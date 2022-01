Apple, qui doit publier ses résultats trimestriels jeudi, a été soutenu par les fortes ventes de l'iPhone 13 dans le monde, les ventes en Chine et la croissance continue des livraisons de Mac, ont déclaré plusieurs analystes.Le marché surveille de près les résultats d'Apple, de Tesla et d'autres sociétés technologiques pour voir s'ils permettent d'enrayer le mouvement de vente qui a fait disparaître près de 3 000 milliards de dollars de valeur du Nasdaq 100. Les investisseurs se débarrassent des valeurs technologiques par crainte que la Fed ne relève les taux d'intérêt de manière assez agressive et n'érode la valeur de leurs futurs bénéfices. Certains s'inquiètent du fait que la vague d'achats de technologies à domicile ne durera pas lorsque les conditions s'amélioreront.Les analystes de Wall Street s'attendent à ce qu'Apple affiche un chiffre d'affaires d'environ 118,7 milliards de dollars, soit une croissance de 6,48 % d'une année sur l'autre, et un bénéfice trimestriel par action de 1,89 $, selon les données Eikon en date de mardi.Apple a affiché un rare manque à gagner au cours du trimestre fiscal clos le 25 septembre, que le directeur général Tim Cook a attribué à des contraintes d'approvisionnement liées à une pandémie et à des perturbations de la fabrication qui, ensemble, ont coûté à l'entreprise un chiffre d'affaires estimé à 6 milliards de dollars.Cook prévoyait alors une baisse encore plus importante pour le trimestre des fêtes de fin d'année, mais les analystes s'attendent à une forte croissance par rapport aux concurrents pour le trimestre qui vient de s'achever, qui a commencé quelques jours après qu'Apple ait commencé à livrer l'iPhone 13."Étant donné qu'Apple a de nombreux composants personnalisés qui entrent dans la fabrication des iPhones, des Macs, de l'Apple Watch et d'autres appareils, et compte tenu de l'échelle (volume et prix) à laquelle elle s'approvisionne, Apple a été en mesure de verrouiller les capacités des fournisseurs à produire ces pièces en temps voulu avec moins de retards", a déclaré Neil Shah de Counterpoint Research.Shah a ajouté qu'Apple enregistre la plus forte demande d'iPhones depuis le "supercycle" de 2015.Les petits rivaux ont du mal à suivre le rythme de production, ce qui entraîne des gains de parts de marché d'Apple dans des régions comme la Chine, a déclaré Angelo Zino de CFRA Research dans une note de recherche.Apple a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les iPads soient son seul produit dont les ventes diminueraient par rapport à l'année dernière en raison de contraintes d'approvisionnement. Les analystes disent qu'Apple a probablement donné la priorité aux unités iPhone pour les composants.Les données préliminaires d'IDC pour le trimestre des fêtes de fin d'année indiquent une croissance de près de 9 % des expéditions de Mac, contre une hausse de 1 % pour le marché des PC dans son ensemble.Les analystes ont minimisé les inquiétudes quant à l'impact de la poussée de la variante Omicron, affirmant que la fermeture de certains magasins de détail n'a probablement pas eu un impact important sur les activités en ligne d'Apple. Les analystes sont également à l'affût de signes indiquant que la hausse des cas Omicron en Chine pourrait avoir un impact sur la production d'Apple.Apple, première entreprise à valoir 3 000 milliards de dollars, a perdu de sa valeur en même temps que le marché boursier en général. L'action Apple a chuté de 10 % ce mois-ci et l'indice S&P 500 (.SPX) a perdu 9 %.Les analystes pourraient également interroger la direction d'Apple sur les règles de paiement de l'App Store, après que les autorités de régulation des Pays-Bas ont estimé que la société américaine avait abusé de sa position dominante sur le marché en exigeant des développeurs d'applications de rencontre qu'ils utilisent exclusivement le système de paiement in-app d'Apple.Source : AppleQu'en pensez-vous ?