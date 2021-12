Apple et ses relations controversées avec le gouvernement chinois





Chine : un marché difficile d'accès pour les entreprises étrangères ?

Depuis qu'il a pris les rênes d'Apple en 2011 - après la démission du feu Steve Jobs pour des raisons de santé - Tim Cook s'est attelé à faire de lui l'une des entreprises les plus prospères de tous les temps. La société a rencontré de nombreux succès sur plusieurs marchés, notamment celui de la téléphonie mobile avec l'iPhone et tout l'écosystème qui l'entoure. Mais certaines de ces prouesses sont le plus souvent controversées, car elles auraient été réalisées dans des circonstances peu claires ou grâce à des pratiques/accords anticoncurrentielles. Par exemple, l'iPhone d'Apple est récemment devenu le smartphone le plus vendu en Chine.Cependant, il semble que la société doit une grande partie de ce succès à Tim Cook, qui en a jeté les bases il y a quelques années en signant secrètement un accord d'environ 275 milliards de dollars avec des responsables chinois. Selon de prétendus documents internes d'Apple, Cook a conclu cet accord de cinq ans, qui n'avait jamais été signalé, lors de la première d'une série de visites en personne qu'il a effectuées dans le pays en 2016 afin de mettre un terme à une vague soudaine de mesures réglementaires contre les activités d'Apple, ce qui lui permettrait d'augmenter sa part de marché.La nécessité de pousser à une alliance plus étroite avec le gouvernement chinois serait venue d'un certain nombre de hauts cadres d'Apple qui étaient préoccupés par la mauvaise publicité en Chine et les mauvaises relations de l'entreprise avec les fonctionnaires chinois, qui estimaient qu'Apple ne contribuait pas assez à l'économie locale. En signant cet accord avec les autorités de l'Empire du Milieu, le fabricant de l'iPhone aurait promis qu'il contribuerait au développement de l'économie et des prouesses technologiques de la Chine par le biais d'investissements, de transactions commerciales et de la formation des travailleurs.Les documents indiquent qu'en mai 2016, Cook a annoncé qu'Apple investirait 1 milliard de dollars dans la startup chinoise Didi Chuxing qui propose un service de VTC (véhicules de tourisme avec chauffeur) sur application mobile, dans une tentative délibérée d'apaiser les autorités. Peu de temps après, Cook, le directeur de l'exploitation d'Apple, Jeff Williams, et la responsable des affaires gouvernementales, Lisa Jackson, ont rencontré de hauts responsables gouvernementaux à Zhongnanhai, le siège central du Parti communiste chinois. Les détails de la nature des priorités du gouvernement chinois incluses dans l'accord sont présentés comme suit :« Elles comprenaient un engagement à aider les fabricants chinois à développer "les technologies de fabrication les plus avancées" et à soutenir la formation de talents chinois de haute qualité. En outre, Apple a promis d'utiliser davantage de composants provenant de fournisseurs chinois dans ses appareils, de signer des accords avec des sociétés de logiciels chinoises, de collaborer en matière de technologie avec des universités chinoises et d'investir directement dans des entreprises technologiques chinoises. Apple a promis d'investir "plusieurs milliards de dollars de plus" que ce que la société dépensait déjà chaque année en Chine ».Selon l'accord, une partie de cet argent servirait à construire de nouveaux magasins de détail, des centres de recherche et de développement et des projets d'énergie renouvelable.À ce jour, Apple aurait pour l'essentiel respecté sa part de l'accord, et les documents détaillent des cas exceptionnels où Apple a profité de cette relation solide pour contourner avec succès des restrictions qui seraient normalement imposées aux entreprises étrangères. Par exemple, les clés de chiffrement des données des utilisateurs d'iCloud pour la région sont toujours contrôlées par Apple, malgré les efforts du gouvernement pour encourager, faire pression ou forcer les sociétés étrangères à transférer la responsabilité de ces données à des entreprises chinoises. Mais ce n'est pas tout ; le gouvernement chinois peut parfois pousser le bouchon un peu trop loin.D'un autre côté, l'engagement d'Apple à respecter les réglementations et les politiques du gouvernement chinois faisait partie de l'accord, et Apple s'est souvent plié aux demandes de retrait de la liste des applications et des contenus qui allaient à l'encontre des priorités et des objectifs de l'État. Par ailleurs, la Chine est l'un des marchés de consommation les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde, mais son économie et son gouvernement fonctionnent selon des règles et des valeurs très différentes de celles auxquelles les entreprises sont confrontées dans les démocraties occidentales capitalistes.En tant que tels, les accords de ce type ne sont pas rares pour les entreprises étrangères opérant en Chine, même s'ils ne sont pas toujours aussi secrets. Les fonctionnaires chinois ont toujours cherché à mettre l'accent sur la santé des entreprises locales et nationales et ont parfois imposé/annoncé leur intention d'imposer des réglementations qui entravent considérablement les entreprises étrangères, par souci de garantir le succès des entreprises chinoises. Ainsi, les entreprises étrangères doivent souvent faire valoir que leur succès sera partagé avec les entreprises locales pour éviter ces résultats.Apple a obtenu de meilleurs résultats en Chine que la plupart des entreprises technologiques américaines comparables, et c'est en grande partie grâce au lobbying, à la conclusion d'accords et à l'établissement de relations par Cook. En fait, la force de Cook dans ce domaine a été si cruciale pour le succès d'Apple dans le monde que certains membres de la direction d'Apple s'inquiètent du succès futur de l'entreprise si Cook devait se retirer à l'avenir.En d'autres termes, Apple dépend fortement de Cook pour les négociations internationales et l'entreprise pourrait rencontrer des difficultés à gérer les affaires gouvernementales lorsque Cook quittera le poste de PDG.