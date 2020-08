Apple supprime le compte développeur Epic Games : Les utilisateurs sur iOS et macOS ne peuvent ni télécharger de jeux Epic Games ni recevoir des mises à jour 0PARTAGES 13 0 Plus tôt de mois-ci, Epic a noté que lorsqu'il a donné aux utilisateurs de son application Fortnite le choix de la façon dont ils pouvaient faire des achats, Apple a riposté en supprimant Fortnite de son App Store. Puis, quand Epic a poursuivi Apple pour s’attaquer à son abus supposé de position dominante sur les magasins d'applications et les paiements intégrés, Apple a riposté avec férocité. Apple a déclaré à Epic que d'ici le 28 août, son accès à tous les outils de développement nécessaires pour créer des logiciels pour les plateformes d'Apple, y compris pour les offres Unreal Engine Epic aux développeurs tiers, serait coupé, pourtant Apple n'a jamais prétendu que ce dernier a enfreint une de ses politiques. Non content de supprimer Fortnite de l'App Store, Apple s'est attaqué à toute l'activité d'Epic dans des domaines indépendants.



Epic a décidé de solliciter la cour à ces sujets, lui demandant notamment d'exiger qu'Apple rétablisse Fortnite sur sa vitrine de téléchargement, mais de lui interdire de révoquer son accès aux outils de développement iOS et macOS en représailles de l’introduction de l’introduction d’une nouvelle option de paiement dans Fortnite.



Néanmoins, Apple ne l'a pas entendu de cette oreille. Une fois le délai du 28 août arrivé, Apple a officiellement résilié le compte Epic Games sur l'App Store vendredi 28 août. Cela signifie que l'application n'est plus disponible sur l'iPhone ou l'iPad, même si vous l'avez déjà téléchargée une fois auparavant - et d'autres jeux Epic comme Infinity Blade ne sont plus téléchargeables.



Voici la déclaration d'Apple :



« Nous sommes déçus d'avoir dû résilier le compte Epic Games sur l'App Store. Nous avons travaillé avec l'équipe d'Epic Games pendant de nombreuses années sur leurs lancements et leurs sorties. Le tribunal a recommandé qu'Epic se conforme aux directives de l'App Store pendant que son affaire avance, directives qu'ils ont suivies au cours de la dernière décennie jusqu'à ce qu'ils créent cette situation. Epic a refusé. Au lieu de cela, ils ont soumis à plusieurs reprises des mises à jour Fortnite conçues pour enfreindre les directives de l'App Store. Ce n'est pas juste pour tous les autres développeurs de l'App Store et cela entraîne les clients dans le sillage de leur combat. Nous espérons pouvoir à nouveau travailler ensemble à l’avenir, mais ce n’est malheureusement pas possible aujourd’hui. »



Apple voulait à l'origine résilier les comptes de développeur d'Epic Games et d'Epic International, un compte distinct lié à Unreal Engine d'Epic dont se servent des développeurs d'applications tierces, mais l’ordonnance du juge a émis une ordonnance d'interdiction temporaire empêchant Apple de le faire. Toutefois, le juge n’a pas empêché Apple de résilier le compte Epic Games, expliquant que c’est Epic qui « a créé la situation » et a procédé à un « geste stratégique et calculé pour enfreindre » les conditions d’utilisation de l’App Store.



Apple n’a donc pas résilié l'autre compte de développeur, celui lié à Unreal Engine. Epic ne pourra plus soumettre d'applications ou de mises à jour à l'aide du compte de développeur Epic Games, mais les utilisateurs qui ont déjà téléchargé Fortnite sur iOS et Mac peuvent continuer à y jouer. La suppression du compte Epic Games est le processus standard d'Apple pour tous les comptes qui défient les politiques de l'App Store.



Le PDG d'Epic, Tim Sweeney, a contesté le libellé de la déclaration d'Apple et révèle qu'Epic a essayé de soumettre une nouvelle version de Fortnite à l'App Store :



« La déclaration d'Apple n'est pas claire. Ils ont choisi de résilier le compte d'Epic; ils n'avaient pas à le faire. Apple suggère que nous avons spammé le processus d'examen de l'App Store. Ce n'est pas le cas. Epic a soumis trois versions de Fortnite : deux mises à jour de correction de bogues et la mise à jour de la saison 4 avec cette note »





Fortnite n'est pas disponible depuis quelques semaines, mais d'autres titres d'Epic Games comme Battle Breakers et Infinity Blade Stickers étaient toujours dans l'App Store. Maintenant que le compte développeur Epic Games a été résilié, ces applications ont disparu.



