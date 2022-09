Envoyé par Sandra Coret Envoyé par

Et vous ?



Pensez-vous que Tony Blevins donne une bonne image de marque de la société Apple ?

Pensez-vous que Tony Blevins donne une bonne image de marque de la société Apple ?

Envoyé par Sandra Coret Envoyé par

Et vous ?



Pensez-vous qu'Apple a eu raison de licencier Tony Blevins pour cette raison, sachant que ce qui s'est passé est du domaine du privé ?

Pensez-vous qu'Apple a eu raison de licencier Tony Blevins pour cette raison, sachant que ce qui s'est passé est du domaine du privé ?

0 0

C'est là le problème aujourd'hui tout n'est qu'une question d'image. Peu importe ce que tu penses vraiment, le plus important c'est l'image que les gens ont de toi. Et c'est encore plus vrai pour les entreprises qui dépensent des sommes importantes pour avoir une belle image, que ce soit à travers les campagnes de pubs et marketing auprès du public ou du lobbying auprès des décideurs politiques. Et accessoirement évincer des personnes qui pourraient nuire à l'entreprise comme on a pu le lire à travers différentes news de DVP (Apple, Amazon, Google, ...).Donc à la base non Tony Blevins ne donne pas une bonne image d'Apple, surtout pour une marque qui mise énormément sur son image. Après si y avait pas eu cette news je doute fortement que j'aurais eu vent de cette histoire. En plus Tony Blevins n'est pas le nom le plus connu d'Apple. Enfin c'est pas ce genre d'histoire qui va fortement changer ce que je pense d'Apple. Mon opinion est bien plus impactée par les décisions de l'entreprise en elle-même que par ce genre d'histoire.Et accessoirement je connais pas non plus la personne qui a filmé cette séquence mais qui grâce à cette histoire va gagner en popularité.Oui et non ?Car là est tout le problème, une vidéo TikTok c'est tout sauf privé. La scène n'aurait pas été captée personne n'en aurait entendu parlé et là cela aurait été dans un cadre privé. Mais avec l'avènement des téléphones qui peuvent filmer (et de gens qui filment tout et n'importe quoi) on est plus à l'abri qu'un moment que l'on pense privé ne soit capté et diffusé. Car quand ce genre de moment est enregistré, quand cela concerne une personne publique (ou qui peut le devenir à son insu), ce genre de séquence est forcément diffusée (ce n'est donc plus privé).Surtout que, ce genre de séquence est souvent découpée de son contexte et les gens s'en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux pour dénoncer. Et c'est d'autant plus dommage lorsque les personnes qui sont filmées pensent faire une blague (qui comme toute blague ne fera pas rire tout le monde).Bref aujourd'hui, et je doute que la tendance s'inverse, pour donner une bonne image de soi il faut essayer de contrôler et filtrer tout ce que l'on dit. Eviter par exemple de dire un "casse-toi pauv'con" quand on est président (et qu'on est filmé). Et de n'être que soi-même qu'avec des gens de confiance (et encore y a pas une garantie à 100%) et d'être sûr que l'on est dans un cadre vraiment privé (là aussi cela devient parfois compliqué).Par exemple avec Alexa ou Google Assistant chez soi, sommes-nous toujours dans un cadre privé ?