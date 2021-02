1.4.3: Clarification de l'interdiction de promouvoir certaines substances: « Les applications qui encouragent la consommation de produits du tabac et de vapotage, les drogues illégales ou des quantités excessives d'alcool ne sont pas autorisées sur l'App Store. Les applications qui encouragent les mineurs à consommer l'une de ces substances seront rejetées. Il est interdit de faciliter la vente de substances contrôlées (sauf pour les pharmacies agréées), de marijuana ou de tabac. »

2.3: Clarification des informations qui doivent refléter fidèlement l'expérience principale de l'application: « Les clients doivent savoir ce qu'ils obtiennent lorsqu'ils téléchargent ou achètent votre application, alors assurez-vous que toutes les métadonnées de votre application, y compris les informations de confidentialité, la description de votre application, les aperçus reflètent fidèlement l'expérience de base de l'application et n'oubliez pas de les tenir à jour avec les nouvelles versions. »

2.3.7: Clarification de ce que les métadonnées ne doivent pas inclure: « Choisissez un nom d'application unique, attribuez des mots clés qui décrivent précisément votre application et n'essayez pas de regrouper vos métadonnées avec des termes de marque déposée, des noms d'applications populaires, des informations sur les prix ou d'autres phrases non pertinentes juste pour jouer avec le système. Les noms d'applications doivent être limités à 30 caractères. Les métadonnées telles que les noms d'applications, les sous-titres, les captures d'écran et les aperçus ne doivent pas inclure de prix, de conditions ou de descriptions qui ne sont pas spécifiques au type de métadonnées. Les sous-titres d'application sont un excellent moyen de fournir un contexte supplémentaire pour votre application; ils doivent respecter nos règles de métadonnées standard et ne doivent pas inclure de contenu inapproprié, faire référence à d'autres applications ou faire des déclarations de produits invérifiables. Apple peut modifier à tout moment des mots clés inappropriés ou prendre d'autres mesures appropriées pour éviter les abus. »

2.4.5 (viii): Suppression de Rosetta à titre d'exemple: « Les applications doivent fonctionner sur le système d'exploitation actuellement disponible et ne peuvent pas utiliser de technologies obsolètes ou installées en option (par exemple, Java). »

3.1.1: Clarification du fait que ces articles doivent être vendus via un achat via l'application: « Les cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, bons d'achat et coupons qui peuvent être échangés contre des biens ou services numériques ne peuvent être vendus que dans votre application via un achat in-app. »

3.1.1: Clarification de la manière dont les applications peuvent permettre aux clients de « donner un pourboire » aux développeurs: « Les applications peuvent utiliser des devises d'achat in-app pour permettre aux clients de "donner un pourboire" au développeur ou aux fournisseurs de contenu numérique dans l'application.»

3.1.2 (a): clarification de la façon dont certains jeux peuvent offrir un abonnement à des applications et services tiers: « Les jeux proposés dans un abonnement à un service de jeu en streaming peuvent offrir un abonnement unique partagé entre des applications et services tiers; cependant, ils doivent être téléchargés directement depuis l'App Store, doivent être conçus pour éviter le paiement en double par un abonné et ne doivent pas désavantager les clients non abonnés. »

3.1.3 (c): clarification à quoi les utilisateurs d'entreprise peuvent accéder et aux méthodes d'achat qu'ils peuvent utiliser: « Services d'entreprise: si votre application n'est vendue directement par vous qu'à des organisations ou à des groupes pour leurs employés ou étudiants (par exemple, des bases de données professionnelles et outils de gestion), vous pouvez autoriser les utilisateurs d'entreprise à accéder au contenu ou aux abonnements précédemment achetés. Les ventes aux consommateurs, aux utilisateurs uniques ou aux familles doivent utiliser l'achat in-app ».

3.1.3 (d): Changement de la terminologie de « expériences de personne à personne » à « services de personne à personne » pour préciser que les services fournis par un individu à une autre sont concernés : « Si votre application permet l'achat de services en temps réel services de personne à personne entre deux personnes (par exemple, tutorat d'étudiants, consultations médicales, visites immobilières ou entraînement physique), vous pouvez utiliser des méthodes d'achat autres que l'achat intégré pour percevoir ces paiements. Les services en temps réel un-à-quelques-uns et un-à-plusieurs doivent utiliser l'achat via l'application. »

3.2.1 (viii): Clarification de qui peut créer des applications pour ces services. Suppression de la possibilité d'utiliser une API publique: « Les applications utilisées pour le trading financier, l'investissement ou la gestion de l'argent doivent provenir de l'institution financière qui fournit ces services. »

3.2.2 (ix): Suppression de la section duplicative concernant le fait de forcer les utilisateurs à effectuer des actions, qui est entièrement couverte par 3.2.2 (vi); renuméroté l'ancien 3.2.2 (x).