La recherche d'Epic Games dans App Store ne fait apparaître aucune application et sur le Web, le compte de développeur Epic Games est vide. Bien que le compte développeur Epic Games ne soit plus disponible, Fortnite continue de fonctionner.



Ceux qui ont téléchargé Fortnite sur un iPhone ou un iPad peuvent continuer à jouer au jeu, mais il y a un hic : le nouveau contenu de la saison 4 sur le thème de Marvel ne sera pas disponible, car Fortnite ne peut pas être mis à jour.



Notons qu’Apple a fait de la publicité sur l’App Store à un concurrent de Fortnite le même jour qu’il a décidé de supprimer le compte d’Epic ; pour ceux qui ont ouvert l'App Store hier, ils sont probablement tombés sur un billet faisant la promotion de PUBG Mobile. La situation est rendue encore plus ironique lorsque vous vous souvenez que PUGB Mobile est en fait construit avec Unreal Engine d'Epic. D’ailleurs le PDG d’Epic n’a pas manqué de le souligner sur Twitter :





« Depuis son arrivée sur l’App Store en 2018, PUBG Mobile ne cesse de repousser les limites des jeux de battle royale pour mobile. Aujourd’hui, il s’apprête à les repousser encore plus loin.



« Le 8 septembre, la mise à jour 1.0 marquera le début d’une nouvelle ère pour PUBG Mobile. Vous y retrouverez une toute nouvelle version de l’emblématique carte Erangel ainsi que des graphismes améliorés, des textures plus nettes et des effets toujours plus impressionnants. Continuez de lire pour tout savoir sur la version 1.0 de ce battle royale légendaire !



« Un monde nouveau. Erangel est l’une des premières cartes de PUBG Mobile. Préparez-vous à la redécouvrir sous un nouveau jour le 8 septembre : voici le Nouvel Erangel ».





Sources : réaction PDG Epic (



Et vous ?



Que pensez-vous de cette situation ?

Epic aurait-il dû, selon vous, se conformer aux exigences de l'App Store en attendant une décision de justice ? Pourquoi ?

Préparez-vous à la redécouvrir sous un nouveau jour le 8 septembre : voici le Nouvel Erangel ».

- perte de la garantie

- instabilité du système

- ouverture de faille de sécurité (détournement des informations personnelles)



En France, même si la pratique est très développée, elle demeure illégale au nom du respect des droits d’auteur. Les droits d’Apple sur son logiciel se trouvent dans les conditions d’utilisation que vous acceptez. » En France, même si la pratique est très développée, elle demeure illégale au nom du respect des droits d’auteur. Les droits d’Apple sur son logiciel se trouvent dans les conditions d’utilisation que vous acceptez. » 2 0 Non, en théorie c'est illégal, mais en France dans la pratique il n'y a jamais eu de poursuites. Quels sont les risques :- perte de la garantie- instabilité du système- ouverture de faille de sécurité (détournement des informations personnelles) Membre extrêmement actif https://www.developpez.com



En tout cas c'est très triste pour tout ces pauvres ados qui ne vont plus pouvoir claquer tout leur argent de poche en cosmétiques ridicules pour un très mauvais jeu. 1 0 Je serais bien tentée de défendre Epic, d'un autre côté il ne font pas mieux sur leur plateforme Epic Game Store dont le business model consiste à empêcher les jeux de sortir sur les autres plateformes afin de forcer les utilisateurs à venir.En tout cas c'est très triste pour tout ces pauvres ados qui ne vont plus pouvoir claquer tout leur argent de poche en cosmétiques ridicules pour un très mauvais jeu. Membre éclairé https://www.developpez.com



Certainement pas Epic , au contraire l ' intransigeance d ' Apple prouve sa bétise . Elle crache une fois de trop sur les créateurs de logiciels et prouve ainsi son mépris , elle à donc choisi sa mort : plus de logiciels tiers . 0 0 Quel est, selon vous, le plus grand perdant de cette situation ? Dans quelle mesure ?Certainement pas Epic , au contraire l ' intransigeance d ' Apple prouve sa bétise . Elle crache une fois de trop sur les créateurs de logiciels et prouve ainsi son mépris , elle à donc choisi sa mort : plus de logiciels tiers . Membre chevronné https://www.developpez.com

Mais Epic Games n'a pas tout pouvoir sur votre hardware. 0 0 @SodiumMais Epic Games n'a pas tout pouvoir sur votre hardware.