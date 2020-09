Apple demande à la Cour de l'autoriser à bloquer le compte développeur derrière Unreal Engine L'éditeur indique qu'il craint qu'Epic puisse s'en servir comme « cheval de Troie » 0PARTAGES 4 0 Alors que la bataille juridique entre Epic Games et Apple se dirige vers une audience le 28 septembre, le fabricant d'iPhone s’oppose à la demande d'Epic d'une injonction préliminaire qui ramènerait Fortnite sur l'App Store iOS. Dans une motion de 37 pages déposée mardi, Apple affirme qu'elle doit conserver la capacité de punir « l'un des actes de sabotage les plus flagrants qu'Apple ait connu avec n'importe quel développeur ».



« Epic a allumé un incendie et a versé de l'essence dessus, et demande maintenant à la Cour une aide d'urgence pour l'éteindre, même si Epic peut le faire lui-même en un instant en adhérant simplement aux conditions contractuelles qui ont régi avec profit sa relation avec Apple. pendant des années », indique Apple qui précise « Epic est un saboteur, pas un martyr ».



Le raisonnement d'Apple pour garder Fortnite hors de l'App Store sans modifications repose en grande partie sur des arguments autour de la protection de la sécurité de l'iPhone. Lorsque Apple a créé l'App Store iOS pour la première fois, indique l’éditeur, « plutôt que de recréer Internet, Apple a choisi de créer un endroit sûr et fiable pour que ses clients iPhone découvrent et téléchargent des applications, convaincus qu'elles fonctionneront de manière transparente et sécurisée ».



Selon Apple, Epic a sapé cette approche sécurisée en violant les termes contractuels de son accord de développement et en insérant sa propre option de paiements directs dans la version iOS de Fortnite via un «correctif», qu'Apple n'a pas pu examiner avant sa mise en ligne. Pour cette raison, Apple déclare qu'il n'a pas été en mesure de garantir qu'Epic « n'avait pas apporté de modifications au système de paiement ou contourné les fonctions de sécurité de l'iPhone ou les protections de la vie privée », comme il le fait habituellement.



« Apple promet à ses clients que l'App Store sera un endroit sûr et digne de confiance pour que les clients découvrent et téléchargent des applications », écrit la société. « En insérant des fonctionnalités secrètes et non examinées dans une application, Epic menace la relation entre les clients Apple et iPhone ».



Si Epic réussit ici, avertit Apple, rien n'empêchera les autres développeurs de saper également la réduction de 30% des achats intégrés d'Apple. « Epic insiste sur le fait que les autres développeurs ne suivront pas son exemple parce qu'ils craindront des ‘représailles’. Mais personne ne craindra la réponse d'Apple si cette Cour accorde l'injonction qu'Epic demande et déclare que tous les développeurs peuvent faire fi des règles d'Apple sans conséquence tant qu'ils prétendent que les règles d'Apple sont anticoncurrentielles ».





Apple s’attaque toujours à Unreal Engine



Fortnite mis à part, Apple fait également valoir qu'il doit conserver le droit de fermer tous les comptes de développeur iOS d'Epic. Cela inclut les comptes derrière le développement d'Unreal Engine sur iOS, qui sont actuellement protégés par une ordonnance d'interdiction.



En effet,



Bien résolu à infliger la « punition » jusqu’au bout, Apple déclare vouloir fermer tous les comptes d'Epic en partie pour empêcher ce qu'il appelle un « jeu shell » d'applications transférées d'un compte développeur à un autre. Apple déclare également voir désormais Unreal Engine d'Epic comme une « menace potentielle » : « comme indiqué, Unreal Engine est l’un des autres secteurs d’activité d’Epic qu’Epic contrôle et propose aux développeurs. Unreal Engine se présente comme un deuxième ‘cheval de Troie’ potentiel qui permettrait à Epic de mettre à exécution ses menaces pour saper l'App Store et insérer d'autres fonctionnalités non autorisées. La suppression de l'accès d'Epic à ces outils de développement réduit ce risque ».



Grâce à Unreal Engine, Apple fait valoir qu'Epic pourrait « insérer des logiciels malveillants ou d'autres fonctionnalités non autorisées telles que des mécanismes de paiement direct alternatifs » dans « les applications non Epic disponibles sur l'App Store et reposant sur Unreal Engine... Il est facile de voir qu’une application malveillante affectant le fonctionnement d’une fraction importante des iPhones dans le monde pourrait considérablement perturber les systèmes de téléphonie locaux ou même mondiaux, ainsi que de larges segments d’Internet lui-même ». Et de préciser que « Ces risques signifient qu'Apple, en tant que gestionnaire de logiciels fonctionnant sur environ un milliard d'appareils dans le monde, a besoin de politiques et de pratiques qui protègent contre de telles attaques potentielles sans entraver inutilement le flux des logiciels d'application vers les téléphones de ses clients. »



Aussi farfelues que puissent être ces affirmations de sabotage mondial d'Internet via le moteur de jeu, le point principal d'Apple est qu'il ne peut plus donner à Epic le bénéfice du doute en ce qui concerne la sécurité de son iPhone et les obligations du contrat de développement iOS. « Apple n'attend pas d'être dupé une seconde fois avant de mettre fin à ses échanges avec une filiale pour les mauvaises actions de ses dirigeants », écrit la société.



