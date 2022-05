Cydia, l'origine



Jay Ryan Freeman, créateur de Cydia

Apple a verrouillé de plus en plus le système d'exploitation de l'iPhone

Apple ne peut pas esquiver le procès antitrust du magasin d'applications rival Cydia

Cydia est une alternative non officielle à l'App Store d'Apple développée par Jay Ryan Freeman pour les appareils "jailbreakés", dont les iPhone, iPad et iPod touch. Cydia est un projet open source qui donne accès à des applications non certifiées par Apple. Ce programme est obtenu grâce au jailbreak de l'appareil. Cydia n'est pas disponible sur l'App Store d'Apple ni sur un site Web : il est installé sur votre appareil à l'aide d'un outil de "jailbreaking", tel que Pangu ou TaiG. En outre, Cydia domine le marché des installateurs pour iPhone débridé (jailbreaké).Cydia a été lancé en 2007, avant même qu'Apple ne crée sa propre version. En plus d'être un magasin d'application pour iOS non autorisé par Apple, Cydia est l'un des plus anciens ennemis d'Apple et la plainte qu'il a déposée début décembre 2020 contre le fabricant de l'iPhone est une nième tentative visant à forcer Apple à autoriser des alternatives à l'App Store et à freiner le pouvoir du géant de la technologie. La plainte allègue qu'Apple a utilisé des moyens anticoncurrentiels pour presque détruire Cydia, ouvrant la voie à l'App Store, qui, selon les avocats de Cydia, a le monopole de la distribution de logiciels sur iOS, le système d'exploitation mobile d'Apple.« Si Apple n'avait pas acquis et maintenu de manière anticoncurrentielle un monopole illégal sur la distribution des applications iOS, les utilisateurs d'aujourd'hui pourraient en fait choisir comment et où localiser et obtenir les applications iOS, et les développeurs pourraient utiliser le distributeur d'applications iOS de leur choix », allègue la plainte qui a été déposée devant un tribunal fédéral en Californie du Nord. Cydia est représentée parLe succès de l'App Store est dû en partie à la façon dont il contrôle les logiciels sur les iPhone et les iPad. Contrairement aux ordinateurs Mac d'Apple, qui permettent aux clients d'installer des logiciels de différentes manières (via l'App Store sur Mac, d'autres magasins concurrents et directement depuis des sites Web), les logiciels de l'iPhone interdisent toutes les méthodes de distribution de logiciels sauf une : l'App Store d'Apple. Apple doit approuver chaque application disponible pour l'iPhone, et les développeurs de logiciels doivent respecter une longue liste de règles définissant exactement ce qu'une application iOS peut et ne peut pas faire.Cependant, il n'en a pas toujours été ainsi. Jay Freeman était consultant en tant que développeur de logiciels à Santa Barbara, en Californie, lorsque l'iPhone a été lancé en 2007. Lorsqu'un collègue a acheté un iPhone à Jay Freeman, il l'a testé et a d'abord été déçu. Le téléphone manquait de fonctionnalités comme le copier-coller de texte et la possibilité d'envoyer des messages texte à plusieurs personnes à la fois. L'iPhone ne permettait pas à ses propriétaires d'installer de nouveaux logiciels, tels que des jeux ou des navigateurs Web alternatifs.Pourtant, le potentiel de l'iPhone en tant que véritable téléphone mobile connecté à Internet a rapidement attiré l'attention des développeurs de logiciels qui ont commencé à bricoler dessus. L'un des amis de Freeman l'a convaincu qu'au lieu de se plaindre du manque de logiciels de l'iPhone, il devrait se mettre au travail et créer ses propres logiciels. C'est ainsi que Freeman s'est rapidement retrouvé au centre d'une grande communauté de développeurs en plein essor qui développent de nouvelles fonctionnalités sur l'iPhone.Ces ajouts ont nécessité la suppression des barrières logicielles sur le téléphone afin que les nouvelles applications s'exécutent sur le système d'exploitation, un peu comme un ordinateur traditionnel. L'acte consistant à outrepasser les restrictions imposées par Apple sur l'iPhone de cette manière est devenu connu sous le nom de "jailbreaking" (débridage ou déverrouillage). Freeman voulait en effet rendre le débridage et l'installation de nouveaux logiciels faciles, même pour les clients ayant peu de connaissances techniques.Cet effort a abouti à la création de Cydia, un magasin d'applications où les clients pouvaient