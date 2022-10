un port de charge harmonisé pour les appareils électroniques : le port USB Type-C sera le port universel. Cela permettra aux consommateurs de charger leurs appareils avec le même chargeur USB Type-C, quelle que soit la marque de l'appareil.

La loi est adoptée à une écrasante majorité

Envoyé par Parlement Européen Envoyé par D’ici fin 2024, tous les téléphones portables, tablettes et appareils photos vendus dans l’UE devront être équipés d’un port de charge USB Type-C. À partir du printemps 2026, cette obligation concernera également les ordinateurs portables. La nouvelle législation – adoptée jeudi en plénière par 602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions – participe à un effort plus vaste au niveau européen visant à réduire la quantité de déchets électroniques et à donner aux consommateurs les moyens d’effectuer des choix plus durables.



Lorsque les nouvelles règles entreront en vigueur, les consommateurs n’auront plus besoin d’un chargeur différent pour chaque nouvel appareil qu’ils achètent. Ils pourront utiliser un seul et même chargeur pour toute une série d’équipements électroniques portables de petite et moyenne taille.



Indépendamment de la marque de l’appareil, tous les nouveaux téléphones portables, tablettes, appareils photographiques numériques, casques d’écoute, casques-micro, haut-parleurs portatifs, consoles de jeux vidéo portatives, liseuses numériques, claviers, souris, systèmes de navigation portables, écouteurs intra-auriculaires et ordinateurs portables rechargeables par câble, d’une puissance inférieure ou égale à 100 watts, devront être équipés d’un port USB Type-C.



La vitesse de charge sera la même pour tous les appareils dotés de la charge rapide. Les utilisateurs pourront dès lors recharger leur appareil à la même vitesse avec n’importe quel chargeur compatible.



Encourager l’innovation technologique



Alors que la recharge sans fil est de plus en plus répandue, la Commission européenne devra harmoniser les exigences d’interopérabilité d’ici fin 2024 afin d’éviter des conséquences négatives pour les consommateurs et pour l’environnement. Cela permettra également de supprimer la dépendance technologique des consommateurs à l’égard des producteurs, aussi appelée ‘‘ effet lock-in’’.



Des consommateurs mieux informés et plus libres de leurs choix



Des labels spécifiques informeront les consommateurs sur les caractéristiques de charge des nouveaux appareils afin qu’ils puissent vérifier plus facilement la compatibilité des chargeurs qu’ils possèdent. Les acheteurs pourront ainsi décider en toute connaissance de cause d’acquérir ou non un nouveau chargeur avec leur nouveau produit.



Ces nouvelles obligations permettront aux consommateurs de réutiliser davantage les chargeurs et d’économiser jusqu’à 250 millions d’euros par an en leur évitant d’acheter des chargeurs inutiles. Les chargeurs que l’on jette ou que l’on n’utilise plus représentent environ 11 000 tonnes de déchets électroniques par an dans l’UE.

