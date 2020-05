Un problème avec un SDK Facebook a entraîné le plantage de plusieurs applications iOS populaires comme TikTok, Spotify, Tinder et autres, Mais le problème semble avoir été résolu 0PARTAGES 4 0 Des milliers d'utilisateurs des applications iOS ont connu des problèmes de lancement mercredi soir, un problème avec un kit de développement (SDK) du logiciel Facebook faisant planter ces applications, selon de multiples rapports sur Twitter et GitHub et des rapports d'utilisateurs sur Downdetector. Des applications comme Spotify, TikTok et Tinder ont été touchées. Heureusement, ce problème semble maintenant avoir été résolu, d’après une mise à jour du rapport de 9to5Mac.



Comme plusieurs applications utilisent le SDK Facebook pour permettre aux utilisateurs de se connecter avec un compte Facebook, le crash du mercredi dans le SDK les a toutes touchées, même les applications les plus connues. Sur Twitter, les gens se plaignaient que de nombreuses applications pour iPhone et iPad ne fonctionnaient pas comme prévu ou même pas du tout.





Selon Downdetector, les applications ont commencé à avoir des problèmes de plantage vers 18h30 GMT. Les développeurs sur Github ont remarqué que le problème semblait être causé par la désactivation par Facebook d'une mise à jour de la configuration du serveur pour son SDK de connexion. Pour les applications qui utilisent cet outil, l'action de la société a provoqué leur plantage lorsque les utilisateurs tentaient de les ouvrir ou de se connecter. Cela a affecté apparemment tous les utilisateurs, qui utilisent Facebook pour se connecter à une application ou non.



« Le problème est causé par un problème apparent avec un outil du kit de développement logiciel (SDK) de Facebook qui est utilisé pour activer les fonctionnalités de connexion pour de nombreuses applications, car de nombreux développeurs ont signalé des problèmes avec le SDK dans le fil de discussion sur GitHub. Il semble également que vous n'ayez pas besoin de vous connecter aux applications via Facebook pour être affecté par ces plantages », a dit dans un communiqué une source ayant connaissance de la situation selon iMore, un site Web de nouvelles sur iPhone, iPad, Mac, et Apple Watch. Selon la source, Facebook a désactivé une mise à jour de la configuration du serveur qui a déclenché le crash de leur SDK pour les applications qui l'hébergent.





DownDetector a signalé un nombre croissant de rapports de crashs dans de nombreuses applications majeures, y compris Spotify, TikTok, Tinder, Viber, et plus encore. Bien qu'il n'y avait pas de solution officielle au problème jusqu’à ce que Facebook règle la situation, le site Web consacré aux nouvelles sur les produits Apple 9to5mac a écrit avoir constaté qu'il existe une solution de contournement en bloquant le domaine "facebook.com" dans les paramètres DNS de votre routeur. Avec des connexions bloquées, les applications n'essaieront pas de se connecter à Facebook et elles devraient s'ouvrir sans problème. Cependant, ces corrections étaient compliquées pour la plupart des utilisateurs.



Un certain nombre d'applications majeures avaient été touchées par ce problème, y compris certaines des applications les plus populaires. Voici une liste de certaines des applications connues dont le plantage a été confirmé, bien qu'il soit probable que beaucoup d'autres aient également été touchées*: Spotify, Venmo, TikTok, Intérêt, Pinterest, Waze, Calm, Postmates et Viber.





Un commentateur de la nouvelle a écrit mercredi : « Il est temps pour ces entreprises de réévaluer la confiance qu'elles accordent à Facebook dans leurs applications. Au Brésil, nous avons une application de livraison de nourriture appelée iFood qui ne fonctionne tout simplement pas. Les gens ne pourront pas travailler ce soir et l'entreprise perdra aussi beaucoup d'argent ».



Un autre qui a également été victime du crash d’application a écrit : « Pour moi, l'application qui a cessé de fonctionner était Azur Lane, un jeu mobile qui a été localisé en anglais par une société appelée Yostar. Il semble que plusieurs jeux localisés par cette société souffraient d'un problème similaire - plus que probablement parce que les jeux utilisent un lien Facebook pour sauvegarder vos données d'utilisateur ».



Le problème semble avoir été réglé par Facebook. Mais il faudra peut-être un certain temps pour que les applications fonctionnent à nouveau correctement. Dans le fil de discussion GitHub, un utilisateur qui semble être un ingénieur de Facebook a déclaré que l'entreprise avait inversé le changement côté serveur à l'origine du problème et que le rétablissement de la situation pourrait prendre du temps à se propager. Si vous rencontrez toujours ce problème, essayez de forcer la fermeture de l'application et continuez à essayer de la rouvrir jusqu'à ce qu'elle fonctionne à nouveau.



