Le rapport, publié par l'US Public Research Interest Group's Education Fund, s'appuie sur les données que les entreprises publient en France pour se conformer à la première loi gouvernementale sur « l’indice de réparabilité », entrée en vigueur l'année dernière. Cette loi exige des fabricants de certains appareils électroniques, dont les téléphones portables et les ordinateurs portables, qu'ils notent chacun de leurs produits en fonction de sa facilité de réparation et qu'ils mettent ce score, ainsi que les données qui l'ont calculé, à la disposition des consommateurs au point de vente.Pour rendre ces informations plus accessibles aux Américains, l'US PIRG, avec l'aide du site de guides de réparation iFixit, a compilé les notes de réparation françaises pour 187 ordinateurs portables et téléphones produits par 10 grands fabricants américains. Plutôt que de simplement restituer les scores français en anglais, l'US PIRG, qui mène une campagne de défense du droit à la réparation, a décidé de les augmenter en pénalisant les entreprises qui luttent contre la législation qui faciliterait la réparation indépendante. Le résultat est un score hybride qui indique dans quelle mesure les produits des entreprises sont réparables et si l'entreprise s'oppose activement au droit des consommateurs de les réparer.« Étant donné que la réparation des produits dépend de votre capacité à accéder aux matériaux de réparation nécessaires, notre note reflète également les antécédents des entreprises en matière de lobbying contre le droit à la réparation, ou leur adhésion à des associations qui sont des opposants notoires au droit à la réparation », écrit l'US PIRG.L'indice de réparabilité de France est une note sur 10 indiquant aux consommateurs dans quelle mesure un produit est réparable en fonction de cinq critères : la facilité de démontage, la disponibilité des manuels de réparation, la disponibilité des pièces détachées, le prix des pièces détachées et une catégorie spécifique à l'appareil. Les entreprises attribuent des points à leurs produits dans chacune de ces cinq catégories en fonction d'un certain nombre de sous-critères définis dans une feuille de calcul. La loi exige que la note globale et la feuille de calcul sous-jacente soient publiées pour les consommateurs français.US PIRG a calculé un score global de réparation pour chacune des entreprises qu'il a examinées. Pour ce faire, il a calculé la moyenne des indices de réparabilité français pour les produits de l'entreprise en question, ainsi que le sous-score de la facilité de démontage, un critère quidevrait se voir accorder un poids supplémentaire étant donné que la possibilité de démonter physiquement un appareil est l'aspect le plus permanent et universel de sa réparabilité. Enfin, l'US PIRG a déduit un point de la note globale de l'entreprise si elle a un dossier public de lobbying contre les projets de loi américains sur le droit à la réparation, et un quart de point supplémentaire si elle est membre de TechNet ou de la Consumer Technology Association, deux associations commerciales qui font pression contre la réparation indépendante.Sur les 10 entreprises classées par US PIRG, Apple a reçu les pires notes, les 12 modèles MacBook Air et Pro assez récents ayant obtenu une moyenne de 3,16 sur 10 points et 20 modèles d'iPhone remontant à l'iPhone 7 n'ayant reçu que 2,75 sur 10 points. Microsoft s'en sort à peine mieux pour les ordinateurs portables, avec une moyenne de 4,6 points pour les neuf ordinateurs portables Surface récents évalués par US PIRG, tandis que Google a également reçu de mauvaises notes pour les smartphones Pixel 4a, 6 et 6 Pro, qui ont obtenu une moyenne de 4,64 sur 10.En revanche, Dell et Asus se sont hissés en tête de liste pour les ordinateurs portables réparables. Les 36 ordinateurs portables Dell et 22 Asus que l'US PIRG a notés, des listes qui comprennent principalement les modèles actuels des entreprises en décembre et janvier, ont obtenu une moyenne de 7,81 et 7,61 points, respectivement. Motorola a obtenu des résultats comparables sur le front des smartphones, avec 7,77 points sur 10 pour 18 téléphones.Bien que ces notes reflètent à la fois la réparabilité des appareils et les pratiques de lobbying des entreprises (pour lesquelles toutes les entreprises, à l'exception d'Acer et de Motorola, ont perdu des points), les consommateurs qui souhaitent simplement savoir dans quelle mesure les produits d'une entreprise sont physiquement réparables peuvent également trouver ces informations dans le rapport.Pour certaines entreprises, les deux notes se reflètent étroitement : Les ordinateurs portables d'Apple, par exemple, ont reçu une note moyenne de 3,24 pour le démontage, tandis que Dell a fait bonne figure dans cette catégorie, avec une moyenne de 9,55 sur 10 points. Microsoft est une exception notable. Ses ordinateurs ont obtenu une assez bonne note pour la facilité de démontage (7,34), mais les appareils Microsoft ont perdu des points dans leur note globale de réparation en France en raison du manque d'accès aux pièces de rechange et à la documentation de réparation. L'entreprise a perdu des points supplémentaires dans la notation de l'US PIRG en raison de son histoire de lobbying contre la législation sur la réparation.Le porte-parole de Microsoft, Dan Laycock, a déclaré : « Le fait que les scores de l'indice de réparabilité soient faibles ne signifie pas que les produits Surface ne sont pas durables ou fiables ou ne peuvent pas être réparés. Nous nous engageons à concevoir nos produits de manière à offrir aux clients ce dont ils ont besoin et ce qu'ils souhaitent dans un appareil haut de gamme, ce qui implique d'améliorer la réparabilité tout en équilibrant d'autres facteurs tels que la fonctionnalité, les performances, la sécurité et la sûreté ».Le rapport offre un guide pratique pour les consommateurs qui cherchent à acheter des appareils plus réparables et à aligner leurs décisions d'achat avec leurs valeurs. Les premières données en provenance de France suggèrent que l'indice de réparation pourrait avoir un impact important : un sondage commandé l'année dernière par Samsung a révélé que 86 % des consommateurs français déclarent que leurs décisions d'achat seront probablement influencées par ces scores à l'avenir.Cela pourrait inciter certaines entreprises à modifier leurs pratiques. Prenant peut-être note des résultats de son enquête, Samsung s'est discrètement efforcé d'améliorer ses résultats en matière de réparation de smartphones en publiant des manuels de réparation en français. Au-delà de la France, d'autres campagnes récentes ont également démontré le pouvoir d'attirer l'attention du public sur les politiques de réparation des entreprises technologiques : L'année dernière, Microsoft s'est engagé à rendre ses appareils plus facilement réparables à la suite d'une résolution des actionnaires. Peu après, Apple a annoncé un programme de réparation en libre-service après des années de pression de la part des défenseurs de la réparation indépendante et, plus récemment, de la part des actionnaires.Source : US PIRG Que pensez-vous des résultats de ce rapport ? Sont-ils à votre avis le reflet de la réalité?