Apple confirme qu'il va passer à l'USB-C

En 2020, environ 420 millions de téléphones mobiles et d'autres appareils électroniques portatifs ont été vendus dans l'UE. En moyenne, les consommateurs possèdent environ trois chargeurs pour téléphone mobile et en utilisent deux régulièrement. Malgré cela, 38 % des consommateurs déclarent avoir rencontré au moins une fois le problème de ne pas pouvoir recharger leur mobile parce que les chargeurs disponibles étaient incompatibles. La situation est non seulement peu pratique mais aussi coûteuse pour les consommateurs, qui dépensent environ 2,4 milliards d'euros par an pour des chargeurs indépendants qui ne sont pas vendus avec leurs appareils électroniques. Suite à son accord annoncé en juin, le Parlement a déclaré que le port deviendrait obligatoire pour les téléphones, les tablettes et les appareils photo en 2024, puis pour les ordinateurs portables à partir du printemps 2026 :Comme prévu, la loi a été facilement adoptée par le Parlement : « La nouvelle loi, adoptée en séance plénière mardi avec 602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions, fait partie d'un effort plus large de l'UE visant à réduire les déchets électroniques et à donner aux consommateurs les moyens de faire des choix plus durables ».Le 24 octobre, l'Union européenne a donné son approbation à la législation qui obligera les entreprises technologiques comme Apple à passer à l'USB-C sur une large gamme d'appareils, finalisant la procédure législative qui exigera un port USB-C sur une large gamme d'appareils électroniques grand public, y compris l'iPhone et les AirPods, d'ici la fin 2024.La directive a désormais été officiellement adoptée et devrait être publiée au journal officiel de l'Union européenne. Elle entrera en vigueur 20 jours après sa publication et les règles s'appliqueront exactement 24 mois après cette date. Les produits mis en vente avant la date d'application seront exemptés et pourront continuer à être vendus après cette date.Ces nouvelles règles rendront obligatoire un port de recharge de type USB-C pour une grande variété d'appareils électroniques. Par conséquent, la plupart des appareils pourront être rechargés grâce à un même chargeur. Pour que les consommateurs sachent exactement ce qu'ils achètent, la directive introduit un pictogramme précisant si un chargeur est proposé avec le nouvel appareil, ainsi qu'une étiquette indiquant les performances de recharge.Lorsque Joanna Stern du Wall Street Journal lui a demandé si la société remplacerait Lightning, le vice-président senior du marketing mondial d'Apple, Greg Joswiak, a répondu en disant : « Évidemment, nous devrons nous conformer ; nous avons pas le choix » (la séquence vidéo est disponible en source).Stern a évoqué la loi lors d'une conversation avec Joswiak et le vice-président du logiciel Craig Federighi lors de la conférence Tech Live du WSJ et a poursuivi en demandant quand nous pouvons nous attendre à voir USB-C sur un iPhone. Joswiak a répondu*: « Ce sont les Européens qui dictent le calendrier aux clients européens ».Actuellement, la loi stipule que « tous les téléphones portables et tablettes » devront utiliser l'USB-C d'ici « l'automne 2024 ». Joswiak a refusé de préciser si la société inclurait le connecteur sur les téléphones vendus en dehors de l'UE.Mais il a clairement indiqué qu'Apple n'était pas content d'être légalement contraint de faire le changement. Avant de reconnaître que l'entreprise doit se conformer à la loi, Joswiak a longuement expliqué comment Apple a toujours préféré suivre sa propre voie et faire confiance à ses ingénieurs plutôt que d'être contraint d'adopter des normes matérielles par les législateurs. Il a cité les exemples de micro USB et de conformité des aides auditives comme des situations où Apple a été poussé à répondre à des exigences irréfléchies.Il a également suggéré que le chargement des briques avec des câbles détachables avait en grande partie résolu le problème de la normalisation et a affirmé que le passage de l'iPhone de Lightning à USB-C entraînerait beaucoup de déchets électroniques. Après, il s'agit d'un argument relativement... pas convaincant, puisque les utilisateurs d'iPhone se retrouvent de toutes façons à remplacer leurs câbles Lightning à un moment donné (et ceux qui ont des enfants en bas âge, des animaux domestiques ou sont un peu négligents, ont tendance à avoir une fréquence de rachat de câble Lightning plus élevée).Pourtant, cela dit ce qu'Apple ne fera pas : un iPhone sans port qui repose uniquement sur la recharge sans fil serait théoriquement autorisé. Joswiak n'a pas dit que la société évaluait ses options ni mentionné des discutions sur les moyens d'éviter de mettre un port USB-C sur l'iPhone. Au lieu de cela, nous avons reçu une réponse résignée et légèrement sinueuse qui a conduit à ce qui semble être une conclusion inévitable : l'USB-C est le futur port de connexion et de chargement de votre iPhone.Source : passage vidéo Que pensez-vous de cette décision d'Apple ?Est-il possible d'envisager un iPhone pour le marché européen avec USB-C et un iPhone sans USB-C pour le reste du monde ? Pourquoi ?Que pensez-vous des critiques d'Apple qui évoquent les possesseurs d'iPhone en Europe qui vont devoir se débarrasser de leurs câbles Lightning ?