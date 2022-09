Les changements apportés par iOS 16

Envoyé par Apple Envoyé par L'écran de verrouillage est réinventé, offrant une personnalisation plus poussée. Désormais, les utilisateurs peuvent ajouter un effet de profondeur à leur photo sur l'écran de verrouillage, en affichant astucieusement le sujet de la photo devant l'heure, et ils peuvent même personnaliser la police et le style de texte. De nouveaux widgets sur l'écran de verrouillage permettent d'obtenir facilement des informations utiles en un coup d'œil, telles que les événements de calendrier à venir, les niveaux de batterie, les alarmes, les fuseaux horaires, la progression de l'anneau d'activité, etc.



La nouvelle galerie d'écran de verrouillage propose une gamme d'options. Les utilisateurs peuvent choisir une photo suggérée intelligemment dans leur bibliothèque personnelle qui s'affichera parfaitement sur l'écran de verrouillage, ou un ensemble dynamique de photos qui défilent tout au long de la journée. Les collections Apple incluent des images emblématiques d'Apple*; Fonds d'écran Fierté et Unité*; un fond d'écran Météo pour voir les conditions météorologiques en direct au fur et à mesure qu'elles changent tout au long de la journée*; et un fond d'écran d'astronomie pour des vues de la Terre, de la lune et du système solaire. Les utilisateurs peuvent également créer des designs uniques avec leurs combinaisons d'emoji et de couleurs préférées, et avec plusieurs écrans de verrouillage, les utilisateurs peuvent basculer entre leurs favoris d'un simple glissement.



Les notifications repensées s'affichent désormais par le bas pour offrir une vue claire de l'écran de verrouillage, et les utilisateurs peuvent choisir d'afficher les notifications dans une liste étendue, empilées ou sous forme de vue de comptage.

il est désormais possible de modifier un message et le marquer comme non lu si vous ne pouvez pas répondre sur le moment et souhaitez y revenir plus tard ;

regardez le dernier épisode de votre émission préférée ou écoutez une nouvelle chanson avec vos amis tout en discutant avec eux dans Messages. Les commandes de lecture partagée vous permettent d'être toujours synchronisé ;

partagez des notes, des présentations, des rappels, des groupes d'onglets Safari et bien plus encore dans Messages pour commencer à collaborer instantanément. Consultez les mises à jour des projets partagés dans le fil de discussion et entrez facilement en contact avec les collaborateurs à partir de l'application dans laquelle vous travaillez.

Envoyé par Apple Envoyé par Restez dans l'instant avec Focus



Avec iOS 16, Focus est plus facile à configurer et devient encore plus puissant en se connectant à l'écran de verrouillage, offrant aux utilisateurs un moyen de simplement glisser vers un écran de verrouillage désigné pour activer le Focus correspondant. Avec les filtres Focus, des applications telles que Calendrier, Mail, Messages et Safari peuvent afficher uniquement le contenu pertinent pour le Focus d'un utilisateur, ce qui l'aide à trouver un meilleur équilibre.



Nouvelles façons d'interagir dans les messages



Les mises à jour de Messages permettent de modifier, d'annuler l'envoi et de marquer les conversations comme non lues, ce qui facilite encore plus la connexion. Avec iOS 16, les utilisateurs peuvent désormais inviter leurs amis et leur famille à SharePlay via Messages, offrant une autre façon de profiter du contenu synchronisé comme des films ou des chansons et des commandes de lecture partagées. De plus, les nouvelles fonctionnalités de collaboration de Messages permettent de travailler avec d'autres personnes de manière rapide et transparente. Lorsque les utilisateurs choisissent de partager des fichiers pour la collaboration via Messages, tout le monde dans un fil sera automatiquement ajouté, et lorsque quelqu'un apporte une modification au document partagé, les mises à jour d'activité apparaissent en haut du fil.



Augmentez la productivité avec de nouveaux outils dans Mail



Désormais, les utilisateurs peuvent programmer la livraison d'un e-mail à l'avance ou annuler la livraison d'un message avant qu'il n'atteigne la boîte de réception d'un destinataire. Les utilisateurs peuvent également définir des rappels pour revenir à un message à une date ultérieure avec Me rappeler, recevoir des suggestions automatiques de suivi sur un e-mail s'ils n'ont pas reçu de réponse, et recevoir des alertes automatiques lorsqu'ils ont oublié d'inclure un destinataire ou une pièce jointe dans un e-mail. Avec la plus grande mise à jour de la recherche depuis des années, Mail propose des techniques de pointe pour fournir des résultats de recherche plus pertinents, précis et complets.



Améliorations de la recherche visuelle et du texte en direct



Les utilisateurs peuvent désormais appuyer et maintenir le sujet d'une image pour la retirer de l'arrière-plan et la placer dans des applications telles que Messages. Visual Look Up s'étend également pour reconnaître les oiseaux, les insectes, les araignées et les statues, aidant les utilisateurs à obtenir rapidement des informations sur les objets et les scènes dans les photos.





Grâce à l'intelligence intégrée à l'appareil, Live Text peut désormais reconnaître le texte des vidéos sur l'ensemble du système. Les utilisateurs peuvent mettre en pause une vidéo sur n'importe quelle image pour interagir avec le texte et prendre des mesures rapides, telles que copier et coller, traduire, convertir des devises, etc.



