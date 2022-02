Apple tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le 4 mars.Apple et des tiers indépendants ont audité les fournisseurs mondiaux de la société en 2020 et n'ont trouvé aucune preuve de travail forcé, selon son dernier dépôt de procuration. Apple publie également des rapports contenant des informations sur la protection des travailleurs de sa chaîne d'approvisionnement.Mais des enquêteurs indépendants sur les droits de l'homme ont signalé que certains fournisseurs d'Apple ont participé au programme de travail forcé du gouvernement chinois dans la région du Xinjiang, "", a déclaré l'ISS dans un rapport aux investisseurs.Un groupe d'actionnaires a demandé au conseil d'administration d'Apple de préparer un rapport sur la manière dont la société protège les travailleurs de la chaîne d'approvisionnement contre le travail forcé. La demande porte sur la mesure dans laquelle Apple a identifié les fournisseurs et les sous-traitants qui présentent un risque de travail forcé, et sur le nombre de ceux contre lesquels Apple a pris des mesures.", a déclaré Vicky Wyatt, directrice de campagne pour SumOfUs, un groupe soutenant la proposition des actionnaires.En décembre, la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes a rejeté une tentative d'Apple d'ignorer la proposition d'actionnaire. Le même mois, les législateurs américains ont adopté un projet de loi interdisant les importations en provenance de la région chinoise du Xinjiang pour cause de travail forcé.Apple a refusé de fournir plus de détails, mais sa procuration indique que la société évalue rigoureusement les risques en matière de travail et de droits de l'homme associés aux fournisseurs potentiels avant de les signer.Source : Institutional Shareholder Services (ISS)Qu'en pensez-vous ?