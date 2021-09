La reprise d'idées

Un contexte qui n'est pas favorable à Apple

Des plaintes qui se multiplient

Apple a tenu sa keynote California Streaming, au cours de laquelle il a dévoilé l'iPhone 13 ainsi que des versions mises à jour de l'Apple Watch et de l'iPad mini. Mais une annonce de produit apparemment mineure a fait sensation dans la communauté des développeurs : le nouveau clavier logiciel complet qu'Apple ajoute à l'Apple Watch.Le mois dernier, Kosta Eleftheriou, le développeur derrière FlickType, a déclaré qu'Apple avait rejeté sa dernière mise à jour pour le clavier, affirmant qu'il devait fonctionner même si un utilisateur n'accordait pas un « accès complet » à l'accès au réseau et aux autres fonctionnalités iOS. Eleftheriou a expliqué qu'en fait, le clavier fonctionne sans accès complet; seule la fonction d'accessibilité VoiceOver doit être activée. VoiceOver est une fonction de lecture d'écran qui permet à FlickType de lire les mots à haute voix au fur et à mesure que l'utilisateur les tape, une fonction destinée à aider les aveugles ou malvoyants à recevoir la confirmation qu'ils ont tapé le mot voulu.C'est loin d'être la première fois qu'Eleftheriou était contraint de faire face au processus d'examen opaque d'Apple. Mais il a expliqué que ce dernier rejet était de trop. «*Notre historique de rejets s'étend déjà sur plus de QUATRE pages [sic] remplies de rejets répétés, injustifiés et déraisonnables qui servent à frustrer et à retarder plutôt qu'à avantager les utilisateurs finaux. Et traiter avec App Review ne prend pas seulement du temps. C'est aussi très épuisant sur le plan émotionnel », a-t-il écrit sur Twitter.FlickType est d'abord devenu populaire car il utilise une narration à contraste élevé et une voix off pour aider les personnes malvoyantes à taper. Le glissement sur Apple Watch n'a été ajouté que plus tard, mais a permis à l'application de gagner en popularité sur l'App Store. Eleftheriou a noté que FlickType compte près d'un demi-million de téléchargements.En août, Kosta Eleftheriou a annoncé que son clavier à balayage pour les aveugles serait retiré de l'App Store. Une version distincte pour l'Apple Watch resterait, mais Apple a également retiré celle-ci, indiquant à Eleftheriou que les claviers ne sont pas autorisés sur l'Apple Watch.Cette fois-ci, durant sa keynote, Apple a annoncé l'arrivée de son propre clavier presque identique pour l'Apple Watch (et sept ans après le lancement de la smartwatch). Eleftheriou pense qu'il n'y a pas de coïncidence ici. « Alors maintenant, nous savons », a-t-il écrit dans un tweet. « À plus tard au tribunal, [Apple] », a noté le développeur sur twitter.Eleftheriou a déjà poursuivi Apple pour avoir bloqué son clavier à destination de l'iPhone, une décision qu'il juge anticoncurrentielle.Par le passé, Apple a déjà repris des idées de la communauté des développeurs et les a intégrées à ses produits. Cela s'est produit plusieurs fois, mais dans le contexte actuel où le sentiment des développeurs n'est pas en faveur d'Apple, cela semble particulièrement mauvais.Étant basée en Californie, la décision d'Apple contre FlickType pourrait être une violation directe de la loi de l'État sur la concurrence déloyale (Unfair Competition Law - UCL), qui est rédigée de manière large mais interdit les actes commerciaux déloyaux et permet au tribunal d'ordonner des injonctions pour empêcher la concurrence déloyale. Apple n'autorise pas les développeurs à proposer leurs applications en dehors de l'App Store, ce qui signifie qu'ils doivent suivre ses règles et sont toujours à sa merci.C'est en vertu de la loi de l'UCL qu'Apple a récemment été contraint par un juge de modifier ses règles de l'App Store et de permettre aux développeurs de se connecter à des méthodes de paiement externes, où ils n'ont pas à lui payer de commission. Les développeurs soutiennent que l'exigence d'Apple d'utiliser son mode de paiement nuit à la concurrence, car ils pourraient obtenir une meilleure offre d'un autre processeur de paiement si cela était autorisé, et les