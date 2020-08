Microsoft apporte son soutient à Epic et affirme que la décision d'Apple sur Unreal Engine Nuirait aux activités de jeux de Microsoft ainsi qu'à d'autres développeurs de jeux 0PARTAGES 11 0 Nicholas Penwarden, vice-président de l'ingénierie d'Epic, a déclaré dimanche dans un dépôt que plusieurs utilisateurs d'Unreal Engine, y compris au moins une entreprise de conception automobile, avaient contacté l'entreprise avec des craintes que leurs projets ne soient perturbés. Epic sollicite une ordonnance du tribunal pour empêcher



Vendredi, Apple a déclaré dans un dossier qu'Epic avait décidé unilatéralement d'enfreindre ses règles après les avoir suivies pendant plus d'une décennie, qualifiant le retrait d'Epic de l'App Store de « blessure auto-infligée ».



Epic estime que la suppression du support serait inutilement punitive, affectant les développeurs qui s’appuient sur le moteur d'Epic, mais n'ont aucun intérêt direct dans l'affaire. « L'ampleur des représailles d'Apple est en soi un effort illégal pour maintenir son monopole et calmer toute action de la part d'autres personnes qui oseraient s'opposer à Apple », indique la motion.



« Conformément à l'ordonnance de la Cour autorisant un mémoire en réponse limité (ECF n° 38), Epic Games, Inc. (“Epic “) soumet cette réponse pour répondre à certains problèmes et arguments dans le mémoire d'opposition d'Apple qui sont “liés à l'Unreal Engine, et la révocation des outils de développement d'Epic“.



« Plus précisément, cette réponse aborde les points suivants dans l’opposition d’Apple. Premièrement, Apple fait valoir que la réparation demandée par Epic concernant l'Unreal Engine et la révocation des outils de développement est obligatoire plutôt que prohibitive. (Opp’n 12.) C’est incorrect. Epic demande seulement à la Cour de préserver le statu quo afin qu'Epic continue d'avoir le même accès aux logiciels, kits de développement logiciel (“SDK“), interfaces de programmation d'application (“API“) et autres outils de développement dont il dispose aujourd'hui.



« Deuxièmement, Apple fait valoir que ses actions concernant l'Unreal Engine et sa révocation de l'accès à tous les outils de développement et comptes de développeur sont autorisées par contrat. (Opp’n 1.) Ils ne le sont pas. Cet argument ne reconnaît pas les multiples contrats entre les affiliés et programmeurs d'Apple et d'Epic. Apple a allégué une violation d'un seul de ces accords, et cet accord ne régit pas l'accès d'Epic aux outils de développement pour Unreal Engine, la distribution d'applications utilisées à des fins de développement par les titulaires de licence Unreal Engine ou divers autres comptes du programme Epic Developer. Même si ces contrats ne violaient pas les lois antitrust, une violation présumée du contrat de licence du programme pour développeurs spécifique régissant Fortnite ne justifierait pas les actions d'Apple concernant d'autres comptes du programme pour développeurs (y compris le compte lié à Unreal Engine) ou la révocation des outils de développement, qui sont tous régis par des accords séparés. Au lieu de cela, l’ampleur des représailles d’Apple est en soi un effort illégal pour maintenir son monopole et calmer toute action de la part d’autres personnes qui oseraient s’opposer à Apple.



« Troisièmement, Apple fait valoir qu'Epic n'a pas "fourni de preuves montrant que l'activité d'Unreal Engine sera gravement endommagée". (Opp’n 16.) En fait, la motion d’Epic était accompagnée de deux déclarations, dont une de son PDG, qui traitaient ce point en détail. De plus, avec le temps écoulé depuis le dépôt de la requête d'Epic, de plus en plus de preuves sur ce point sont devenues disponibles, à mesure que de plus en plus de développeurs prennent conscience des actions d'Apple et comprennent leur importance pour leurs entreprises. Ainsi, Epic soumet ci-joint une déclaration concernant les multiples demandes qu'il a reçues de la part des développeurs concernés ainsi qu'une déclaration du directeur général des expériences des développeurs de jeux de Microsoft Corp. traitant de ce problème.



