Revenu et bénéfice net trimestriels d'Apple

Coût trimestriel de recherche et de développement d'Apple

À lui seul, l'iPhone est plus important que la Bolivie

Selon presque toutes les mesures financières, Apple est une entreprise importante. Créée en 1976 dans le garage de la maison d'enfance de Steve Jobs en Californie par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne17, Apple est aujourd’hui une multinationale américaine qui crée et commercialise des produits électroniques grand public, des ordinateurs personnels et des logiciels.Parmi les produits les plus connus de l'entreprise se trouvent les ordinateurs Macintosh, l'iPod, l'iPhone et l'iPad, la montre Apple Watch, le lecteur multimédia iTunes ou des logiciels à destination des professionnels tels que Final Cut Pro et Logic Pro. En janvier, elle est devenue la première entreprise au monde à atteindre une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars . Bien qu'elle soit retombée à 2 250 milliards de dollars au 9 octobre, ce chiffre reste extrêmement impressionnant.Le chiffre d'affaires d'Apple lors de ses rapports trimestriels est sans doute tout aussi impressionnant, l'entreprise établissant sans cesse de nouveaux records de revenus. Les analystes peuvent avoir des résultats mitigés sur le fait qu'Apple a parfois manqué de peu les attentes, mais les gens normaux sont toujours impressionnés par le fait que les revenus sont rapportés en milliards et non en millions.Alors qu'Apple est un géant du marché et qu'elle continue de connaître le succès, il est bon de se rappeler que ces milliards qu'elle rapporte peuvent être supérieurs à ce que certains pays peuvent générer. Les finances d'Apple font honte à certaines nations. Et nous ne tenons même pas compte de la dette d'Apple ou des nations en question - ce qui ferait remonter Apple encore plus haut dans la liste.Si l'on compare le chiffre d'affaires annuel d'Apple avec le PIB des pays, l'entreprise pourra se hisser à la 39e place. Au cours des quatre derniers trimestres, la société a déclaré un revenu de 387,5 milliards de dollars, soit plus que le PIB de la Malaisie (372,7 milliards de dollars). L'entreprise sera placée juste derrière les Philippines (393,6 milliards de dollars).Les quatre quarts du chiffre d'affaires de la société sont plus proches des PIB de célèbres économies du monde, à savoir l'Égypte (402,8 milliards de dollars) et les Émirats arabes unis (409,9 milliards de dollars). Apple pourra prendre la 99e position de la liste si la marge de 35,9 milliards de dollars de la société au troisième trimestre est comparée aux PIB des pays. Apple sera classé devant le PIB de l'Algérie (164,6 milliards) si l'on compare la marge brute de la société.Les chiffres utilisés sont basés sur les résultats trimestriels les plus récents d'Apple. Au premier trimestre 2022, Apple a déclaré 123,9 milliards de dollars de revenus, soit environ 50 % de plus que les chiffres du troisième trimestre 2021 et du troisième trimestre 2022.Pour déterminer l'importance des revenus d'Apple, les chiffres du produit intérieur brut (PIB) du Fonds monétaire international pour l'année 2021 sont utilisés. Le PIB mesure la taille de l'économie d'un pays, y compris la valeur marchande des biens et services produits et vendus. Les chiffres du FMI sont basés sur un PIB annuel mesuré en milliards de dollars américains et sont téléchargeables à partir de son service Datamapper.Au troisième trimestre 2022, Apple a déclaré un chiffre d'affaires de 82,959 milliards de dollars pour cette période. S'il était comptabilisé comme un pays, le chiffre trimestriel d'Apple se situerait à la 70e place, derrière les 83,6 milliards de dollars d'Oman et devant les 82,5 milliards de dollars du Sri Lanka. Bien entendu, il s'agit d'une comparaison d'un trimestre à l'autre, et il faut donc également procéder à une comparaison sur une année complète.Au cours des quatre derniers trimestres, Apple a enregistré un chiffre d'affaires de 387,5 milliards de dollars. Sur la liste du PIB du FMI, Apple se classerait en 39e position, devant la Malaisie (372,7 milliards de dollars) et juste derrière les Philippines (393,6 milliards de dollars) et le Danemark (395,7 milliards de dollars). En théorie, Apple n'est pas loin de détrôner quelques grands noms de la liste, notamment l'Égypte (35e, 402,8 milliards de dollars) et les Émirats arabes unis (34e, 409,9 milliards de dollars). Cependant, elle est loin d'inquiéter les plus grandes économies. Le PIB le plus faible de la liste est celui des Pays-Bas (18e, 1 018,7 milliards de dollars), tandis qu'il faut battre la Corée (1 798,5 milliards de dollars) pour occuper la dixième place.Pour poursuivre sur le thème des pays, la marge brute d'Apple au troisième trimestre, qui s'élève à 35,9 milliards de dollars, la placerait au 99e rang, devant le Soudan (35,151 milliards de dollars) et derrière l'Estionia (98e, 