installer des jeux et des fonctionnalités, notamment la possibilité de couper et de coller du texte. N'ayant plus peur des représailles, les développeurs d'applications ont uni leurs forces pour critiquer Apple. Freeman a déclaré que Cydia, qu'il a nommée d'après un parasite agricole qui affecte les cultures fruitières, a été un succès immédiat.En 2010, Freeman a déclaré au Washington Post que Cydia comptait 4,5 millions de personnes cherchant des applications chaque semaine. Avant ça, en 2008, Apple a sorti sa propre version, appelée simplement The App Store. Il a également commencé par ajouter des protections supplémentaires au système d'exploitation du téléphone et par avertir ses clients que le fait de débrider leurs téléphones pouvait les exposer à des vulnérabilités de sécurité. Fred Sainz, le porte-parole d'Apple, a réitéré cet avertissement dans une déclaration au moment où la plainte a été émise en décembre 2020.Freeman a déclaré qu'il se souvient avoir vu des signaux physiques dans les magasins de détail Apple avec de tels avertissements. Il a ajouté que les risques de sécurité dont parle Apple sont exagérés. Selon lui, de tels téléchargements sont similaires à ceux d'un PC, qui pourrait contenir des logiciels qui envahissent la vie privée d'un utilisateur ou rassemblent ses données. Et même les applications approuvées par Apple peuvent exposer les clients à des risques en matière de protection de la vie privée. « Moralement parlant, c'est votre téléphone et vous devriez pouvoir en faire ce que vous voulez », a déclaré Freeman.« Vous devriez pouvoir décider des applications que vous y mettez, et vous devriez pouvoir décider d'où vous obtenez ces applications », a-t-il ajouté. En 2009, l'Office américain du droit d'auteur (USPTO) a établi que débridage n'était pas une activité illégale, après qu'Apple eut fait valoir qu'elle violait la loi. « La possibilité pour les gens de s'évader et d'installer leurs propres logiciels sur des appareils est importante et a permis aux gens de faire beaucoup de choses intéressantes », a déclaré Kurt Opsahl, directeur exécutif adjoint et avocat général de l'Electronic Frontier Foundation (EFF).L'EFF est un groupe de défense des technologies à but non lucratif qui a contribué à obtenir l'exception légale pour les débridages. Kurt Opsahl a déclaré qu'avec un seul magasin d'applications pour installer des logiciels sur les iPhone, il se demande si le processus d'installation des applications est équitable. « Comment vont-ils utiliser ce pouvoir de monopole ? », a-t-il demandé. Après avoir perdu son argument devant l'Office des droits d'auteur, Apple a continué ses tentatives pour arrêter Cydia. L'entreprise a continué de rendre le débridage plus difficile en ajoutant des barricades supplémentaires contre l'installation de logiciels extérieurs sur le téléphone.Dans le même temps, Apple a ajouté de nouvelles fonctionnalités qui étaient auparavant disponibles sur Cydia. Le centre de contrôle d'Apple, ses notifications à bulles et la possibilité de répondre immédiatement aux messages texte sur l'écran d'accueil sont tous issus de Cydia.Selon la plainte déposée par Cydia, Apple a utilisé des termes « coercitifs » pour essayer d'empêcher les clients d'Apple d'utiliser Cydia ou tout autre moyen alternatif d'installer des logiciels et a découragé les développeurs d'utiliser des services comme Cydia. Selon Freeman, les revenus de Cydia ont atteint un sommet en 2011 et 2012, lorsqu'elle a rapporté environ 10 millions de dollars. En effet, Cydia, comme Apple, a facturé aux développeurs d'Apple une commission sur les ventes. Mais en 2013, alors que l'App Store d'Apple gagnait en puissance et en importance, les affaires de Cydia ont commencé à se tarir.Apple a également commencé à embaucher d'anciens "jailbreakers" (débrideurs) pour travailler dans son équipe de sécurité. Freeman a déclaré que certaines de ces personnes étaient ses amis. « Quand Robin des Bois est prêt à travailler pour le shérif de Nottingham parce qu'ils ont des arbalètes cool, c'est comme si on lui demandait "Qu'est-ce que tu faisais ?" », a-t-il dit. Il estime que débrider un iPhone est devenu si difficile que de nombreux membres de la communauté des jailbreakers ont jeté l'éponge et sont passés à autre chose, et certains ont déclaré que cette pratique était pratiquement morte.Freeman a poursuivi Apple pour la première fois fin 2020, alléguant que la société avait un « monopole illégal sur la distribution d'applications iOS ». La juge Gonzalez Rogers a rejeté la plainte initiale de Cydia contre Apple, jugeant que la poursuite était hors délai de prescription. Mais elle a également accordé à Freeman l'autorisation de modifier son cas, ce qu'il a fait. Dans sa dernière plainte, Cydia fait valoir que les mises à jour iOS publiées par Apple entre 2018 et 2021 constituaient des actes « manifestes » qui ont nui à des distributeurs comme Cydia. C'est une affirmation que la juge Gonzalez Rogers a trouvée suffisamment crédible pour être explorée.