« Quatrièmement, Apple soutient que l'équilibre des actions penche en sa faveur. (Opp’n 23-24.) Mais Apple n’explique pas pourquoi il en est ainsi - et en fait ce n’est pas le cas - en ce qui concerne Unreal Engine ou la révocation des outils de développement.



« Cinquièmement, Apple fait valoir qu'une injonction nuirait à l'intérêt public. (Opp’n 24-25.) Encore une fois, cependant, les arguments d’Apple ne concernent pas le moteur Unreal ou la révocation des outils de développement. L'allègement demandé par Epic sur ces questions est tout à fait dans l’intérêt public ».





Microsoft entre dans la partie



Le dépôt était accompagné d'une nouvelle déclaration de Microsoft en faveur de la motion d'Epic, soulignant à quel point il serait désastreux de révoquer l'accès d'Epic aux outils de développement d'Apple. Tout développeur utilisant le moteur ne serait pas en mesure de corriger les failles de sécurité ou de corriger les bogues une fois l'accès révoqué, interrompant ainsi la prise en charge d'un large éventail de jeux, y compris Forza de Microsoft.



Du côté de Microsoft c’est Kevin Gammill, General Manager, Gaming Developer Experiences, qui a pris la parole. Il a expliqué qu'Unreal Engine d'Epic Games est une technologie essentielle pour de nombreux créateurs de jeux, dont Microsoft, pour plusieurs raisons :

Les moteurs de jeux fournissent aux créateurs un environnement de développement qui apporte les graphiques, le rendu, le son, la mise en réseau et d'autres technologies nécessaires qui leur permettent de créer des jeux fonctionnant sur plusieurs plateformes. Bien que certains grands créateurs de jeux choisissent de développer leurs propres moteurs de jeux exclusifs, de nombreux autres, y compris des créateurs de jeux petits et indépendants, utilisent des moteurs de jeux créés par et sous licence de tiers. Beaucoup de ces créateurs ne disposent pas des ressources ou des capacités nécessaires pour créer leurs propres moteurs de jeu et dépendent de la disponibilité de moteurs de jeux tiers, tandis que d'autres créateurs peuvent choisir d'utiliser des moteurs de jeux tiers pour réduire les coûts de développement et utiliser technologies déjà développées. En conséquence, Unreal Engine d'Epic est l'un des moteurs de jeu tiers les plus populaires disponibles pour les créateurs de jeux, et de l'avis de Microsoft, il existe très peu d'autres options disponibles pour les créateurs de licence avec autant de fonctionnalités qu'Unreal Engine sur plusieurs plateformes, y compris iOS. Microsoft a conclu un contrat de licence Unreal Engine pluriannuel à l'échelle de l'entreprise et a investi des ressources et du temps d'ingénierie importants pour travailler avec et personnaliser Unreal Engine pour ses propres jeux sur PC, consoles Xbox et appareils mobiles (y compris les appareils iOS). Par exemple, le jeu de course Forza Street de Microsoft est actuellement disponible sur iOS et utilise Unreal Engine

Selon Microsoft, refuser l’accès à Epic au SDK d’Apple et à d’autres outils de développement empêchera Epic de prendre en charge Unreal Engine sur iOS et macOS, et donnera un désavantage substantiel aux créateurs de jeux qui ont construit, construisent et peuvent créer des jeux avec Unreal Engine :

Développer un jeu en utilisant différents moteurs de jeu pour différentes plateformes peut être prohibitif et difficile. Dans tous les cas, ce n'est pas aussi rentable que d'utiliser un moteur de jeu prenant en charge différentes plateformes. Par conséquent, les créateurs de jeux, y compris Microsoft, qui se préparent à développer un jeu ciblant plusieurs plateformes choisissent généralement les moteurs de jeu en fonction à la fois des fonctionnalités qu'ils fournissent et de leur capacité à prendre en charge le développement de ces plateformes. Si Unreal Engine ne peut pas prendre en charge les jeux pour iOS ou macOS, Microsoft devrait choisir entre abandonner ses clients et clients potentiels sur les plateformes iOS et macOS ou choisir un moteur de jeu différent lors de la préparation du développement de nouveaux jeux. Étant donné qu'iOS est un marché important et en croissance pour les jeux, l'arrêt par Apple de la capacité d'Unreal Engine à prendre en charge iOS sera un désavantage important pour l'Unreal Engine dans les décisions futures de Microsoft et d'autres créateurs de jeux quant au choix d'un moteur pour les nouveaux Jeux. Même l'incertitude quant à la capacité d'Unreal Engine à continuer de prendre en charge iOS et macOS rendra moins probable pour Microsoft (et certainement pour d'autres créateurs de jeux) de sélectionner Unreal Engine pour leurs projets. Lorsque les créateurs de jeux planifient des projets de développement, qui peuvent durer des années, il est important d'avoir l'assurance que le moteur choisi continuera à être disponible et à prendre en charge toutes les plateformes sur lesquelles les créateurs de jeux prévoient de distribuer leurs jeux.