36,3 milliards de dollars). La marge brute annuelle de 167,9 milliards de dollars se situe entre l'Algérie (58e, 164,6 milliards de dollars) et le Qatar (57e, 179,6 milliards de dollars). Sur une base annuelle, les 99,6 milliards de dollars battent l'Éthiopie (65e, 99,3 milliards de dollars) et restent derrière l'Équateur (64e, 106,2 milliards de dollars).Les dépenses de recherche et développement d'Apple ont progressivement augmenté, pour atteindre 6,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022. C'est suffisant pour battre le Monténégro, qui occupe la 152e place (5,8 milliards de dollars). Au cours des quatre derniers trimestres, Apple a dépensé 25,2 milliards de dollars en R&D, soit plus que le PIB de la Bosnie-et-Herzégovine (111e, 22,4 milliards de dollars) et pas loin de la 110e place, l'Islande (25,5 milliards de dollars).Produit par produit, l'iPhone continue d'être le plus gros contributeur aux résultats d'Apple, mais d'autres produits connaissent encore une croissance considérable. On entend souvent dire, lors de la publication des résultats, que chaque branche peut être une entreprise de très grande envergure à elle seule. Au troisième trimestre, Apple a déclaré 40,665 milliards de dollars de recettes pour l'iPhone, ce qui la situerait entre la Bolivie (94e, 39,8 milliards de dollars) et l'Ouganda (93e, 42,5 milliards de dollars). Le total des ventes sur quatre trimestres, soit 201,7 milliards de dollars, place l'iPhone dans la même région que l'Irak (53e, 209,5 milliards de dollars) et l'Ukraine (54e, 198,3 milliards de dollars).La croissance régulière de la branche Services a atteint 19,6 milliards de dollars au troisième trimestre, ce qui se situe à nouveau entre le Brunei et le Mali. Le total de 77,2 milliards de dollars sur quatre trimestres se situe entre la Bulgarie (71e, 80,3 milliards de dollars) et le Ghana (72e, 76,4 milliards de dollars). La maison et les accessoires ont rapporté 8,08 milliards de dollars au troisième trimestre, se situant entre le Togo (150e, 8,4 milliards de dollars) et la Guyane (151e, 7,6 milliards de dollars). Sur les quatre trimestres, le gain de 40,4 milliards de dollars équivaut à plus que la Bolivie et juste derrière l'Ouganda à nouveau.L'iPad et le Mac ont enregistré des revenus similaires au troisième trimestre, soit 7,22 milliards de dollars et 7,38 milliards de dollars, ce qui les place juste derrière la Somalie (151e, 7,39 milliards de dollars). Sur quatre trimestres, les 30,4 milliards de dollars de l'iPad dépassent la RAS de Macao (103e, 29,9 milliards de dollars), et les 37,8 milliards de dollars du Mac dépassent l'Estonie (98e, 36,3 milliards de dollars), mais pas tout à fait le Paraguay (97e, 38,3 milliards de dollars).Si Apple peut s'attaquer à des pays grâce à ses finances, elle peut également remporter quelques scalps lorsqu'elle se mesure à des milliardaires. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a réussi à se hisser à la 1 513e place de la liste des personnes les plus riches du monde établie par Forbes avec 2 milliards de dollars, mais Apple elle-même peut aller beaucoup plus loin.Avec 82,96 milliards de dollars, le troisième trimestre d'Apple se situerait juste en dehors du top 10, devançant la 12e place de Michael Bloomberg (82 milliards de dollars). Les quatre derniers trimestres combinés à 387,5 milliards de dollars dépasseraient la position de tête d'Elon Musk (219 milliards de dollars) et seraient presque supérieurs aux 390 milliards de dollars combinés de Musk et de Jeff Bezos (171 milliards de dollars), qui occupe la deuxième place.La marge brute du troisième trimestre place Apple à la 37e place, derrière Giovanni Ferrero, avec 36,2 milliards de dollars. Le total pour les quatre trimestres fait grimper Apple à la troisième place, entre Bezos et Bernard Arnault & Family (158 milliards de dollars), et au-dessus de Bill Gates (4e, 129 milliards de dollars) et du sage Warren Buffet (5e, 118 milliards de dollars).Le bénéfice net d'Apple au troisième trimestre serait 84e, devançant les 19 milliards de dollars de Reinhold Wuerth et famille. La version quatre trimestres placerait Apple entre Larry Ellison (8e, 106 milliards de dollars) et Steve Ballmer (9e, 91,4 milliards de dollars). Et, bien sûr, il s'agit d'un trimestre, ou de quatre trimestres, de génération de richesse d'Apple par rapport à la valeur nette des personnes en question. Une véritable comparaison de la valeur nette serait facilement en faveur de l'entreprise aux mille milliards de dollars.Source : Apple Que pensez-vous des produits Apple ?En termes de revenus, que pensez-vous de la progression d'Apple ?Cette analyse des résultats du premier trimestre d'Apple est-elle pertinente ?Au-delà de toutes reproches, peut-on dire qu'Apple doit son succès à la qualité de ses produits ?Dans le secteur des mobiles par exemple, que peut la concurrence face à Apple ?