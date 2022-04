Que dit Apple aux développeurs ?

Exigences actuelles du niveau d'API cible pour les nouvelles applications et les mises à jour d'applications

consulter notre guide technique sur la migration de votre application pour répondre aux exigences de niveau d'API cible de Google Play ;

consulter notre article du centre d'aide sur les exigences de niveau d'API cible par système d'exploitation Android ;

demander une prolongation facultative de 6 mois si vous avez besoin de plus de temps pour la migration. Le formulaire sera disponible dans votre Developer Play Console plus tard cette année.

Apple peut sévir contre les applications qui ne reçoivent plus de mises à jour. Dans un e-mail avec capture d'écran envoyé aux développeurs concernés, intitulé « Avis d'amélioration de l'application », Apple avertit qu'il supprimera les applications de l'App Store qui n'ont pas été « mises à jour depuis longtemps » et donne aux développeurs seulement 30 jours pour les mettre à jour.« Vous pouvez garder cette application disponible pour que les nouveaux utilisateurs la découvrent et la téléchargent depuis l'App Store en soumettant une mise à jour pour examen dans 30 jours », écrit Apple dans l'e-mail. « Si aucune mise à jour n'est soumise dans les 30 jours, l'application sera retirée de la vente ». Alors qu'Apple supprimera les applications obsolètes de l'App Store, toutes les applications précédemment téléchargées resteront sur les appareils des utilisateurs.Un certain nombre de fabricants d'applications, comme le développeur de Protopop Games, Robert Kabwe, ont exprimé leurs inquiétudes concernant le changement. Kabwe a indiqué sur Twitter qu'Apple menace de supprimer son jeu entièrement fonctionnel, Motivoto, car il n'a pas été mis à jour depuis mars 2019 : « ça me blesse. Apple vient de m'envoyer un e-mail disant qu'ils suppriment mon jeu gratuit Motivoto parce qu'il a plus de 2 ans. Cela fait partie de leur système d'amélioration des applications. Ce n'est pas sympa. Les jeux de console de 2000 sont toujours disponibles à la vente. C'est une barrière injuste pour les développeurs indépendants ».Pendant ce temps, Kosta Eleftheriou, le développeur du clavier FlickType Apple Watch, a déclaré qu'Apple avait supprimé une version de son application spécialement conçue pour les malvoyants, car elle n'avait pas été mise à jour depuis deux ans. Comme le souligne Eleftheriou dans son tweet, l'application Pocket God, autrefois très populaire, reste toujours sur l'App Store, même si elle a reçu sa dernière mise à jour le 20 août 2015 : « Apple a également supprimé une version de mon clavier FlickType qui s'adressait spécifiquement à la communauté des malvoyants, car je ne l'avais pas mise à jour depuis 2 ans. Pendant ce temps, des jeux comme Pocket God n'ont pas été mis à jour par les développeurs depuis maintenant 7 ans ».La développeuse Emilia Lazer-Walker a également signalé qu'Apple supprime de l'App Store quelques-uns des anciens jeux qu'elle a développés, sous prétexte qu'ils n'ont pas été « mis à jour depuis un temps conséquent ». Elle a rappelé que « Les jeux peuvent exister en tant qu'objets achevés ! Ces projets gratuits ne conviennent pas aux mises à jour ou à un modèle de service en direct, ce sont des œuvres d'art finies d'il y a des années ».En fait, plusieurs autres développeurs partagent la même expérience. Parmi eux figure Simen Ø. Gjermundsen qui a déclaré « J'ai eu un jeu pour enfants entièrement fonctionnel et original qui a été retiré de la vente pour cette raison il y a quelques heures à peine. Je n'ai tout simplement pas eu le temps le mois dernier de le mettre à jour et de publier une nouvelle version. Décisions stupides ». Nous pouvons aussi parler de BobbyW qui a déclaré : « Cela vient de m'arriver aussi ! Mon application a été supprimée de l'App Store parce que je ne l'ai pas mise à jour depuis 2 ans, même si elle est toujours téléchargée et fonctionne sur tous les appareils. Il est difficile de prendre du temps sur les projets en cours pour mettre à jour les anciens, juste pour les maintenir en vie sur le Store ».C'est aussi le cas de Simon