« Dans la mesure où les réclamations des plaignants s'appuient sur les mises à jour technologiques d'Apple pour empêcher Cydia de fonctionner complètement, ces réclamations sont opportunes », a déclaré la juge dans sa décision.Cydia demande des dommages et intérêts à Apple (la société a cessé de traiter les achats en 2018) et espère forcer le géant de la technologie à ouvrir iOS aux paiements tiers et aux distributeurs d'applications. L'ouverture de l'App Store à plus de concurrence est également envisagée par les législateurs américains, la commission judiciaire du Sénat ayant récemment fait progresser l'Open App Markets Act. Si elle était promulguée, la loi obligerait Apple à autoriser le chargement latéral sur iOS et empêcherait l'entreprise d'enfermer les développeurs dans son système de paiement.L'Open App Markets Act cherche à améliorer la concurrence en contraignant les magasins d'applications dominants à faciliter la tâche aux développeurs pour ce qui concerne la distribution de leurs applications et la connexion avec leurs clients. La législation répond aux principaux reproches que les développeurs d'applications, notamment Spotify, Epic Games, Basecamp et d'autres, ont soulevés au sujet des frais de distribution d'Apple et de Google et des interdictions sur la manière dont ils peuvent communiquer avec les clients ou proposer des prix plus bas ailleurs.Les opérateurs de magasins d'applications se sont opposé au projet de loi tel qu'il a été rédigé à l'origine, avertissant qu'il pourrait compromettre la vie privée des consommateurs et entraîner une pire expérience utilisateur.« Ce projet de loi pourrait détruire de nombreux avantages pour les consommateurs que les systèmes de paiement actuels offrent et fausser la concurrence en exemptant les plateformes de jeu, ce qui revient au Congrès à essayer de choisir artificiellement des gagnants et des perdants sur un marché hautement concurrentiel », a déclaré Mark Isakowitz, VP of Government Affairs and Public Policy chez Google.Dans une lettre aux dirigeants du comité judiciaire, Timothy Powderly, Senior Director of Government Affairs in the Americas chez Apple a écrit : « Nous sommes profondément préoccupés par le fait que la législation, à moins qu'elle ne soit modifiée, permettrait aux grandes plateformes de médias sociaux d'éviter plus facilement les pratiques pro-consommateur de l'App Store d'Apple et leur permettre de poursuivre leurs activités comme d'habitude. Pour ce faire, il oblige Apple à autoriser le chargement latéral d'applications et de magasins d'applications qui n'ont pas besoin de se conformer aux protections de la vie privée pro-consommateurs de l'App Store ».Des élus démocrates et républicains ont soulevé des inquiétudes quant à l'impact du projet de loi sur la vie privée et la sécurité des consommateurs. Aussi, le comité a adopté un amendement qui clarifie les types de considérations de sécurité que les magasins d'applications peuvent prendre qui ne violeraient pas la loi. Certains membres ont déclaré qu'ils espéraient que les parrains du projet de loi continueraient à travailler avec eux sur d'autres mises à jour.La sénatrice Amy Klobuchar, démocrate du Minnesota, présidente du sous-comité antitrust qui soutient la législation, a déclaré que les rédacteurs du projet de loi avaient parlé avec des défenseurs des consommateurs et des experts en cybersécurité qui n'étaient pas d'accord avec les entreprises technologiques sur le fait que le projet de loi mettrait en péril la vie privée des utilisateurs.Source : décision de justiceSur quel système d'exploitation mobile êtes-vous ?Que pensez-vous des vitrines tierces de téléchargement comme Cydia ? Devrait-il y en avoir plus sur iOS ? Pourquoi ?Que pensez-vous de cette décision de justice ?