Source : motion de Microsoft Nicholas Penwarden, vice-président de l'ingénierie d'Epic, a déclaré dimanche dans un dépôt que plusieurs utilisateurs d'Unreal Engine, y compris au moins une entreprise de conception automobile, avaient contacté l'entreprise avec des craintes que leurs projets ne soient perturbés. Epic sollicite une ordonnance du tribunal pour empêcher la résiliation par Apple de ses comptes de développeur . Apple a déclaré qu'il annulerait cette décision si Epic soumettait à nouveau une version de « Fortnite » conforme à ses règles de paiement.Vendredi, Apple a déclaré dans un dossier qu'Epic avait décidé unilatéralement d'enfreindre ses règles après les avoir suivies pendant plus d'une décennie, qualifiant le retrait d'Epic de l'App Store de « blessure auto-infligée ».Epic estime que la suppression du support serait inutilement punitive, affectant les développeurs qui s’appuient sur le moteur d'Epic, mais n'ont aucun intérêt direct dans l'affaire. « L'ampleur des représailles d'Apple est en soi un effort illégal pour maintenir son monopole et calmer toute action de la part d'autres personnes qui oseraient s'opposer à Apple », indique la motion.« Conformément à l'ordonnance de la Cour autorisant un mémoire en réponse limité (ECF n38), Epic Games, Inc. (“Epic “) soumet cette réponse pour répondre à certains problèmes et arguments dans le mémoire d'opposition d'Apple qui sont “liés à l'Unreal Engine, et la révocation des outils de développement d'Epic“.« Plus précisément, cette réponse aborde les points suivants dans l’opposition d’Apple. Premièrement, Apple fait valoir que la réparation demandée par Epic concernant l'Unreal Engine et la révocation des outils de développement est obligatoire plutôt que prohibitive. (Opp’n 12.) C’est incorrect. Epic demande seulement à la Cour de préserver le statu quo afin qu'Epic continue d'avoir le même accès aux logiciels, kits de développement logiciel (“SDK“), interfaces de programmation d'application (“API“) et autres outils de développement dont il dispose aujourd'hui.« Deuxièmement, Apple fait valoir que ses actions concernant l'Unreal Engine et sa révocation de l'accès à tous les outils de développement et comptes de développeur sont autorisées par contrat. (Opp’n 1.) Ils ne le sont pas. Cet argument ne reconnaît pas les multiples contrats entre les affiliés et programmeurs d'Apple et d'Epic. Apple a allégué une violation d'un seul de ces accords, et cet accord ne régit pas l'accès d'Epic aux outils de développement pour Unreal Engine, la distribution d'applications utilisées à des fins de développement par les titulaires de licence Unreal Engine ou divers autres comptes du programme Epic Developer. Même si ces contrats ne violaient pas les lois antitrust, une violation présumée du contrat de licence du programme pour développeurs spécifique régissant Fortnite ne justifierait pas les actions d'Apple concernant d'autres comptes du programme pour développeurs (y compris le compte lié à Unreal Engine) ou la révocation des outils de développement, qui sont tous régis par des accords séparés. Au lieu de cela, l’ampleur des représailles d’Apple est en soi un effort illégal pour maintenir son monopole et calmer toute action de la part d’autres personnes qui oseraient s’opposer à Apple.« Troisièmement, Apple fait valoir qu'Epic n'a pas "fourni de preuves montrant que l'activité d'Unreal Engine sera gravement endommagée". (Opp’n 16.) En fait, la motion d’Epic était accompagnée de deux déclarations, dont une de son PDG, qui traitaient ce point en détail. De plus, avec le temps écoulé depuis le dépôt de la requête d'Epic, de plus en plus de preuves sur ce point sont devenues disponibles, à mesure que de plus en plus de développeurs prennent conscience des actions d'Apple et comprennent leur importance pour leurs entreprises. Ainsi, Epic soumet ci-joint une déclaration concernant les multiples demandes qu'il a reçues de la part des développeurs concernés ainsi qu'une déclaration du directeur général des expériences des développeurs de jeux de Microsoft Corp. traitant de ce problème.« Quatrièmement, Apple soutient que l'équilibre des actions penche en sa faveur. (Opp’n 23-24.) Mais Apple n’explique pas pourquoi il en est ainsi - et en fait ce n’est pas le cas - en ce qui concerne Unreal Engine ou la révocation des outils de développement.« Cinquièmement, Apple fait valoir qu'une injonction nuirait à l'intérêt public. (Opp’n 24-25.) Encore une fois, cependant, les arguments d’Apple ne concernent pas le moteur Unreal ou la révocation des outils de développement. L'allègement demandé par Epic sur ces questions est tout à fait dans l’intérêt public ».Le dépôt était accompagné d'une nouvelle déclaration de Microsoft en faveur de la motion d'Epic, soulignant à quel point il serait désastreux de révoquer l'accès d'Epic aux outils de développement d'Apple. Tout développeur utilisant le moteur ne serait pas en mesure de corriger les failles de sécurité ou de corriger les bogues une fois l'accès révoqué, interrompant ainsi la prise en charge d'un large éventail de jeux, y compris Forza de Microsoft.Du côté de Microsoft c’est Kevin Gammill, General Manager, Gaming Developer Experiences, qui a pris la parole. Il a expliqué qu'Unreal Engine d'Epic Games est une technologie essentielle pour de nombreux créateurs de jeux, dont Microsoft, pour plusieurs raisons :Selon Microsoft, refuser l’accès à Epic au SDK d’Apple et à d’autres outils de développement empêchera Epic de prendre en charge Unreal Engine sur iOS et macOS, et donnera un désavantage substantiel aux créateurs de jeux qui ont construit, construisent et peuvent créer des jeux avec Unreal Engine :Source : motion d'Epic Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 38 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Rédacteur/Modérateur https://www.developpez.com Envoyé par calvaire Envoyé par pourquoi ils râlent sur IOS et pas sur les consoles de jeux ? la xbox/ps/switch doit bien prendre une bonne part aussi non ?

