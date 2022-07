Non, Joe Biden n'est pas confus, et l'actuel président n'a pas fait d'erreur. En fait, le dirigeant des États-Unis a intentionnellement choisi de décerner à feu Steve Jobs une médaille présidentielle de la liberté à titre posthume. Même si Jobs n'est plus en vie actuellement, sa famille appréciera cet honneur bien mérité.Pourquoi la Maison-Blanche estime-t-elle que Steve Jobs mérite la médaille présidentielle de la liberté ?Steve Jobs était le cofondateur, le directeur général et le président d'Apple, Inc. et le PDG de Pixar, et il a occupé un rôle de premier plan au sein de la Walt Disney Company. Sa vision, son imagination et sa créativité ont débouché sur des inventions qui ont changé, et continuent de changer, la façon dont le monde communique, tout en transformant les secteurs de l'informatique, de la musique, du cinéma et de la téléphonie mobile.Steve Jobs n'est pas la seule personne à recevoir une médaille présidentielle de la liberté à titre posthume cette année. Le héros américain John McCain, aujourd'hui décédé, est également honoré par cette médaille. Parmi les récipiendaires vivants de cet honneur en 2022 figurent l'acteur Denzel Washington et la gymnaste olympique Simone Biles.Source : La Maison BlancheQu'en pensez-vous ?