Les produits Apple seraient extrêmement chers

Ce 27 janvier, Apple a annoncé son résultat pour la période d’octobre à décembre 2020. Le rapport fait voir que le chiffre d'affaires d'Apple a augmenté de 21 % pour atteindre 111,44 milliards de dollars. Le bénéfice par action est passé de 1,25 $ à 1,68 $, battant ainsi les prévisions du Wall Street. Les ventes d'iPhone se sont élevé à 65,60 milliards de dollars et ont battu le record établi il y a trois ans.Dans une de ses interviews, Tim Cook, le PDG de la société, a révélé que le statut des iPhone actifs dans le monde a franchi la barre de 1 milliard après le lancement de la nouvelle gamme iPhone 12. Du fait des habitudes imposées par le COVID-19, (télétravail, étude à domicile, confinement), la société a également enregistré de fortes ventes de ses ordinateurs portables Mac et iPad au cours du trimestre.(1)« Notre performance commerciale du trimestre a été marquée par une croissance à deux chiffres dans chaque catégorie de produits, ce qui a permis d'atteindre des records de chiffre d'affaires dans chacun de nos segments géographiques et un niveau sans précédent pour notre base d'appareils actifs », a déclaré Luca Maestri, directeur financier d'Apple. « Ces résultats nous ont permis de générer un flux de trésorerie d'exploitation record de 38,8 milliards de dollars. Nous avons également restitué plus de 30 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre, car nous maintenons notre objectif d'atteindre une position neutre en termes de trésorerie nette au fil du temps », a-t-il ajouté.Selon Apple, ses actions qui avaient baissé de 2,6 % ont augmenté de près de 12 % depuis le 15 janvier. Les actions d'Apple ont augmenté de 85 % par rapport à l'année précédente, contre 46 % pour le Nasdaq 100, dont elle fait partie. Le PDG a révélé que la société comptait 900 millions d'iPhone actifs en 2019 et qu'elle avait depuis lors une moyenne de 1,5 milliard d'iPhone actifs, mais cette année s'est avérée différente et les appareils iPhone d'Apple ont réussi à atteindre un taux d'activité de 1,65 milliard d'appareils, ce qui serait un record. L'une des raisons d'une telle augmentation du taux d'utilisateurs actifs que Tim Cook a donné, outre le fait que les appareils iPhone sont conviviaux, faciles à utiliser et qu'ils ont un engagement à long terme, est l'opportunité de croissance qu'Apple a vu en Chine.Dans son interview, le PDG a également révélé que deux des trois smartphones les plus vendus en Chine dans les zones urbaines étaient des iPhone. Ce qui inclut à la fois les personnes qui passent des appareils Android aux iPhone, ainsi que les utilisateurs d'iPhone qui mettent à jour leurs appareils vers les dernières versions. Les mises à jour ont eu le plus d'impact et ont permis aux iPhone d'établir un record historique en Chine. Par ailleurs, Apple a proposé à ses utilisateurs d'iPhone et d'autres appareils Apple des formules d'abonnement groupées, qui comprennentet, tous deux soumis au même tarif d'abonnement dans le cadreAvec 620 millions d'abonnés payants sur sa plateforme, en avance sur son objectif fixé à 600 millions d'abonnés pour fin 2020, les dirigeants actuels de la société créée en 1976 dans un garage domestique par Steve Jobs se réjouissent des résultats obtenus. Tim Cook a souligné l’engagement social de l’entreprise et n’a pas manqué de féliciter ces collaborateurs du monde entier tout en remerciant également les clients de la marque à la pomme.« Ce trimestre pour Apple n'aurait pas été possible sans le travail inlassable et innovant de chaque membre de l'équipe Apple dans le monde entier », a déclaré Tim Cook. « Nous nous réjouissons de la réaction enthousiaste des clients à la gamme inégalée de produits de pointe que nous avons livrés pendant cette période historique des fêtes de fin d'année. Nous nous concentrons également sur la manière dont nous pouvons aider les communautés dont nous faisons partie à se reconstruire de manière solide et équitable, grâce à des efforts tels que notre initiative pour l'équité et la justice raciales ainsi que notre engagement pluriannuel à investir 350 milliards de dollars dans l'ensemble des États-Unis ».Si le taux de vente et le taux d'activité réalisés par Apple cette année avec le passage des utilisateurs Android à Apple et la mise à niveau des appareils par les utilisateurs d'Apple est impressionnant en soi, pour certains, les produits Apple seraient extrêmement chers. Au fil des ans, Apple s'est forgé une réputation de qualité grâce au design industriel de ses produits. Par contre, les prix appliqués sur le marché semblent laisser à désirer un grand nombre d’utilisateurs de smartphone. Une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes préfèrent se tourner vers les produits Android serait le coût élevé des produits Apple.Bien qu'Apple ait reconnu le coût élevé de ses produits, l'entreprise affirme que les prix augmentent parce qu'elle introduit de nouvelles technologies comme l'identification faciale et investit dans la fabrication des produits qui durent longtemps.Actuellement sur le marché français, iPhone 12 Pro Max coûte environ 1259 euros et l’iPhone 12 Pro coûte pour sa part environ 1159 euros. Le MacBook Air 13’’ coûte environ 1129 euros et le MacBook Pro 13’’ 1449 euros. C'est encore plus dramatique pour le Mac Mini. Quand Apple a sorti son nouveau modèle, le prix a augmenté de 60 %. Des prix appliqués pour acquérir un smartphone qui ne sont pas bien loin du SMIC français qui s’élève à 1 554,58 euros, soit 10,25 euros bruit de l’heure.Les analystes pensent que même avec les impôts et taxes, le prix des produits de la firme reste élevé et que l’entreprise prend une marge importante. Une affirmation que Jeff Williams, directeur des opérations chez Apple, réfute. « Les analystes ne comprennent pas vraiment le coût et le soin que nous apportons à la fabrication de nos produits », déplore-t-il.Source : Apple Êtes-vous utilisateur d'Android ou d'iPhone ?Quel est votre avis sur les prix appliqués par Apple sur ses produits ?