas l’éditeur de texte "nano" par défaut.



En cas de besoin, vous aurez juste à taper une ligne de commande pour l’ajouter à votre distribution. iSH utilise une architecture de dossiers complète. Les dossiers sont accessibles via l’application « Fichiers ». Mais bien avant, vous devez avoir ajouté Fichiers comme emplacement dans le gestionnaire de fichiers d’iOS. Ceci vous permet ensuite d’accéder à tous les fichiers de la distribution sur votre téléphone. Dans l'arborescence de fichiers, l’espace utilisateur se retrouve dans le dossier /root, les fichiers de configuration dans /etc, les exécutables dans /bin…



Pour installer iSH sur un appareil iOS, vous devez d'abord installer l'application TestFlight, qui vous permet d'installer des programmes bêta. Une fois que TestFlight est installé, vous devez vous rendre



Comme il est encore assez récent et qu'il fonctionne sous émulateur, tous les programmes Linux ne sont pas encore disponibles et certains sont encore en cours d'élaboration, comme SSH. iSH, cependant, est déjà fourni avec certains des programmes standard que l'on peut attendre dans un environnement Linux. Il y a par exemple Vi, wget, zip/unzip et tar. Vous pouvez ajouter un document depuis une autre application dans l’un des dossiers d’iSH et y accéder depuis le terminal. Vous pouvez également télécharger un élément avec “curl” ou “wget” et l’envoyer vers une autre application sur votre téléphone.



iSH respecte toutes les caractéristiques d’une application iOS. iSH est conforme à la sandbox et respect les conditions de publication sur l’App Store. Cependant, certains pensent que iSH pourrait bien être retiré de l’App Store dans un avenir proche. Ils citent pour exemple OpenTerm qui a été retiré de l’App Store après que son développeur a été embauché par Apple. OpenTerm est une application partageant des similitudes avec iSH, mais moins est ambitieuse. Elle dispose d’un terminal qui utilise son propre langage de script, le Cub. Tout dépendra de l'évolution d'iSH.



Sources : Page GitHub du projet, Wiki iSH



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?



Voir aussi



Siri enregistre les bagarres, les échanges avec les médecins, les ébats sexuels et des prestataires d'Apple écoutent



Apple dévoile son nouvel iPad Pro avec un scanner LiDAR et le clavier Magic Keyboard qui apporte la prise en charge du trackpad par iPadOS



Apple lance un nouveau MacBook Air avec un nouveau clavier dénommé « Magic Keyboard » moins cher et plus performant que le précédent iSH est un projet qui souhaite obtenir un environnement Shell Linux fonctionnant localement sur un appareil iOS, en utilisant un émulateur x86 en mode utilisateur. Le projet est encore en développement selon les diverses publications de ses auteurs, mais vous pouvez déjà le tester grâce à TestFlight, l’application d’Apple permettant aux utilisateurs de tester les versions bêta des applications des développeurs. L’objectif final de iSH est de proposer un terminal que vous pourrez utiliser pour saisir des lignes de commande et les exécuter comme sur système Unix.iSH est l’œuvre du programmeur Théodore Dubois. Ce n’est pas la première application de l’App Store à proposer de telles fonctionnalités, mais la première reposant sur une distribution Linux complète. iSH est construit sur la distribution Alpine Linux, qui est conçue pour avoir un faible encombrement, être sécurisée et facile à utiliser avec peu ou pas de cloches et de sifflets distrayants. Plus précisément, Alpine Linux est une distribution minimale qui ne propose aucune interface graphique et qui présente l’avantage d’être très légère.Elle est principalement utilisée dans l’univers des serveurs ou encore pour alimenter les systèmes de conteneurs comme Docker. Comparé aux autres terminaux précédemment proposés sur l’App Store, iSH ne propose pas tous les outils en ligne de commande. Du moins, il n’en a pas besoin. iSH est à l’image d’une distribution Linux complète virtualisée. À ce titre, il permet d’installer, en cas de besoin, des outils supplémentaires en utilisant apk, le gestionnaire de paquets d’Alpine. En le testant, vous remarquerez qu’il n’introduit pas l’éditeur de texte "nano" par défaut.En cas de besoin, vous aurez juste à taper une ligne de commande pour l’ajouter à votre distribution. iSH utilise une architecture de dossiers complète. Les dossiers sont accessibles via l’application « Fichiers ». Mais bien avant, vous devez avoir ajouté Fichiers comme emplacement dans le gestionnaire de fichiers d’iOS. Ceci vous permet ensuite d’accéder à tous les fichiers de la distribution sur votre téléphone. Dans l'arborescence de fichiers, l’espace utilisateur se retrouve dans le dossier /root, les fichiers de configuration dans /etc, les exécutables dans /bin…Pour installer iSH sur un appareil iOS, vous devez d'abord installer l'application TestFlight, qui vous permet d'installer des programmes bêta. Une fois que TestFlight est installé, vous devez vous rendre ici et suivre les instructions. Vous serez ensuite amené à accepter une invitation à rejoindre la version bêta d’iSH. Une fois que iSH est installé, vous pouvez l'ouvrir comme n'importe quelle autre application iOS et vous serez accueilli par un Shell ash où vous pourrez commencer à exécuter des commandes et à installer d'autres paquets en utilisant le gestionnaire de paquets apk.Comme il est encore assez récent et qu'il fonctionne sous émulateur, tous les programmes Linux ne sont pas encore disponibles et certains sont encore en cours d'élaboration, comme SSH. iSH, cependant, est déjà fourni avec certains des programmes standard que l'on peut attendre dans un environnement Linux. Il y a par exemple Vi, wget, zip/unzip et tar. Vous pouvez ajouter un document depuis une autre application dans l’un des dossiers d’iSH et y accéder depuis le terminal. Vous pouvez également télécharger un élément avec “curl” ou “wget” et l’envoyer vers une autre application sur votre téléphone.iSH respecte toutes les caractéristiques d’une application iOS. iSH est conforme à la sandbox et respect les conditions de publication sur l’App Store. Cependant, certains pensent que iSH pourrait bien être retiré de l’App Store dans un avenir proche. Ils citent pour exemple OpenTerm qui a été retiré de l’App Store après que son développeur a été embauché par Apple. OpenTerm est une application partageant des similitudes avec iSH, mais moins est ambitieuse. Elle dispose d’un terminal qui utilise son propre langage de script, le Cub. Tout dépendra de l'évolution d'iSH.Sources : iSH Qu'en pensez-vous ?