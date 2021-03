Wilov, une application décrite comme étant « la première assurance auto dont le prix s'ajuste tous les mois en fonction du nombre de jours d'usage de la voiture. Une assurance automobile à l'usage simple, claire et économique, sur iPhone et Apple Watch ». L'application a été tellement couronnée de succès que Pierre Stanislas, CEO et cofondateur de Wilov, a indiqué : « Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés comme ‘Coup de coeur’ des éditeurs par les équipes de l'App Store français. C'est une formidable reconnaissance de la valeur de notre produit dans un marché dominé par les acteurs traditionnels de l'assurance, et cela nous a permis de nous développer très rapidement. Nous avons ainsi embauché neuf community managers supplémentaires en 2020 ».

Foodvisor, une application de coaching nutritionnel qui permet aux utilisateurs de répertorier ce qu'ils mangent. Grâce au machine learning, cette application peut identifier les aliments présents dans votre assiette et créer un bilan nutritionnel détaillé.

Newzik, du développeur Syncsing-Newzik, qui permet aux musiciens de transformer facilement des partitions papier en partitions numériques et collaboratives. Newzik, qui faisait partie du programme d’accompagnement d’Apple à STATION F, travaille en partenariat avec des orchestres et des écoles de musique de premier plan, et prévoit d'améliorer l'interactivité des partitions pour les étudiants en musique.

