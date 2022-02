Il semble que les grandes entreprises technologiques comme Alphabet, Apple et Meta ne cessent d'essuyer procès sur procès chaque mois. De plus, ce que l'on a tendance à oublier, c'est que pour chaque procès qui arrive jusqu'au tribunal, il y en a une centaine qui ne décollent jamais du sol pour de nombreuses raisons, et beaucoup d'autres sont soit rejetés par un juge, soit réglés à l'amiable pour une somme infime. Il n'est pas facile de se mesurer à une multinationale, surtout dans un monde capitaliste avancé qui soutient activement de tels piliers. Par conséquent, les rares personnes qui parviennent à payer des frais juridiques, à aller en justice et à voir leurs plaintes acceptées comme légitimes sont un véritable phénomène.Le plaignant est le développeur d'applications Kosta Eleftheriou, un nom qui n'est pas nouveau dans le domaine du développement d'applications ni même dans les jeux des grandes entreprises : il a été ingénieur logiciel pour Pinterest avant de suivre sa propre voie.Les plaintes de l'homme sont doubles, toutes deux centrées sur l'App Store et ses activités relativement peu scrupuleuses. L'App Store a été critiqué à de nombreuses reprises, et a même fait l'objet d'un nouveau procès de la part de la société de développement de jeux Epic Games. Toutefois, il ne s'agit pas ici de coûts ; les plaintes d'Eleftheriou portent plutôt sur la difficulté d'accéder à l'App Store et sur les pertes subies une fois sur place.Les plaintes d'Eleftheriou portent sur le fait que son application clavier, appelée FlickType, a été retirée de l'App Store à plusieurs reprises sans qu'aucune justification claire ne soit fournie à chaque fois. Apple a simplement déclaré que le produit ne répondait pas aux normes de l'entreprise, allant même jusqu'à affirmer que les applications de clavier pour l'Apple Watch (vers laquelle FlickType était orienté) ne sont pas autorisées. Cette dernière partie est absolument fausse, puisque de nombreux autres concurrents, tels que Reddit, WhatsApp et Twitter, ont leurs propres applications de clavier sur l'App Store.La deuxième plainte d'Eleftheriou concerne les escrocs, qui ont entraîné une baisse des bénéfices. Après l'approbation de FlickType, qui a rapporté 130 000 USD au cours du premier mois, de nombreux copieurs ont pris d'assaut l'App Store, soutenus par de faux rapports et autres. Les bénéfices ont chuté de 20 000 dollars à cause de cela, et Eleftheriou veut être indemnisé.Source : Kosta EleftheriouQu'en pensez-vous ?Croyez-vous que ce procès apportera un changement significatif dans les politiques d'Apple ?