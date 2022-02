Mykhailo Fedorov, qui est également le ministre ukrainien de la transformation numérique, a tweeté une copie de la lettre envoyée à Cook demandant au fabricant de l'iPhone de "Le président russe Vladimir Poutine a entamé jeudi une invasion de l'Ukraine sur trois fronts, par le nord, l'est et le sud, dans une attaque qui menace de bouleverser l'ordre européen de l'après-guerre froide.", a déclaré M. Fedorov.", avait tweeté Cook jeudi.M. Fedorov a également exprimé son soutien aux sanctions américaines contre la Russie.Jeudi, le président américain Joe Biden a annoncé des sanctions radicales à l'encontre de la Russie, coupant les principales banques russes et restreignant l'accès aux exportations mondiales de biens allant de l'électronique commerciale et des ordinateurs aux semi-conducteurs et aux pièces d'avion.Les services de paiement, tels qu'Apple Pay et Google Pay, ne sont plus disponibles pour les clients de certaines banques russes frappées par des sanctions.Alors que la crise en Ukraine se poursuit vendredi, les sanctions imposées par les États-Unis et l'Union européenne continuent de geler les actifs détenus à l'étranger par les banques russes.En conséquence, les clients ne pourront plus utiliser les cartes émises par les banques russes frappées par les sanctions avec les systèmes de paiement basés aux États-Unis, tels que Google ou Apple Pay.Parmi les banques touchées par les sanctions figurent VTB Group, Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank et Otkritie, selon la Banque centrale de Russie.En outre, les clients russes ne pourront pas utiliser leurs cartes de crédit à l'étranger. Ils ne pourront pas non plus effectuer de paiements en ligne à des entreprises enregistrées dans des pays ayant imposé des sanctions.L'invasion de l'Ukraine par la Russie a provoqué un événement de type "cygne noir" sur le marché boursier, ainsi qu'une liquidation d'Apple, d'autres grandes valeurs technologiques et du bitcoin.En outre, si le gouvernement des États-Unis interdit toute vente de matériel ou de logiciel à la Russie, cela aura un impact sur toute entreprise qui fait des affaires dans ce pays. Par exemple, Apple ne serait pas en mesure de vendre l'iPhone, de fournir des mises à jour du système d'exploitation ou de continuer à gérer l'App Store.Qu'en pensez-vous ?L'indisponibilité d'Apple Pay en Russie aura-t-elle un impact significatif sur la poursuite de offensives ?Quelles seront à votre avis les conséquences économiques de ces différentes sanctions imposées à la Russie ?