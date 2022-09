L'eSIM (embedded SIM) est une carte SIM intégrée à un équipement (mobiles, tablettes ou objets connectés). Avec l'eSIM, vous disposez des mêmes services qu'une carte SIM physique, notamment appels, SMS, Internet). En revanche, l'eSIM ne permet pas de stocker les contacts. L'eSIM vous permet de changer d'opérateur, de données ou de plan de service par le biais d'un logiciel plutôt que de devoir échanger une carte SIM physique. Ce n'est pas une technologie nouvelle, mais ce n'est qu'au cours des dernières années que l'eSIM s'est fortement popularisée et est devenue plus courante sur les appareils mobiles grand public.Lors de son événement "Far Out" mercredi, Apple a annoncé qu'il supprimait le tiroir de la carte SIM pour les modèles d'iPhone 14 à carte eSIM uniquement. La rumeur voulait qu'Apple finisse par le faire, et c'est maintenant une réalité, du moins aux États-Unis. Apple a indiqué que les principaux opérateurs américains, dont T-Mobile, Verizon et AT&T, mettront à disposition des ressources pour répondre aux questions relatives à l'eSIM et aux mises à niveau et modifications des services. Apple a pris en charge les eSIM aux côtés des SIM physiques dans l'iPhone XS, XS Max et XR, ainsi que les iPads et les Apple Watches compatibles avec le cellulaire.L'iPhone 13 de l'année dernière permettrait également d'activer plusieurs eSIM à la fois. L'absence de carte SIM physique ne devrait pas beaucoup affecter les abonnés des principaux réseaux américains de téléphonie mobile. Mais les abonnés des opérateurs qui ne prennent pas en charge l'eSIM ne devraient pas acheter l'iPhone 14 tout de suite. Ils n'auront peut-être pas à attendre trop longtemps ; cela pourrait être le coup de pouce dont les petits opérateurs ont besoin pour adopter les cartes eSIM. Rappelons qu'en dehors des États-Unis, la gamme de l'iPhone 14 comprend toujours des emplacements nano-SIM.Mercredi, Apple a expliqué les avantages de l'eSIM, tels qu'une plus grande confidentialité - puisqu'il n'y a pas une carte SIM physique à retirer - ainsi que la possibilité d'ajouter plusieurs numéros numériquement. Un porte-parole d'Apple a déclaré que l'iPhone 14 peut stocker jusqu'à six eSIM, dont deux actives en même temps ; l'iPhone 14 Pro peut en contenir huit. Selon Airolo, revendeur mondial de cartes eSIM, les iPhone précédents pouvaient en contenir de cinq à dix, selon le modèle. Cela pourrait atténuer la perte de la carte SIM physique, bien que tous les opérateurs internationaux ne prennent pas en charge les cartes eSIM.La possibilité d'avoir plus d'une carte SIM active est idéale pour les grands voyageurs, les personnes qui vivent dans des zones où la couverture d'un réseau est inégale ou les personnes qui ont des numéros professionnels et personnels distincts. Les cartes SIM physiques permettent de transférer facilement votre téléphone vers un autre opérateur ou de transférer votre numéro vers un nouveau téléphone. Elles sont omniprésentes, fonctionnent sur tous les téléphones et sont assez faciles à utiliser, mais également facile à perdre. Cependant, beaucoup ne sont pas enchantés par la suppression du tiroir de carte SIM.Le transfert d'une eSIM d'un iPhone à un téléphone Android n'est pas nécessairement trivial. Le retrait du tiroir de carte SIM n'est peut-être pas hostile à l'utilisateur pour la plupart des gens ; la plupart des gens ne changent pas d'opérateur ou de téléphone toutes les quelques semaines. Mais cela dépend de la facilité avec laquelle les fournisseurs facilitent l'installation et la migration des eSIM d'une plateforme à l'autre. Par ailleurs, cette nouveauté pourrait également compliquer les choses pour certains utilisateurs d'iPhone voyageant à l'étranger, comme l'ont souligné certains utilisateurs de Twitter après l'annonce.Habituellement, lorsque les citoyens américains voyagent à l'étranger, l'un des moyens les plus simples pour continuer à utiliser leur iPhone à l'étranger tout en évitant les frais d'itinérance est d'obtenir une carte SIM locale supplémentaire à leur destination. Cependant, cela ne semble pas possible avec l'iPhone 14. Enfin, si vous tenez à la protection de votre vie privée, sachez qu'il n'existe pas de téléphone jetable avec la carte eSIM, car celle-ci ne peut être retirée. En d'autres termes, il existe une très faible probabilité que vous puissiez être suivi chaque fois que le combiné est allumé.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision d'Apple de supprimer la carte SIM physique ?Selon vous, en quoi ce changement améliorera-t-il l'expérience des utilisateurs d'iPhone ?