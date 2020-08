Apple interdit à Facebook de révéler aux utilisateurs que l'App Store prélève 30% de commission Sur les événements en ligne payants censés aider à compenser la perte de revenus suite au COVID-19 0PARTAGES 15 0 Plus tôt ce mois-ci, Facebook a annoncé son intention de déployer un nouvel outil qui permettrait aux influenceurs en ligne et aux entreprises d'héberger des événements en ligne payants afin de compenser la perte de revenus pendant la pandémie COVID-19.



« Aujourd'hui, nous lançons la possibilité pour les entreprises, les créateurs, les enseignants et les éditeurs de médias de gagner de l'argent grâce aux événements en ligne sur Facebook. Les propriétaires de pages peuvent désormais créer un événement en ligne, fixer un prix, promouvoir l'événement, percevoir le paiement et héberger l'événement, le tout au même endroit.



« Les mesures de distanciation sociale étant toujours en place, de nombreuses entreprises et créateurs mettent en ligne leurs événements et services pour se connecter avec les clients existants et en toucher de nouveaux. Les gens comptent également davantage sur la vidéo en direct et les expériences interactives lorsqu'ils ne peuvent pas se réunir physiquement. En juin, nous avons vu doubler les diffusions en direct de Pages par rapport à la même période l'an dernier, en grande partie attribuable aux diffusions depuis mars.



« En combinant marketing, paiement et vidéo en direct, les événements en ligne payants répondent aux besoins de bout en bout des entreprises. Les pages peuvent héberger des événements sur Facebook Live pour toucher un large public, et nous testons des événements payants avec Messenger Rooms pour des rassemblements plus personnels et interactifs ».



En clair, la fonctionnalité permet aux utilisateurs de Facebook d'acheter des billets pour des événements en ligne directement via l'application (achat in-app). Pour ce qui est des événements en ligne, pour lesquels des personnes achètent un accès via Facebook sur iOS, le réseau social avait initialement demandé qu'Apple renonce à sa commission. L'idée sous-jacente est qu'il s'agit ici d'événements en ligne destinés à soutenir les petites entreprises éprouvant des difficultés en raison de la crise du corona. C'est aussi la raison pour laquelle Facebook ne demandait pas de pourcentage sur les revenus. Seulement voilà : lorsque Facebook a demandé à Apple de renoncer à la commission de 30%, l’entreprise a refusé :



« Dans notre plus récent rapport sur l'état des petites entreprises avec l'OCDE et la Banque mondiale, nous avons constaté que l'accès aux liquidités continue d'être le défi permanent le plus courant pour les PME. Seulement 19 % des entreprises interrogées recevaient une aide financière (un pourcentage en chute comparé au début de la pandémie). De nombreuses entreprises sont en difficulté et chaque centime compte. Transférer des événements physiques vers des événements en ligne est suffisamment coûteux pour que les entreprises n'aient pas à se soucier des frais facturés par les plateformes.



« Pour soutenir les petites entreprises et les créateurs, Facebook ne percevra aucuns frais sur les événements en ligne payants pendant au moins toute l'année prochaine. Pour les transactions sur le Web et sur Android dans les pays où nous avons déployé Facebook Pay, les petites entreprises conserveront 100 % des revenus qu'elles génèrent des événements en ligne payants.



« Nous avons demandé à Apple de réduire sa taxe de 30 % sur l'App Store ou de nous permettre d'offrir Facebook Pay afin que nous puissions absorber tous les coûts pour les entreprises en difficulté pendant le COVID-19. Malheureusement, ils ont rejeté nos demandes et les PME ne recevront que 70 % de leurs revenus durement gagnés. Alors que Facebook annule les frais pour les événements en ligne payés, nous préciserons les autres frais dans le produit ».





Apple juge ces informations « non pertinentes » pour les utilisateurs



Chose promise, chose due : Facebook a annoncé dans la description de son application qu’Apple avait rejeté la demande de Facebook de supprimer les frais de 30 % facturés par le fabricant d'iPhone pour les achats intégrés afin que Facebook puisse répercuter tous les revenus des événements sur les propriétaires d'entreprise.