Les statistiques de l'App Store en Angleterre et en Allemagne

Apple affirme que son App Store soutient désormais plus de 250 000 emplois en France, soit 6 % de plus que l'année précédente, malgré les pressions de la crise sanitaire mondiale sur l'économie du pays :« Alors que la pandémie a contraint les Français à modifier tous les aspects de leur vie et les entreprises à se tourner vers le e-commerce, l’écosystème applicatif iOS a été une source résiliente d'opportunités, d'innovation et de croissance économique. Les développeurs français ont continué à développer leurs activités et à partager de nouvelles applications avec le monde entier. L'App Store soutient désormais plus de 250 000 emplois en France, soit 6 % de plus que l'année précédente ».Selon les chiffres d’Apple, les développeurs français ont généré à ce jour près de 2 milliards d'euros de revenus au total - soit une croissance de 20 % en 2020 par rapport à l'année précédente. L’éditeur précise que cette tendance fait écho à celle de toute l'Europe, où l’écosystème applicatif iOS soutient à ce jour 1,7 million d'emplois - une augmentation de 7 % depuis 2019.Apple indique que la croissance en France a été dopée par les innovations et les grands succès des développeurs français, dont les apps permettent aux utilisateurs de s'informer, d’assurer un meilleur suivi de leur santé, de rester connectés et de se divertir. Les développeurs du studio français Oh BiBi ont ainsi conquis plus de 50 millions de joueurs avec leur jeu FRAG, un succès retentissant. La startup Alan, spécialisée dans l'assurance santé en ligne, a également connu une croissance importante et a recruté plus de 100 salariés l'année dernière. Et dans le domaine de l'éducation, des apps comme Klassly ont trouvé des moyens innovants de mettre en relation les élèves et les enseignants pendant les fermetures de classes, attirant plus d'un million d'utilisateurs dans le monde.L’éditeur n’a pas manqué de parlé de son programme STATION F, lancé en 2018. Selon ses statistiques, plus de 200 développeurs français ont ainsi pu développer leurs applications, dont beaucoup sont aujourd’hui des noms connus du grand public, comme Yuka, Foodvisor, Metronaut ou Mojo. Le programme consiste à aider les développeurs à créer leurs apps et à tirer le maximum de l'App Store pour développer leurs activités à l'international. Inspiré par le succès des développeurs français de son programme à STATION F, Apple a récemment étendu le programme à d'autres pays européens avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la Suède.« Au cours d'une année où tant de vies et d'économies ont été bouleversées, les développeurs français ont contribué à apporter de l'espoir, de la joie et de la proximité aux gens du monde entier », explique Daniel Matray, directeur de l'App Store pour l'Europe. « Le résultat est un flot d'innovations et d'opportunités, même dans les périodes économiques les plus difficiles. Nous sommes fiers des développeurs français et de ceux du monde entier, et nous continuerons à leur donner les outils et le soutien dont ils ont besoin pour développer leur créativité et bâtir des entreprises florissantes ».L'entreprise a donné quelques exemples de développeurs français dont les applications ont connu un grand succès sur l'App Store et « ont touché plus d’utilisateurs que jamais » :Selon Apple, l'App Store prend désormais en charge plus de 330 000 emplois au Royaume-Uni, soit une augmentation de plus de 10% par rapport à l'année dernière.Les développeurs du Royaume-Uni ont généré à ce jour plus de 3,6 milliards de livres sterling de revenus totaux, soit une croissance de 22% en 2020 par rapport à l'année précédente. Cette tendance s'est répercutée dans toute l'Europe, où l'économie des applications iOS a augmenté pour soutenir 1,7 million d'emplois, soit une augmentation de 7% depuis 2019. Le Royaume-Uni est en tête de l'Europe dans les emplois de développeurs d'applications iOS.La croissance au Royaume-Uni a été tirée par les innovations et le succès décisif des développeurs britanniques, dont les utilisateurs d'applications comptaient pour apprendre, s'entraîner, suivre leur santé ou trouver des moyens de rester connectés et de se divertir. Pendant la pandémie, les gens se sont tournés vers les applications d'entraînement britanniques telles que One You Couch to 5K, l'application de plan de remise en forme Fiit et l'application d'assistance au sommeil Sleepiest Sleep Sounds Stories. Le développeur britannique Moshi, une application de sommeil et de pleine conscience pour les enfants, a connu une croissance rapide des téléchargements et des abonnements au cours de l'année dernière, entraînant une expansion de 50% de son équipe avec 10 nouvelles recrues.« En une année pas comme les autres, le Royaume-Uni est resté une plaque tournante dynamique et innovante pour les entrepreneurs et les développeurs d'applications », a déclaré Christopher Moser, directeur principal de l'App Store. « Plus de personnes au Royaume-Uni que jamais auparavant travaillent dans le cadre de l'écosystème d'applications iOS, créant des applications passionnantes appréciées par les gens du monde entier. »L'App Store prend désormais en charge plus de 250 000 emplois en Allemagne, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente.Les développeurs de toute l'Allemagne ont généré plus de deux milliards d'euros de revenus totaux à ce jour - avec une croissance de 21% en 2020 par rapport à l'année précédente.Pendant la pandémie, les gens en sont venus à apprécier des applications comme Tandem ou flowkey pour améliorer leurs compétences linguistiques et musicales; l'application Fastic pour le jeûne intermittent; ou Endel, l'application d'une forge créative berlinoise qui développe des paysages sonores personnalisés pour la concentration, la relaxation ou le sommeil. Le succès de Fastic a permis à la jeune entreprise de passer de 9 à 49 employés au cours des 12 derniers mois. L'application de livraison de nourriture Gorillas a réussi à multiplier par six le nombre d'employés en seulement six mois et en compte désormais plus d'un.« La communauté des développeurs allemands est un très bon exemple d'innovation et de résilience dans les moments difficiles », déclare Christopher Moser, directeur principal de l'App Store d'Apple. « Un quart de million de personnes font aujourd'hui partie de l'écosystème des applications iOS. Ils aident à créer des applications innovantes et passionnantes qui sont utilisées par des personnes du monde entier ».La communauté des développeurs allemands qui réussissent localement et à l'étranger a désormais dépassé la barre des 60 000 dans l'App Store. En fait, 75% des ventes générées par les développeurs allemands proviennent d'utilisateurs d'autres pays.Source : Apple ( France Quelle lecture faites-vous de ces informations ?Avez-vous déjà développé une application iOS ? Native, hybride ou web ?Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer l'augmentation de la consommation d'applications iOS en 2020 ?