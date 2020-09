Apple a ignoré le travail des développeurs

Les déboires de Xcode 12 GM

L’année 2020 pourrait devenir celle au cours de laquelle Apple a enregistré le plus de controverses. Lors de son événement “Time Flies” mardi, Apple a annoncé la sortie surprise d’ iOS 14 pour ce mercredi, une nouvelle qui n’a pas du tout ravi les développeurs. C’est la toute première fois que le délai entre l’annonce de l’iOS et sa disponibilité est aussi court, soit moins d’une journée. Ainsi, les développeurs ne disposent pas du temps habituellement imparti pour se préparer à passer les différents contrôles de validation pour que leurs applications soient acceptées sur l’App Store.Historiquement, l’événement Time Flies annonce un nouveau matériel et la sortie prochaine de la prochaine version majeure d’iOS. Cette mouture est ensuite rendue publique quelques jours plus tard ou plus généralement la semaine suivante. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça pour cette fois. Apple a fait son annonce vers la fin de l’événement et au moment de sa tenue mardi, les développeurs d'applications n'avaient pas encore reçu les versions finales des mises à jour d’ iOS 14 , de sorte que le calendrier de sortie des logiciels d'Apple semble étrangement précipité.Cette mauvaise surprise a pour toile de fond des dizaines de controverses autour de l'App Store, plus récemment Epic, mais plus généralement ses règles douloureusement confuses et appliquées arbitrairement, ses rejets incompréhensibles d'applications et leurs rétractations souvent soudaines, les approbations d'applications suivies de retraits soudains sans qu’aucune explication ne soit donnée... Certains dénoncent également le traitement généralement inégal des développeurs où les grandes entreprises ou les favoris d’Apple obtiennent un traitement spécial.Selon des experts, la stratégie d’Apple semble incompréhensible depuis un certain temps et ces derniers se demandent à quoi rime tout ceci. Selon eux, il ne s'agit pas d'une rafale de mauvaises relations publiques pour le plaisir, mais il y a ici de sérieux problèmes qui doivent être résolus, et en particulier, les relations avec les développeurs. À ce propos, ils rappellent que l’écosystème iOS est une véritable niche de marché, qui rapporte des dizaines de milliards de dollars à l’entreprise par an et dans ce cas, il serait fort dommageable qu’Apple se mette à dos les milliers de développeurs qui nourrissent cette plateforme de leurs applications.En effet, la disponibilité d’iOS 14 a été annoncée vers la fin de l'événement, vers 11h00, heure du Pacifique. Cela veut dire que les développeurs de la côte ouest disposent environ d’une demi-journée pour appliquer la touche finale à leurs mises à jour d'applications pour iOS 14, faire soumettre leurs applications via Xcode 12 GM qui vient de sortir et enfin, passer l'examen de l'App Store. Beaucoup estiment qu'aucune de ces tâches n’est anodine et personne ne pourrait prétendre que ce délai suffit à les mener à bien, du moins pas dans le cas de toutes les applications.D’habitude, Apple procède différemment. Les développeurs sont mis au courant une semaine avant la sortie et les outils nécessaires pour les tests et les mises sont également immédiatement mis à leur disposition. Si vous travaillez sur la côte est, cela veut dire que vous avez eu quelques heures avant la fin de la journée de travail pour vous préparer et soumettre votre application. Cependant, si vous vivez en Europe ou ailleurs dans le monde, alors vous n’avez pas du tout le temps de faire à ces ajustements avant la date de sortie. En outre, d’autres problèmes existeraient encore.Selon des développeurs, des bogues critiques existeraient encore dans les dernières versions des SDK, Xcode 12 et iOS 14 lui-même. Il semble qu'ils ne seront pas traités tout de suite, mais ultérieurement. « Le SDK Xcode sera peut-être prêt pour l'iOS 14 demain, mais l'App Store Connect ne l’est pas », a déclaré sur Twitter Steve Troughton-Smith, développeur de jeux vidéo. Beaucoup d’autres développeurs ont publié des messages sur Twitter pour exprimer leur mécontentement. « [...] Je pense que je n’ai jamais eu de sentiment aussi négatif après un événement Apple... », lit-on dans le commentaire d’un autre développeur.Pour beaucoup, le timing n'est pas bon et il est peu probable qu'Apple lui-même puisse examiner toutes ces propositions d'applications à temps. Outre les problèmes susmentionnés, ils estiment que cette sortie d’iOS 14 est une réponse d’Apple carrément négligente aux relations avec les développeurs que la société a endommagées ces dernières années. Ils considèrent aussi cette sortie surprise comme un nouvel abus de confiance et une nouvelle déception. Selon des critiques, cela laisse aux développeurs iOS l'impression d’un grand “va te faire foutre”.À quoi cela sert-il de mettre cette pression inutile de dernière minute sur les développeurs tiers ? Le Xcode 12 GM que vous devez utiliser pour créer votre application est sorti mardi à 11 heures, avec un numéro de build de 208. Il s'agirait d’un build étrange dans la mesure où il manquait des composants à construire pour le silicium d'Apple. Pour le faire, vous devez utiliser l'ancienne version bêta qu'Apple a maintenue sur son site Web afin de jongler avec les deux. Toutefois, peu de temps après, le site Web a été modifié pour indiquer que le nouveau Xcode avait été construit en 209.À ce moment, les gens avaient fini de télécharger la mise à jour, ce qui était lent parce que tout le monde paniquait à l'idée de préparer son application à temps et de la prendre en main. Plusieurs ont alors pensé que la version 209 était la bonne et ils ont consulté le site à nouveau pour télécharger le nouveau fichier. En plus, Apple ne fait pas de checksums, ils font une vérification très lente qui n'est pas l'alliée des développeurs dans cette course contre la montre. L'exécution manuelle des sommes de contrôle a permis de montrer les builds 208 et 209 étaient la même chose.De même, ce build ne pouvait pas être utilisé pour soumettre des mises à jour. Ce n'est qu’après, dans l’après-midi, qu’Apple a basculé l'interrupteur pour permettre au build 208 de soumettre des mises à jour. Toutefois, selon les commentaires des développeurs, les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Dans la soirée, vers 7 heures, les gens ont commencé à recevoir un Xcode différent, le build 209 qu'ils prétendaient distribuer depuis le début, et maintenant, chaque développeur doit encore décider s'il doit retirer son ancien binaire qu'il a téléchargé et le recompiler avec le build 209 ou le modifier.Sources : Apple Qu'en pensez-vous ?