Barker qui explique : « J'ai reçu un e-mail ce matin disant la même chose à propos de l'une de mes applications, elle n'a aucun rapport de plantage, est toujours téléchargée après 5 ans, n'a pas besoin d'une v2 et Apple décide qu'il est temps de la supprimer en raison du changement de version de Swift. Je n'ai pas le temps de publier des changements significatifs ».Sur la page des améliorations de l'App Store d'Apple, la société déclare :« Pour permettre aux clients de trouver plus facilement des applications adaptées à leurs besoins, nous voulons nous assurer que les applications disponibles sur l'App Store sont fonctionnelles et à jour. Nous mettons en place un processus continu d'évaluation des applications, supprimant les applications qui ne fonctionnent plus comme prévu, ne suivent pas les directives d'examen actuelles ou sont obsolètes.« À quoi s'attendre« Les applications de toutes les catégories de l'App Store seront évaluées pour s'assurer qu'elles fonctionnent comme prévu, qu'elles respectent les directives d'examen en vigueur et qu'elles ne sont pas obsolètes.« L'équipe de l'App Store vous contactera et vous demandera d'apporter les modifications nécessaires pour que votre application reste sur l'App Store. Cependant, les applications qui se bloquent au lancement seront immédiatement supprimées de l'App Store.« Il vous sera demandé de soumettre une mise à jour dans les 30 jours pour conserver votre application sur l'App Store. Si vous ne parvenez pas à apporter les modifications dans ce délai, votre application sera supprimée de l'App Store jusqu'à ce que vous soumettiez une mise à jour et qu'elle soit approuvée. Veuillez noter que les applications qui plantent au lancement seront immédiatement supprimées.« Non. Lorsque des applications sont supprimées de l'App Store, elles ne sont pas supprimées de votre compte. Le nom de votre application continuera d'être associé à votre application.« Oui. Votre application restera entièrement fonctionnelle pour les utilisateurs actuels. Ils ne connaîtront aucune interruption des services et pourront toujours faire des achats in-app. Cependant, nous vous recommandons de mettre à jour votre application dès que possible pour la rétablir sur l'App Store et vous assurer qu'elle reste fonctionnelle et attrayante pour les clients nouveaux et existants.« En tant que bonne pratique, lisez les dernières directives d'examen de l'App Store au fur et à mesure de leur publication et assurez-vous que vos applications les respectent. Nous vous recommandons également de résoudre tout problème de fonctionnalité et de mettre à jour votre application régulièrement pour corriger les bogues, proposer de nouveaux contenus, fournir des services supplémentaires ou apporter d'autres améliorations.».Il n'y a pas d'horodatage sur la page, il n'est donc pas immédiatement clair quand Apple a publié ou mis à jour le message pour la dernière fois.En 2016, Apple a annoncé qu'il commencerait à supprimer les applications abandonnées de l'App Store. À l'époque, il avait également averti les développeurs qu'ils auraient 30 jours pour mettre à jour leur application avant qu'elle ne soit supprimée. Cela dit, il n'est pas clair si Apple a continuellement appliqué cette règle au fil des ans, ou si l'entreprise a récemment commencé à effectuer un balayage plus large. Apple ne précise pas non plus clairement ce qu'il considère comme « obsolète » - que ce soit en fonction du temps écoulé depuis la dernière mise à jour d'une application ou s'il s'agit de la compatibilité avec la version la plus récente d'iOS.Les critiques de cette politique soutiennent que les applications mobiles doivent rester disponibles, quel que soit leur âge, tout comme les anciens jeux vidéo restent jouables sur les consoles. D'autres disent que la politique est inutilement dure pour les développeurs et affirment qu'Apple ne respecte pas pleinement le travail effectué par les développeurs indépendants.Plus tôt ce mois-ci, le Google Play Store a également annoncé qu'il commencerait à limiter la visibilité des applications qui « ne ciblent pas un niveau d'API dans les deux ans suivant la dernière version majeure d'Android » :« Google Play aide notre communauté de développeurs à distribuer les applications les plus innovantes et les plus fiables au monde à des milliards de personnes. Il s'agit d'un processus continu et nous travaillons toujours sur des moyens d'améliorer la sécurité des applications dans l'ensemble de l'écosystème.