Apple n'a pas évoqué le mode Lockdown

Avec Clean Energy Charging, Apple vise à réduire l'empreinte carbone de l'iPhone. C'est la première fois que nous entendons parler de recharge d'énergie propre, et ce n'est pas une fonctionnalité qu'Apple a précédemment mise en évidence.Plusieurs autres fonctionnalités ne sont pas disponibles dans iOS 16 et seront disponibles dans une mise à jour ultérieure, notamment la bibliothèque de photos partagées iCloud, les activités en direct et la prise en charge de la norme Matter smart home.Apple n'a pas non plus implémenté la prise en charge de Game Center SharePlay et l'intégration des contacts, l'application Freeform, le partage de clés ou la configuration facile des raccourcis.Le plus grand changement dans iOS 16 est sans doute une refonte totale de l'écran de verrouillage, qui est maintenant beaucoup plus personnalisable qu'il ne l'était dans iOS 15 et avant. Les utilisateurs pourront ajouter des fonds d'écran animés et des widgets interactifs personnalisés à plusieurs écrans de verrouillage interchangeables et personnalisés. Les écrans de verrouillage pourront également changer en fonction du mode Focus actuel de l'iPhone, ce qui s'inspire d'une autre fonctionnalité récente d'iOS.Il est désormais possible de créer différents écrans de verrouillage, chacun avec une toile de fond et un style uniques, et passer facilement de l'un à l'autre. Parcourir une galerie de fonds d'écran avec des photos suggérées. En outre, l'écran de verrouillage bénéficiera d'une nouvelle fonction appelée « Live Activities », qui permettra de voir les mises à jour des événements en cours, comme les matchs sportifs ou les actualités, sans avoir à passer l'écran de verrouillage pour interagir avec les applications ou les widgets.En-dehors des améliorations apportées à l'écran de verrouillage, la plupart des ajouts majeurs d'iOS 16 concernent des applications intégrées individuelles comme Messages et Mail. Par exemple, Messages permettra désormais de modifier ou de supprimer un message texte envoyé - mais le destinataire verra toujours qu'un message a été modifié ou supprimé, même s'il ne saura pas de quoi il s'agit. Dans Mail, il sera possible de programmer l'envoi d'e-mails et définir des rappels de suivi :Apple a officiellement lancé une nouvelle fonctionnalité appelée Lockdown mode (littéralement Mode de verrouillage) lors de l'édition 2022 de la WWDC, sa conférence dédiée aux développeurs qui s'est tenue cette année du 6 au 10 juin. Cette nouvelle fonctionnalité est fournie avec le système iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura et est spécialement conçue pour contrer les cyberattaques.L'objectif annoncé est de contrer l’augmentation massive des menaces des logiciels espions développés par des entreprises privées, ou des groupes parfois parrainés par des États, comme Pegasus. L’utilisateur pourra alors activer lui-même ce nouveau mode de verrouillage s’il suspecte une cybermenace.« Le mode verrouillage est une capacité qui reflète notre engagement inébranlable à protéger les utilisateurs contre les attaques les plus rares et les plus sophistiquées », a déclaré Ivan Krstić;, responsable de l'ingénierie et de l'architecture de sécurité chez Apple. « Alors que la grande majorité des utilisateurs ne seront jamais victimes de cyberattaques très ciblées, nous travaillerons sans relâche pour protéger le petit nombre d'utilisateurs qui le sont. Cela inclut de continuer à concevoir des défenses spécifiquement pour ces utilisateurs, ainsi que de soutenir les chercheurs et les organisations du monde entier qui effectuent un travail d'une importance cruciale pour exposer les entreprises mercenaires qui créent ces attaques numériques ».Le mode verrouillage offre un niveau de sécurité extrême et facultatif pour les très rares utilisateurs qui, en raison de qui ils sont ou de ce qu'ils font, peuvent être personnellement ciblés par certaines des menaces numériques les plus sophistiquées, telles que celles du NSO Group et d'autres sociétés privées qui développement des logiciels espions mercenaires parrainés par l'État. L'activation du mode verrouillage dans iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura renforce encore les défenses de l'appareil et limite strictement certaines fonctionnalités, réduisant considérablement la surface d'attaque qui pourrait potentiellement être exploitée par des logiciels espions mercenaires hautement ciblés.Un logiciel espion pour téléphones portables appelé "Pegasus" a envahi plus de 50 pays à travers le monde. Selon les rapports, le nombre de personnes surveillées par ce logiciel malveillant pourrait atteindre 50 000. Une fois que "Pegasus" est déployé sur un téléphone portable, il peut extraire des messages texte, des photos, des e-mails, enregistrer des appels et allumer à distance le microphone et l'appareil photo du téléphone à l'insu de l'utilisateur. Cela constitue une grande menace pour la vie privée des utilisateurs. Pegasus est développé par la société israélienne de surveillance logicielle NSO pour espionner les personnes les plus influentes telles que les journalistes, les avocats et les politiciens. NSO Group a été poursuivi par Apple et placé sur une liste noire commerciale par des responsables américains.