4.2.3 (iii): clarification des informations que certaines applications doivent divulguer: « Si votre application a besoin de télécharger des ressources supplémentaires pour fonctionner lors du lancement initial, indiquez la taille du téléchargement et demandez aux utilisateurs avant de le faire. »

5.1.1 (ix): Clarification du fait que les jeux d'argent et de hasard sont un domaine fortement réglementé: « Applications qui fournissent des services dans des domaines hautement réglementés (tels que les services bancaires et financiers, la santé, les jeux d'argent et les voyages aériens) ou qui nécessitent des informations sensibles sur les utilisateurs doit être soumis par une entité juridique qui fournit les services, et non par un développeur individuel. »

5.1.2 (i): Ajouté: « Vous devez recevoir l'autorisation explicite des utilisateurs via les API App Tracking Transparency pour suivre leur activité. En savoir plus sur le suivi. »

Analyse des changements prévus dans la politique d'utilisation d'iOS 14

Dans un billet sur son portail destiné aux développeurs, Apple a présenté un certain nombre de nouvelles modifications apportées à ses directives de révision de l'App Store, notamment l'exigence selon laquelle les développeurs demandent à l'utilisateur de s'inscrire pour que les annonceurs puissent utiliser un numéro d'identification unique appelé IDFA (Identifier For Advertisers - identifiant pour annonceurs) afin de mieux cibler les publicités et estimer leur efficacité. Pour rappel, il s’agit d’un numéro d’identification unique du terminal chiffré, qui est attribué par le système d’exploitation ; l’IDFA sur iOS et l’AAID sur Android.« L'App Store est un endroit sûr et fiable pour les clients pour découvrir et télécharger des applications, et une excellente opportunité pour les développeurs. Les modifications et les clarifications apportées aux directives de révision de l'App Store prennent en charge les nouvelles fonctionnalités des prochaines versions du système d'exploitation, protègent mieux les clients et aident vos applications à passer le processus de révision aussi facilement que possible. Consultez les mises à jour ci-dessous. Veuillez noter que toutes les nouvelles applications et mises à jour d'applications soumises à l'App Store doivent suivre la directive révisée 5.1.2 (i) au début du printemps 2021.Ce changement spécifique est attendu prochainement; Apple a annoncé qu'il viendrait avec iOS 14.5 au « début du printemps » et a publié une page de support dédiée uniquement à l'utilisation des données utilisateurs. Apple dispose d'API de développement, appelées API App Tracking Transparency, pour gérer les invites requises pour collecter des données à des fins de publicités ciblées.Ce n'est pas le seul changement apporté aux directives de révision de l'App Store, bien sûr. Entre autres, Apple « a clarifié l'interdiction de promouvoir certaines substances ». Les directives stipulent que les applications ne doivent pas « encourager la consommation » de produits du tabac et de vapotage, de drogues illégales ou de «quantités excessives d'alcool ».En outre, « faciliter la vente » de marijuana ou de tabac n'est pas autorisé et les substances contrôlées ne peuvent être vendues que par des applications appartenant à des pharmacies autorisées.Apple a également inclus une contrainte plus explicite exigeant que les développeurs d'applications soumettent une feuille de confidentialité détaillée et précise lorsqu’ils soumettent leurs applications aux équipes de l’App Store qui vont valider la publication.De nombreux rapports ont souligné que les nouvelles fiches de confidentialité de type étiquette nutritionnelle qui accompagnent les applications de l'App Store depuis le lancement d'iOS 14 ne sont pas toujours exactes. On ne sait pas dans quelle mesure ce changement aidera à résoudre ce problème.Les directives stipulent que les cartes-cadeaux, les certificats, les bons, les coupons et les pourboires aux développeurs doivent être effectués via le système de paiement d'Apple.Il convient également de préciser davantage la politique de l'App Store d'Apple pour les services de jeux en streaming tels que Stadia de Google ou le composant de jeu dans le cloud de Microsoft de Game Pass. Il n'y a cependant aucune nouvelle information majeure ici; Apple vient juste peaufiner le langage. Comme on le savait précédemment, ces services peuvent toujours exister sur l'App Store à condition qu'ils répertorient chaque jeu comme son propre titre sur l'App Store pour examen, et ils « doivent être conçus pour éviter le paiement en double par un abonné et ne doivent pas désavantager les clients non-abonnés ».Google et Microsoft ont choisi d'offrir leurs services de streaming de jeux entièrement via le navigateur Web mobile sur iOS et iPadOS pour contourner ces restrictions.Ces mises à jour des directives d'examen de l'App Store font suite à une controverse considérable pour Apple sur ce front. La société a été confrontée à une querelle avec l’éditeur de jeux Epic Games mais aussi avec un éditeur modeste (mais notable) appelé Basecamp.En réponse à ces controverses, Apple a promis plus de transparence, ajusté son modèle de partage des revenus, peaufiné certaines de ses directives et créé de nouveaux canaux de rétroaction permettant aux développeurs de soulever des doléances sur ces directives.De plus, il y a une bataille en cours entre Apple et Facebook sur ce changement de suivi par l’IDFA mentionné ci-dessus. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a affirmé que le changement constituait une menace sérieuse pour les activités de Facebook et, par extension, pour la survie de nombreuses petites entreprises dépendantes de Facebook. Il a également affirmé que la politique d'Apple représentait un problème global de comportement anticoncurrentiel, et un rapport a indiqué que Zuckerberg pourrait préparer un procès majeur pour contester Apple sur ses politiques App Store, entre autres.Pour sa part, le PDG d'Apple, Tim Cook, a prononcé un discours la semaine dernière critiquant le modèle commercial de Facebook (qui dépend de traceurs comme IDFA) en tant que source de division et de violence.Sources : Apple ( 1