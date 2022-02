La colère des développeurs

Application séparée, uniquement disponible aux Pays-Bas

Ne peut pas prendre en charge IAP

Doit afficher des feuilles effrayantes avant le paiement

Les liens du site Web sont tous vers une seule URL spécifiée dans Info.plist sans paramètres

Doit soumettre un rapport mensuel à Apple répertoriant CHAQUE transaction externe

« Pour nous conformer à l'ordonnance de l'ACM, nous introduisons deux nouveaux droits facultatifs exclusivement applicables aux applications de rencontres sur l'App Store néerlandais qui offrent des options de traitement de paiement supplémentaires aux utilisateurs. Les développeurs d'applications de rencontre qui souhaitent continuer à utiliser le système d'achat intégré d'Apple peuvent le faire et aucune autre action n'est nécessaire. Avant d'envisager de demander l'un de ces droits, il est important de comprendre que certaines fonctionnalités de l'App Store que vous pouvez utiliser ne seront pas disponibles pour vos clients, en partie parce que nous ne pouvons pas valider la sécurité et la sûreté des paiements qui ont lieu en dehors du système de paiement privé et sécurisé de l'App Store. Étant donné qu'Apple ne sera pas directement au courant des achats effectués à l'aide de méthodes alternatives, Apple ne sera pas en mesure d'aider les utilisateurs avec les remboursements, l'historique des achats, la gestion des abonnements et d'autres problèmes rencontrés lors de l'achat de biens et services numériques via ces méthodes d'achat alternatives. Vous serez responsable de traiter ces problèmes avec les clients ».Il y a une autre mise en garde, plus préoccupante, cependant : tous les développeurs qui souhaitent ajouter d'autres options de paiement devront créer une version distincte de l'application de rencontres uniquement disponible aux Pays-Bas, comme indiqué sur une page d'assistance aux développeurs. Apple facturera toujours une commission aux applications de rencontres pour l'utilisation de processeurs de paiement externes. Apple prévoit de facturer aux développeurs d'applications de rencontres une commission de 27% sur tous les achats intégrés effectués via des systèmes de paiement alternatifs aux Pays-Bas.Le changement intervient en réponse à une ordonnance du régulateur néerlandais de la concurrence, l'Autorité des consommateurs et des marchés (ACM), qui a exigé qu"Apple autorise les développeurs d'applications de rencontres (et uniquement les développeurs d'applications de rencontres) à utiliser des alternatives au système de paiement intégré d'Apple dans le pays. 27% représentent une réduction de seulement 3 points de pourcentage par rapport à la commission de 30% qu'Apple facture généralement aux développeurs utilisant son propre système de paiement.Cette annonce fait suite à la proposition de Google de réduire sa commission de 4 points de pourcentage pour les développeurs utilisant des systèmes de paiement alternatifs en Corée du Sud. La proposition est venue en réponse à une loi adoptée dans le pays l'année dernière. Les nouvelles règles de la Corée du Sud devraient être entièrement étoffées d'ici le 15 mars, date à laquelle on saura exactement ce que les détenteurs de plateformes comme Apple et Google devront faire pour se conformer à la loi.Selon la documentation d'Apple, les développeurs d'applications de rencontres aux Pays-Bas peuvent désormais demander à utiliser les systèmes de paiement alternatifs. Ils peuvent choisir entre proposer un système de paiement tiers dans l'interface de l'application ou se connecter à un site Web externe pour effectuer un achat. Apple a déclaré qu'il exigerait également que les développeurs d'applications de rencontres soumettent un binaire d'application distinct aux Pays-Bas pour permettre les paiements alternatifs.La semaine dernière, le régulateur néerlandais a infligé à Apple une amende de 5 millions d'euros pour non-respect de son injonction, une amende qui se répéterait chaque semaine jusqu'à ce qu'Apple s'y conforme. Le régulateur a donné deux raisons pour infliger une amende à Apple : premièrement, qu'il n'avait pas encore mis en place les systèmes de paiement alternatifs, et deuxièmement, qu'Apple avait mis en place des « barrières » pour dissuader les développeurs de s'éloigner de son système de paiement propriétaire, comme les obligeant à choisir entre utiliser un système de paiement alternatif en dehors de l'application ou un système de paiement alternatif au sein de l'application.L'annonce de la commission de 27% d'Apple a été accueillie avec fureur par un éminent développeur iOS, Steve Troughton-Smith, qui a qualifié le taux de commission « d'absolument ignoble » et a déclaré que « tous les membres de leur équipe de direction devraient avoir honte ».La solution proposée par Apple (comme exiger des fichiers binaires séparés, les développeurs devant signaler les ventes externes à Apple et ces maigres économies de 3%) pourrait représenter trop d'efforts pour trop peu d'avantages pour que les développeurs se soucient d'utiliser autre chose que le propre système de paiement d'Apple.Marco Arment, qui a créé Instapaper et Overcast et était auparavant CTO de Tumblr, a écrit que vous « pouvez simplement RESSENTIR à quel point ils rechignent d'avoir à faire tout cela ».« Même si vous n'êtes pas une application de rencontres aux Pays-Bas, cela vaut la peine de le lire », a écrit Marco Arment, tout en soulignant l'annonce d'Apple. « C'est presque certainement ainsi qu'Apple prévoit de se conformer à TOUTES les réglementations sur les achats externes, jusqu'à ce qu'elles soient obligées d'être plus permissives ».Marco Arment a mis en avant les conditions imposées par Apple :Et d'ajouter:« Et après avoir payé vos ~3% à votre processeur de paiement, la commission de 27% d'Apple vous ramène directement à 30%. Génial. Allez, c'est de la comédie. Comédie étonnante et ridicule. Je serais surpris si une seule application les reprenait à ce sujet ».D'autres ont noté que cela « va à l'encontre de l'objectif de la loi » et que les développeurs devront toujours payer au moins 3% au fournisseur de paiement, annulant ainsi même les petites économies.Un responsable sud-coréen s'est dit préoccupé par les barrières que les détenteurs de plateformes comme Apple et Google pourraient lever afin de dissuader les développeurs d'utiliser des systèmes de paiement alternatifs. « À la suite de toute politique, si les développeurs d'applications trouvent qu'il est réellement difficile d'utiliser un système de paiement alternatif et de recourir au système de paiement de l'opérateur dominant de l'App Store, cela ne correspondrait pas à l'objectif de la loi », a déclaré le responsable.Apple maintient qu'elle s'oppose à l'offre de paiements alternatifs, qui, selon elle, « compromettra l'expérience utilisateur et créera de nouvelles menaces pour la vie privée des utilisateurs et la sécurité des données ».La Corée du Sud et les Pays-Bas ne sont que deux champs de batailles par procuration dans une vague plus large d'examens antitrust des politiques des magasins d'applications d'Apple et de Google. L'année dernière aux États-Unis, un juge a ordonné à Apple d'autoriser les développeurs à se connecter à des processeurs de paiement externes en réponse à une contestation judiciaire d'Epic Games, bien que cette ordonnance ait ensuite été suspendue en attendant l'appel.Sources : Apple , tweets des développeursQue pensez-vous des propos des développeurs ?