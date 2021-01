Dans un message publié samedi sur son site Web servant de support de technique à ses clients, Apple a informé les utilisateurs d'iPhone qu'ils doivent faire l'effort de garder leur téléphone éloigné de leur poitrine en raison de certains composants utilisés lors de la fabrication. L'avertissement concerne principalement les appareils de la gamme iPhone 12 , notamment iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, ainsi que la technologie MagSafe. Apple a déclaré que ces appareils contiennent des aimants capables d'interférer avec les appareils médicaux de types pacemaker (stimulateur cardiaque).Apple a déjà précédemment publié cet avis, mais le fabricant de l'iPhone n'était pas allé dans les détails. Dans un premier avis sur les interférences de radiofréquences, Apple invitait les utilisateurs d'iPhone à respecter les panneaux indicateurs et les instructions qui interdisent ou limitent l’utilisation des appareils électroniques. Il estime que l’iPhone a été créé, testé et fabriqué pour être conforme aux réglementations en vigueur en matière d’émissions de radiofréquences. Toutefois, de telles émissions peuvent perturber le fonctionnement d’autres appareils électroniques et engendrer des dysfonctionnements.Ensuite, concernant les interférences avec les appareils médicaux, la firme de Cupertino a averti que l’iPhone contient des aimants ainsi que des composants et radios qui émettent des champs électromagnétiques. Ces aimants et champs électromagnétiques peuvent interférer avec des appareils médicaux tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs, une mise en garde qui vaut pour tous les modèles de l'iPhone. À en croire Apple, les nouveaux modèles de l'iPhone, en particulier l'iPhone 12, contiennent plus d'aimant et de radios que les modèles plus anciens.Apple a déclaré que cela ne signifiait pas que les iPhone 12 étaient plus "à risque" que les versions précédentes. « Malgré le fait que tous les modèles d’iPhone 12 contiennent davantage d’aimants que les modèles d’iPhone antérieurs, ils ne devraient pas présenter un risque supérieur d’interférences magnétiques avec les appareils médicaux que les modèles d’iPhone antérieurs », a déclaré l'entreprise. Mais samedi, Apple est quand même revenu sur le sujet en demandant aux propriétaires d'appareils de la gamme 12 de garder leurs appareils à une certaine distance de leur stimulateur cardiaque.« L'iPhone contient des aimants ainsi que des composants et des radios qui émettent des champs électromagnétiques. Tous les accessoires MagSafe contiennent aussi des aimants et les chargeurs MagSafe et MagSafe Duo contiennent des radios. Ces aimants et champs électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils médicaux », a mis en garde Apple. Selon ce dernier, les dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques implantés et les défibrillateurs peuvent contenir des capteurs qui réagissent aux aimants et aux radios lorsqu'ils sont en contact étroit.« Pour éviter toute interaction potentielle avec ces appareils, gardez votre iPhone et les accessoires MagSafe à une distance sûre de votre appareil (à plus de 6 pouces ou 15 cm de distance ou à plus de 12 pouces ou 30 cm en cas de chargement sans fil). Mais consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil pour des directives spécifiques », a notifié Apple dans sa déclaration. L'avis du samedi met spécifiquement en garde les utilisateurs contre "les aimants à l'intérieur" des quatre modèles d'iPhone 12, dont iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, ainsi que des accessoires MagSafe.En effet, lorsqu'Apple a dévoilé l'iPhone 12 à l'automne dernier, la société a également annoncé le retour de MagSafe, une fonction très appréciée du MacBook, pour l'iPhone. Les clients peuvent acheter des chargeurs sans fil MagSafe pour recharger leurs appareils, ainsi que d'autres accessoires magnétiques, notamment des étuis et des portefeuilles qui se fixent à l'arrière des téléphones. Apple n'a pas donné plus d'explications sur les raisons qui l'ont poussé à mettre en garde de nouveau les utilisateurs concernant les dangers potentiels de ses dernières nouveautés.Mais le Heart Rhythm Journal a publié un rapport au début du mois affirmant que les aimants de l'iPhone 12 qui le rendent compatible avec les accessoires MagSafe pourraient interférer avec un défibrillateur implanté. Les experts de la santé ont longtemps mis en garde contre l'utilisation ou la tenue de téléphones portables trop près des dispositifs médicaux implantés, par exemple, en avertissant les gens de ne pas les ranger dans les poches de leur chemise. C'est la raison pour laquelle Apple recommande aux utilisateurs de ces dispositifs médicaux de consulter leur médecin pour savoir comment éviter ses désagréments.« Consultez votre médecin et le fabricant de l’appareil médical pour obtenir des informations spécifiques à votre appareil médical et savoir s’il convient de maintenir une distance de sécurité entre votre appareil médical et l’iPhone. Il existe de nombreux types d’appareils médicaux et les fabricants fournissent souvent des consignes de sécurité relatives à l’utilisation de leurs appareils à proximité de produits sans fil ou magnétiques afin d’éviter d’éventuelles interférences. Si vous pensez que l’iPhone interfère avec votre appareil médical, arrêtez de l’utiliser », a écrit l'entreprise dans son support technique.En outre, il a aussi déclaré que, si un client a l'impression que son iPhone 12 ou son chargeur MagSafe interfère avec son appareil médical, il doit cesser de les utiliser. Autre chose que les utilisateurs d'iPhone 12 doivent savoir lorsqu'ils utilisent les chargeurs MagSafe : ils doivent éviter de placer des cartes de crédit, des badges de sécurité, des passeports ou des clés FOB entre le téléphone et le chargeur MagSafe, car les aimants pourraient endommager les bandes magnétiques ou les puces RFID de ces articles. Si vous avez un étui de téléphone qui contient de tels articles, veillez à les retirer avant de charger votre appareil sans fil.Sources : Appel Que pensez-vous de la technologie de chargement MagSafe d'Apple ?Pensez-vous que ces mises en garde suffisent pour protéger les utilisateurs d'iPhone ?Avez-vous déjà vécu un désagrément lié à la technologie de chargement MagSafe d'Apple ?