Source : Alors que la bataille juridique entre Epic Games et Apple se dirige vers une audience le 28 septembre, le fabricant d'iPhone s’oppose à la demande d'Epic d'une injonction préliminaire qui ramènerait Fortnite sur l'App Store iOS. Dans une motion de 37 pages déposée mardi, Apple affirme qu'elle doit conserver la capacité de punir « l'un des actes de sabotage les plus flagrants qu'Apple ait connu avec n'importe quel développeur ».« Epic a allumé un incendie et a versé de l'essence dessus, et demande maintenant à la Cour une aide d'urgence pour l'éteindre, même si Epic peut le faire lui-même en un instant en adhérant simplement aux conditions contractuelles qui ont régi avec profit sa relation avec Apple. pendant des années », indique Apple qui précise « Epic est un saboteur, pas un martyr ».Le raisonnement d'Apple pour garder Fortnite hors de l'App Store sans modifications repose en grande partie sur des arguments autour de la protection de la sécurité de l'iPhone. Lorsque Apple a créé l'App Store iOS pour la première fois, indique l’éditeur, « plutôt que de recréer Internet, Apple a choisi de créer un endroit sûr et fiable pour que ses clients iPhone découvrent et téléchargent des applications, convaincus qu'elles fonctionneront de manière transparente et sécurisée ».Selon Apple, Epic a sapé cette approche sécurisée en violant les termes contractuels de son accord de développement et en insérant sa propre option de paiements directs dans la version iOS de Fortnite via un «correctif», qu'Apple n'a pas pu examiner avant sa mise en ligne. Pour cette raison, Apple déclare qu'il n'a pas été en mesure de garantir qu'Epic « n'avait pas apporté de modifications au système de paiement ou contourné les fonctions de sécurité de l'iPhone ou les protections de la vie privée », comme il le fait habituellement.« Apple promet à ses clients que l'App Store sera un endroit sûr et digne de confiance pour que les clients découvrent et téléchargent des applications », écrit la société. « En insérant des fonctionnalités secrètes et non examinées dans une application, Epic menace la relation entre les clients Apple et iPhone ».Si Epic réussit ici, avertit Apple, rien n'empêchera les autres développeurs de saper également la réduction de 30% des achats intégrés d'Apple. « Epic insiste sur le fait que les autres développeurs ne suivront pas son exemple parce qu'ils craindront des ‘représailles’. Mais personne ne craindra la réponse d'Apple si cette Cour accorde l'injonction qu'Epic demande et déclare que tous les développeurs peuvent faire fi des règles d'Apple sans conséquence tant qu'ils prétendent que les règles d'Apple sont anticoncurrentielles ».Fortnite mis à part, Apple fait également valoir qu'il doit conserver le droit de fermer tous les comptes de développeur iOS d'Epic. Cela inclut les comptes derrière le développement d'Unreal Engine sur iOS, qui sont actuellement protégés par une ordonnance d'interdiction.En effet, Apple avait menacé de couper l’accès à Epic à tous les outils de développement iOS et Mac, un abonnement nécessaire pour distribuer des applications sur des appareils iOS ou utiliser des outils de développement Apple, si l'entreprise ne « remédie pas à vos violations » de l'accord dans un délai de deux semaines (le délai prenait fin le 28 août). Mais une décision de justice en faveur d’Epic l’en a empêché . Apple s’est donc « contenté » de fermer uniquement le compte développeur Epic Games, laissant le compte Epic International derrière Unreal Engine toujours en activité.Bien résolu à infliger la « punition » jusqu’au bout, Apple déclare vouloir fermer tous les comptes d'Epic en partie pour empêcher ce qu'il appelle un « jeu shell » d'applications transférées d'un compte développeur à un autre. Apple déclare également voir désormais Unreal Engine d'Epic comme une « menace potentielle » : « comme indiqué, Unreal Engine est l’un des autres secteurs d’activité d’Epic qu’Epic contrôle et propose aux développeurs. Unreal Engine se présente comme un deuxième ‘cheval de Troie’ potentiel qui permettrait à Epic de mettre à exécution ses menaces pour saper l'App Store et insérer d'autres fonctionnalités non autorisées. La suppression de l'accès d'Epic à ces outils de développement réduit ce risque ».Grâce à Unreal Engine, Apple fait valoir qu'Epic pourrait « insérer des logiciels malveillants ou d'autres fonctionnalités non autorisées telles que des mécanismes de paiement direct alternatifs » dans « les applications non Epic disponibles sur l'App Store et reposant sur Unreal Engine... Il est facile de voir qu’une application malveillante affectant le fonctionnement d’une fraction importante des iPhones dans le monde pourrait considérablement perturber les systèmes de téléphonie locaux ou même mondiaux, ainsi que de larges segments d’Internet lui-même ». Et de préciser que « Ces risques signifient qu'Apple, en tant que gestionnaire de logiciels fonctionnant sur environ un milliard d'appareils dans le monde, a besoin de politiques et de pratiques qui protègent contre de telles attaques potentielles sans entraver inutilement le flux des logiciels d'application vers les téléphones de ses clients. »Aussi farfelues que puissent être ces affirmations de sabotage mondial d'Internet via le moteur de jeu, le point principal d'Apple est qu'il ne peut plus donner à Epic le bénéfice du doute en ce qui concerne la sécurité de son iPhone et les obligations du contrat de développement iOS. « Apple n'attend pas d'être dupé une seconde fois avant de mettre fin à ses échanges avec une filiale pour les mauvaises actions de ses dirigeants », écrit la société.Source : Apple Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 125 commentaires Poster une réponse Signaler un problème