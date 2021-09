La polémique aura eu raison des intentions d’Apple

Début août, Apple a annoncé l'arrivée de nouvelles fonctions d'identification des photos sur iOS qui utiliseront des algorithmes de hachage pour faire correspondre le contenu des photos de la galerie des utilisateurs avec des éléments connus d'abus d'enfants, tels que la pornographie enfantine. L'iPhone téléchargera un ensemble d'empreintes numériques représentant le contenu illégal, puis comparera chaque photo de la galerie de l'utilisateur à cette liste.Apple a précisé que la technologie de balayage fait partie d'une nouvelle série de systèmes de protection des enfants qui « évolueront et se développeront au fil du temps ». Les fonctionnalités seront déployées dans le cadre d'iOS 15, dont la sortie est prévue ce mois-ci. « Cette nouvelle technologie innovante permet à Apple de fournir des informations précieuses et exploitables au National Center for Missing and Exploited Children et aux forces de l'ordre concernant la prolifération de CSAM [child sexual abuse material] connus », a déclaré la société.Le système, appelé neuralMatch, alertera de manière proactive une équipe d'examinateurs humains s'il pense que des images illégales sont détectées. Selon un article de Financial Times, qui a rapporté la nouvelle pour la première fois, les examinateurs humains contacteront ensuite les forces de l'ordre si le matériel peut être vérifié. Le système neuralMatch, qui a été formé à l'aide de 200 000 images du National Center for Missing & Exploited Children, sera d'abord déployé aux États-Unis, puis au reste du monde. Les photos seront hachées et comparées à une base de données d'images connues d'abus sexuels sur des enfants.Selon les explications de Cupertino, chaque photo téléchargée sur iCloud aux États-Unis recevra un « bon de sécurité » indiquant si elle est suspecte ou non. Ainsi, une fois qu'un certain nombre de photos seront marquées comme suspectes, Apple permettra de déchiffrer toutes les photos suspectes et, si elles apparaissent comme illégales, de les transmettre aux autorités compétentes. « Apple ne prend connaissance des photos des utilisateurs que si ceux-ci possèdent une collection de CSAM connus dans leur compte iCloud Photos », a déclaré l'entreprise pour tenter de rassurer les utilisateurs quant à la confidentialité de leurs données.Une initiative qui a créé la division, même au sein des employés Apple. Selon un rapport, un nombre indéterminé d'employés d'Apple se sont tournés vers les canaux internes de Slack pour faire part de leurs préoccupations concernant la détection CSAM. Plus précisément, les employés craignent que les gouvernements ne forcent Apple à utiliser la technologie à des fins de censure en trouvant un contenu autre que CSAM. Certains employés ont manifesté leurs craintes de voir Apple porter atteinte à sa réputation de leader en matière de confidentialité.En quelques jours, les employés d'Apple ont échangé plus de 800 messages sur le plan annoncé, ont déclaré des travailleurs à la presse qui ont demandé à ne pas être identifiés. Beaucoup ont exprimé leur inquiétude que la fonctionnalité puisse être exploitée par des gouvernements répressifs cherchant à trouver d'autres matériaux pour la censure ou les arrestations, selon ces travailleurs.Les changements de sécurité passés chez Apple ont également suscité des inquiétudes parmi les employés, mais le volume et la durée du nouveau débat sont surprenants, ont précisé les travailleurs. Les employés d'Apple occupant des postes liés à la sécurité des utilisateurs ne sont pas censés avoir fait partie de la protestation interne, selon le rapport.Dans une série de tweets, le militant de la protection de la vie privée Edward Snowden a souligné les inquiétudes qu'Apple déploie une forme de « surveillance de masse dans le monde entier » et crée un précédent qui pourrait permettre à l'entreprise de rechercher tout autre contenu arbitraire dans le futur.« Peu importe à quel point les intentions sont bonnes, Apple déploie une surveillance de masse dans le monde entier avec cela. Ne vous y trompez pas*: s'ils peuvent rechercher de la pédopornographie aujourd'hui, ils pourraient rechercher n'importe quoi demain. Ils ont transformé un billion de dollars d'appareils en iNarcs—*sans demander ».Snowden a également noté qu'Apple a toujours été un leader du secteur en termes de confidentialité numérique et a même refusé de déverrouiller un iPhone appartenant à Syed Farook, l'un des tireurs des attentats de décembre 2015 à San Bernardino, en Californie, malgré les injonctions du FBI et d'un juge fédéral. Apple s'est opposé à l'ordonnance, notant qu'elle créerait un « précédent dangereux ».Le groupe de défense des droits numériques à but non lucratif a vivement condamné la décision d'Apple d'analyser les bibliothèques et les messages iCloud des utilisateurs, affirmant qu'il est extrêmement « déçu » qu'un « champion du chiffrement de bout en bout » entreprenne une « choquante volte-face pour les utilisateurs qui se sont appuyés sur le leadership de l'entreprise en matière de confidentialité et de sécurité » :« L'exploitation des enfants est un problème grave, et Apple n'est pas la première entreprise technologique à modifier sa position de protection de la vie privée pour tenter de la combattre. Mais ce choix aura un prix élevé pour la confidentialité globale des utilisateurs. Apple peut expliquer en détail comment sa mise en œuvre technique préservera la confidentialité et la sécurité de sa porte dérobée proposée, mais en fin de compte, même une porte dérobée soigneusement documentée, soigneusement pensée et à portée étroite est toujours une porte dérobée...