L'une des ruses utilisées par les fabricants de téléphones, comme Apple et Samsung, pour inciter les consommateurs à acheter la nouvelle version de leurs produits est l'obsolescence programmée. Mais quelques-uns parmi eux ont été sévèrement sanctionnés dans certains pays de l'Union européenne lorsque cette machination a été découverte. En effet, au deuxième semestre 2017, plusieurs rapports ont accusé Apple d'avoir ralenti intentionnellement d'anciens modèles iPhone. Selon la société, la batterie de ces téléphones serait déjà usée et elle a choisi de déployer une mise à jour qui a modifié la gestion de l’énergie desdits smartphones afin qu'ils continuent à fonctionner.La fonctionnalité a été introduite pour la première fois dans le cadre de la mise à jour iOS 10.2.1. Si la batterie de votre téléphone était un peu vieillissante, alors iOS plafonnera les performances de pointe, car votre batterie pourrait ne pas être capable de gérer les pics rapides de consommation d'énergie. Le résultat de ces pics est que votre iPhone pourrait s'éteindre brusquement. À la suite des plaintes de consommateurs et aux multiples rapports de dénonciation, Apple a confirmé en décembre 2017 que les baisses de performances sont intentionnelles et qu’elles sont provoquées pour préserver la batterie du smartphone.Apple a fait tout cela sans prendre le temps d'informer les utilisateurs concernés. L'affaire a tout de suite viré au scandale et l'entreprise a dû faire face à des dizaines de plaintes de consommateurs mécontents à travers le monde. Apple a tenté de contenir la frustration des clients concernés en leur proposant des remplacements de batterie, et des remboursements pour les clients qui ont acheté un nouveau iPhone pour retrouver une performance maximale. Toutefois, cela n'a pas suffi à apaiser les consommateurs. Si l'affaire a fait grand bruit, Apple n'a pas vraiment été sanctionné, mis à part en France et en Italie En France, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a sanctionné Apple pour défaut d'information des consommateurs concernant un correctif de batterie et a condamné le fabricant de l'iPhone à une amende de 25 millions d'euros (27 millions de dollars). Apple, qui n'a pas contesté l'amende, devait également afficher un communiqué de presse sur son site Internet pendant un mois. Il a également introduit une fonction appelée "Battery Health", qui permet de vérifier la capacité maximale de la batterie et de savoir si l’iPhone peut atteindre des performances maximales.Grâce à cette fonctionnalité, de nombreux utilisateurs ont pu remarquer que leur téléphone devenait plus lent lorsqu'ils jouaient à un jeu, par exemple. Aujourd'hui, il s'avère que toute cette débâcle a fourni un moyen inattendu de faire fonctionner iOS plus rapidement sur votre iPhone. Selon un rapport récent en provenance de la Chine, si vous changez la région en France, les performances de ses téléphones deviendront plus rapides et plus fluides. L'on estime que la raison de cette fluidité est l'amende et les sanctions infligées par la France à Apple dans le cadre de l'incident sur l'obsolescence programmée des anciens iPhone.Cela signifie que la société ne peut pas tempérer les performances des anciens iPhone dans le pays. Comme souligné plus haut, si Apple a dû faire face à une amende en France, la société avait une porte de sortie dans de nombreuses autres régions. Par exemple, en Chine, la société n'a pas payé d'amende pour avoir ralenti les anciens iPhone. Toutefois, elle a dû mettre en place une politique de réduction du prix des batteries de remplacement. Grâce à ces mesures, et aux options de santé de la batterie dans le système, les utilisateurs pensaient que l'entreprise ne réduirait plus les performances des anciens iPhone. Cependant, il semble que ce ne soit pas le cas.Certains utilisateurs indiquent qu'après avoir changé de région, l'iPhone (surtout les anciens iPhone) devient plus rapide et plus fluide. Le rapport affirme également que même l'iPad devient plus fluide et plus rapide après le changement de région. En outre, une comparaison du score AnTuTu, un outil d'analyse comparative de logiciels couramment utilisé pour évaluer les téléphones et d'autres appareils, avant et après le changement de région montre que le score de fonctionnement du téléphone a directement changé de 5W. Il s'agit d'une augmentation significative des performances après avoir changé la région en France.Sur l'iPhone 12 Pro, un test du score de fonctionnement GeekBench 5 montre qu'il est fondamentalement le même avant et après avoir changé la région en France. Ce fait montre que la réduction des performances de l'iPhone n'affecte pas les nouveaux iPhone. En revanche, pour les anciens iPhone, le cas est différent. Le rapport a effectué un test sur l'iPhone 7 avant et après avoir changé la localisation en France. Le score courant de GeekBench avant le changement d'emplacement en France est de 286 632. Cependant, après avoir changé l'emplacement en France, le score courant est de 298 321.L'on peut voir qu'il y a un changement dans les points de passage lorsque l'emplacement est changé. Selon le rapport, les scores mono-core et multi-core du CPU rapportés par GeekBench 5 sont cohérents avec les scores courants d'AnTuTu. Les scores avant et après la modification de la région ne sont séparés que de quelques dixièmes.Source : Le rapport Quel est votre avis sur le sujet ?