frais, en général, nuisent aux petites entreprises.Apple n'est plus l'entreprise qui se voulait rebelle comme autrefois, mais un géant de 2 500 milliards de dollars qui rapporte beaucoup d'argent. Les développeurs ne peuvent pas absorber aussi facilement les coûts facturés par Apple et courent toujours le risque de perdre leur activité, comme dans le cas de FlickType. Les demandes d'Apple ne semblent plus justes ou raisonnables et les critiques avancent que sa défense selon laquelle il assure un environnement sûr pour les consommateurs est une couverture pour qu'il continue de gagner des milliards avec l'App Store. Des analystes estiment qu'Apple génère chaque année plus de 20 milliards de dollars de revenus sur l'App Store.Le développeur de Fortnite, Epic Games, a remporté une victoire surprise la semaine dernière lorsqu'un juge a décidé qu'Apple devait modifier ses règles et permettre aux développeurs d'applications de se connecter à des méthodes de paiement alternatives en dehors de l'App Store, où ils n'ont pas à payer de commission sur les ventes de 15 à 30% à l'entreprise. Mais la juge Yvonne Gonzalez Rogers a également accordé des dommages-intérêts à Apple pour ses allégations selon lesquelles Epic aurait violé l'accord de développeur initial qu'il avait signé.Le procès a été lancé après qu'Epic a tenté d'envoyer des joueurs Fortnite sur un site Web pour payer des articles dans le jeu, contournant les mécanismes d'Apple qui garantissent qu'il obtient une commission.À première vue, il semble qu'Epic ait gagné, mais la société est mécontente que le juge ait également décidé qu'Apple peut continuer à prendre des commissions de 30% sue les achats effectués directement via l'App Store. Bien que les développeurs devraient pouvoir se connecter à des sites Web externes pour effectuer des achats selon les nouvelles règles, cela laisse encore des zones de frictions qui, selon Epic Games, nuisent aux développeurs qui ne peuvent pas nécessairement se permettre de payer la commission de 30% d'Apple.La juge n'a pas non plus décidé qu'Apple devait réintégrer Fortnite dans l'App Store.Apple autorise uniquement les utilisateurs d'iOS à télécharger des applications à partir de sa boutique officielle, Epic doit donc toujours respecter ses règles ou risquer de ne pas figurer dans la deuxième plus grande vitrine d'applications mobiles au monde.Eleftheriou est loin d'être le seul développeur à se plaindre du processus d'examen d'Apple pour les applications tierces. Parce que les applications ne peuvent être téléchargées que via l'App Store, les développeurs sont redevables aux demandes d'Apple et aux caprices de ses examinateurs humains. Et ces critiques peuvent être incohérentes dans leurs jugements, comme Eleftheriou l'a expérimenté avec FlickType. Une mise à jour peut être acceptée, mais la prochaine mise à jour, qui n'apporte que des modifications mineures, peut être rejetée par des examinateurs humains d'Apple qui peuvent décider de rejeter les fonctionnalités précédemment approuvées.Le contrôle strict d'Apple sur les logiciels sur iOS a fait l'objet d'un examen minutieux au cours de la dernière année, les développeurs se plaignant que ses règles et les frais qu'il facture nuisent à la concurrence et rendent difficile le succès de nouvelles idées sur un marché ouvert. Si Apple n'aime pas une idée, sur la base de sa propre opinion subjective, l'application n'est pas autorisée sur les iPhones ou les iPads. Et même lorsque les applications sont autorisées dans l'App Store, Apple exige une commission de 15 à 30% sur toutes les ventes intégrées (bien que l'application de cette règle varie, un autre point de discorde parmi les développeurs).D'autres plateformes informatiques à usage général telles que Windows et le propre macOS d'Apple n'imposent pas les mêmes contraintes, car un précédent juridique avait révélé qu'un tel comportement était anticoncurrentiel.Apple maintient qu'il doit modérer iOS pour protéger les utilisateurs des logiciels malveillants et des virus, mais cet argument est de plus en plus fragile alors que des applications comme FlickType luttent pour survivre.Source : FlickType ( 1