« En plus des fonctionnalités et des politiques de Google Play qui sont essentielles pour offrir une expérience sécurisée aux utilisateurs, chaque mise à jour du système d'exploitation Android apporte des améliorations en matière de confidentialité, de sécurité et d'expérience utilisateur. Pour nous assurer que les utilisateurs tirent pleinement parti de ces avancées et pour maintenir l'expérience de confiance que les gens attendent sur Google Play, nous collaborons avec les développeurs pour nous assurer que leurs applications fonctionnent de manière transparente sur les nouvelles versions d'Android.« Nous avons actuellement besoin de nouvelles applications et de mises à jour d'applications pour cibler un niveau d'API Android dans l'année suivant la dernière version majeure du système d'exploitation Android. Les nouvelles applications et mises à jour d'applications qui ne répondent pas à cette exigence ne peuvent pas être publiées sur Google Play.« À compter du 1novembre 2022, les applications existantes qui ne ciblent pas un niveau d'API dans les deux ans suivant la dernière version majeure d'Android ne seront plus disponibles pour la découverte ou l'installation pour les nouveaux utilisateurs disposant d'appareils exécutant des versions du système d'exploitation Android supérieures à l'API cible des applications. Au fur et à mesure que de nouvelles versions du système d'exploitation Android seront lancées, la fenêtre d'exigences s'ajustera en conséquence.« La raison derrière cela est simple. Les utilisateurs disposant des derniers appareils ou ceux qui effectuent des mises à jour Android s'attendent à réaliser le plein potentiel de toutes les protections de confidentialité et de sécurité qu'Android a à offrir. L'élargissement de nos exigences d'API au niveau cible empêchera les utilisateurs d'installer des applications plus anciennes qui ne disposent peut-être pas de ces protections.« La bonne nouvelle est que la grande majorité des applications sur Google Play respectent déjà ces normes. Pour les autres applications, nous savons que cela nécessitera une attention supplémentaire, c'est pourquoi nous informons les développeurs bien à l'avance et fournissons des ressources à ceux qui en ont besoin.« Nous vous encourageons à :« Les utilisateurs actuels d'anciennes applications qui ont déjà installé l'application depuis Google Play continueront de pouvoir découvrir, réinstaller et utiliser l'application sur n'importe quel appareil exécutant n'importe quelle version du système d'exploitation Android prise en charge par l'application.« Cette politique d'API de niveau cible renforcée n'est qu'une des mises à jour de politique que nous avons annoncées aujourd'hui pour étendre les protections des utilisateurs et améliorer les expériences des utilisateurs sur Google Play. Nous continuerons à partager des mises à jour sur ce travail important qui contribuera à relever la barre de la confidentialité et de la sécurité des applications à tous les niveaux, faisant de Google Play et d'Android un endroit plus sûr pour tout le monde ».Les développeurs Android ont donc jusqu'au 1novembre 2022 pour mettre à jour leurs applications, mais ont également la possibilité de demander une prolongation de six mois s'ils ne peuvent pas respecter le délai. Les deux principaux magasins d'applications réprimant les anciennes applications, cela pourrait être difficile à suivre pour certains développeurs, en particulier les développeurs indépendants.Sources : Twitter ( 1 6 ), Apple Avez-vous déjà développé une application mobile ? Sur quelle plateforme ?Êtes-vous concerné par la situation décrite par Apple et/ou Google ?Que pensez-vous de la politique d'Apple en matière d'applications qui n'ont pas été mises à jour depuis longtemps ? Comment expliquer que certaines soient ciblées et d'autres pas ?Que pensez-vous de la politique de Google concernant les anciennes applications et l'évolution des API Android ?