Ils sont plus ouverts à négocier des arrangements qu'un store floodé de milliers d'apps/jeux par jour.

Je serais pas étonné qu'ils aient un cut spécifique et non les 30% appliqués de base. 1 0 Parce que les consoliers sont contactables et il est relativement aisé de discuter avec eux. Et encore plus quand tu t'appelles Epic.Ils sont plus ouverts à négocier des arrangements qu'un store floodé de milliers d'apps/jeux par jour.Je serais pas étonné qu'ils aient un cut spécifique et non les 30% appliqués de base. Expert éminent https://www.developpez.com

Sur cette affaire ,c'est juste deux entreprises qui se batte pour du pognon rien de plus ,je ne comprend pas ce débat de "moralité" , aucune des deux n'ont font , que ça soit Apple (qui fait du format proprio, qui vend du matos 4 fois plus cher quel anormal , ou de ces surveillances sur les utilisateurs) ou Epic (qui n'hésite pas détrousser plein de gamins et leur parents à la même occasion).



Je plains la Justice de devoir trancher sur deux bandits quand même

(alors je préviens le mot "bandit" est faux hein inutile de me le dire , mais c'est l'idée). 0 0 Je pense que personne n'est pour Apple , mais ce n'est pas pour autant que Epic soit meilleur.Sur cette affaire ,c'est juste deux entreprises qui se batte pour du pognon rien de plus ,je ne comprend pas ce débat de "moralité" , aucune des deux n'ont font , que ça soit Apple (qui fait du format proprio, qui vend du matos 4 fois plus cher quel anormal , ou de ces surveillances sur les utilisateurs) ou Epic (qui n'hésite pas détrousser plein de gamins et leur parents à la même occasion).Je plains la Justice de devoir trancher sur deux bandits quand même(alors je préviens le mot "bandit" est faux hein inutile de me le dire , mais c'est l'idée).