« Il est impossible de créer un système de numérisation côté client qui ne peut être utilisé que pour les images sexuellement explicites envoyées ou reçues par des enfants. En conséquence, même un effort bien intentionné pour construire un tel système brisera les promesses clés du chiffrement et ouvrira la porte à des abus plus larges.« Tout ce qu'il faudrait pour élargir la porte dérobée étroite qu'Apple construit est une extension des paramètres d'apprentissage automatique pour rechercher des types de contenu supplémentaires, ou un ajustement des indicateurs de configuration à analyser, pas seulement les comptes des enfants, mais ceux de n'importe qui. Ce n'est pas une pente glissante ; c'est un système entièrement construit qui n'attend que la pression extérieure pour faire le moindre changement ».L'EFF a souligné comment divers gouvernements du monde entier ont adopté des lois qui exigent la surveillance et la censure du contenu sur diverses plateformes, y compris les applications de messagerie, et que la décision d'Apple de numériser les messages et iCloud Photos* pourrait être légalement tenue d'inclure du matériel supplémentaire ou facilement être élargie. « Ne vous méprenez pas*: il s'agit d'une diminution de la confidentialité pour tous les utilisateurs de *iCloud Photos*, pas d'une amélioration », a averti l'EFF.Matthew Green, professeur à l'université John Hopkins et cryptographe, a indiqué sur Twitter : « Ce genre d'outil peut être une aubaine pour trouver de la pédopornographie dans les téléphones des gens... Mais imaginez ce qu'il pourrait faire entre les mains d'un gouvernement autoritaire ».En outre, selon les chercheurs, bien que le système soit actuellement formé pour repérer les abus sexuels sur les enfants, il pourrait être amélioré pour détecter toute autre image, par exemple, les décapitations de terroristes ou les signes antigouvernementaux lors de manifestations. Mais les dangers ne se limitent pas là et pourraient atteindre d'autres plateformes.Le précédent créé par Apple pourrait également accroître la pression exercée sur les autres entreprises technologiques pour qu'elles utilisent des techniques similaires. « Les gouvernements l'exigeront de tous », s'est inquiété Green. Alec Muffett, chercheur en sécurité et militant pour la protection de la vie privée qui a travaillé chez Facebook et Deliveroo, a déclaré que la décision d'Apple était "tectonique" et constituait un "pas énorme et régressif pour la vie privée". « Apple fait reculer la vie privée pour permettre 1984 [NDLR, le plus célèbre roman dystopique de George Orwell, publié en 1949] », a-t-il déclaré.Apple a décidé de retarder ses fonctionnalités de protection de l'enfance annoncées le mois dernier, y compris une fonctionnalité controversée qui analyserait les photos des utilisateurs à la recherche de matériel pédopornographique (CSAM), à la suite de vives critiques selon lesquelles les changements pourraient diminuer la confidentialité des utilisateurs. Les changements devaient être déployés plus tard cette année.« Le mois dernier, nous avons annoncé des plans pour des fonctionnalités destinées à aider à protéger les enfants contre les prédateurs qui utilisent des outils de communication pour les recruter et les exploiter, et à limiter la propagation du matériel d'abus sexuel d'enfants », a déclaré Apple dans une mise à jour de son communiqué de presse. « Sur la base des commentaires des clients, des groupes de défense des droits, des chercheurs et d'autres, nous avons décidé de prendre plus de temps au cours des prochains mois pour recueillir des commentaires et apporter des améliorations avant de publier ces fonctionnalités de sécurité des enfants d'une importance cruciale ».Matthew Green, chercheur en cybersécurité à l'Université Johns Hopkins qui avait critiqué la décision d'Apple, a déclaré que la décision d'Apple était « prometteuse ». Green a déclaré sur Twitter qu'Apple devrait « être clair sur les raisons pour lesquelles Apple scanne mais aussi ce qu'Apple scanne. Passer de l'analyse de rien (en dehors des pièces jointes aux e-mails) à l'analyse de la photothèque privée de tout le monde est énorme. Vous devez justifier des escalades comme celle-ci ».Apple jouait les défenseurs de son initiative depuis des semaines, et avait déjà proposé une série d'explications et de documents pour montrer que les risques de fausses détections étaient faibles. L'éditeur avait prévu de déployer la fonctionnalité pour iPhones, iPads et Mac avec des mises à jour logicielles plus tard cette année aux États-Unis.Source : Apple