Son application n’a malheureusement pas été publiée en l’état puisque, selon ce que Facebook a rapporté à Reuters, Apple a contraint le numéro un des réseaux sociaux à supprimer. Apple a déclaré que la mise à jour enfreignait une règle de l'App Store qui ne permet pas aux développeurs de montrer aux utilisateurs des informations « non pertinentes ».



La fonctionnalité est désormais disponible, mais sans le message concernant la réduction de 30 % d'Apple.



Facebook prévoyait également d’indiquer aux utilisateurs de la boutique Google Play d'Alphabet Inc. qu'il ne percevrait pas de frais pour la vente de billets, mais ce message n'a pas non plus été affiché, a constaté Reuters.



Le message prévu sur Android devait indiquer « Facebook ne prélève pas de frais sur cet achat ». Selon Reuters, ce message n'apparaît pas non plus dans la version de l'application téléchargée via Google Play.



« Aujourd'hui plus que jamais, nous devrions avoir la possibilité d'aider les gens à comprendre où va réellement l'argent qu'ils ont l'intention de donner aux petites entreprises », a déclaré Facebook dans un communiqué à Reuters. « Malheureusement, Apple a rejeté notre avis de transparence autour de leur taxe de 30 %, mais nous travaillons toujours pour rendre ces informations disponibles dans l'expérience de l'application ».



On ne sait pas exactement comment Facebook pourrait s'y prendre, et il n'est pas surprenant qu'Apple ait bloqué cet avis. Apple a été strict sur les applications qui tentent d'expliquer les politiques de l'App Store ; des applications comme Netflix, Kindle et Spotify, par exemple, ne sont pas autorisées à mentionner que les utilisateurs pourraient payer sur le Web sans qu'Apple ne prenne un pourcentage, encore moins fournir un lien pour le faire.



En critiquant publiquement les commissions de l'App Store d'Apple, Facebook a rejoint d'autres développeurs tels que le créateur de «Fortnite» Epic Games, qui poursuit Apple pour des allégations antitrust sur ses commissions.



D'autres zones de divergences



Mais Facebook reproche également à Apple ses nouvelles règles de confidentialité pour les utilisateurs sur iOS 14 qui permettront de réduire le ciblage publicitaire.



Selon Facebook, l’une des solutions qui seront les plus durement touchées par l’approche d’Apple est son outil publicitaire Audience Network. Ce dernier permet aux annonceurs d'étendre leurs campagnes Facebook et Instagram à l'ensemble d'Internet via des milliers d'applications de haute qualité. Ce réseau d'audience de l’entreprise aide les développeurs de logiciels pour les plateformes mobiles à fournir des publicités in-app ciblées aux utilisateurs en fonction des données de Facebook. Facebook prétend qu’il ne serait plus d’aucune utilité si iOS 14 voyait le jour ainsi.



« Les mises à jour prévues par Apple rendraient Audience Network tellement inefficace sur iOS 14 qu'il ne serait pas logique de le proposer sur iOS 14 », a déclaré Facebook dans un billet de blogue. Facebook estime que plus d'un milliard de personnes regardent au moins une publicité du réseau d'audience chaque mois, bien que beaucoup d'entre elles utilisent probablement des téléphones Android et ne seront pas touchées par ce changement. Ainsi, la société craint que les utilisateurs n'optent pas pour le suivi lorsqu'ils en ont le choix.



« Bien qu'il soit difficile de quantifier l'impact pour les éditeurs et les développeurs à ce stade avec autant d'inconnues, nous avons relevé, lors des tests, une baisse de plus de 50 % des revenus des éditeurs d'Audience Network lorsque nous avions retiré la fonction de personnalisation des campagnes d'installation des publicités mobiles », a déclaré Facebook. « En réalité, l'impact pour Audience Network sur iOS 14 pourrait être bien plus important, c'est pourquoi nous travaillons sur des stratégies à court et long terme pour soutenir les éditeurs dans ces changements ».



Apple et Alphabet (maison mère de Google), ainsi que Facebook et Amazon, sont actuellement confrontés à de multiples enquêtes sur des comportements anticoncurrentiels présumés.



Sources :



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ? Les utilisateurs devraient-ils en être informés ? Dans quelle mesure ?

Que pensez-vous de la décision d'Apple de ne pas réduire, voire supprimer ses 30 % de taxe sur les entrées ?

