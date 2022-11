Quand les concurrents cessent de se concurrencer

Le recours collectif proposé devant le tribunal fédéral de Seattle s'opposait à un accord entré en vigueur en janvier 2019, en vertu duquel Apple accordait à Amazon des rabais allant jusqu'à 10 % sur ses produits, en échange de quoi Amazon ne laissait que sept revendeurs sur 600 rester sur sa plateforme.L'action en justice, déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district occidental de Washington accuse Apple et Amazon de chercher à éliminer les revendeurs tiers d'Apple sur Amazon Marketplace dans le but d'étouffer la concurrence et de maintenir des prix élevés pour les produits Apple. Le recours collectif fait état d'un « accord horizontal illégal entre Apple et Amazon visant à éliminer ou du moins à réduire fortement la menace concurrentielle posée par les commerçants tiers », ce qui, selon les avocats, viole les lois antitrust fédérales et a coûté cher aux consommateurs.Selon l'action en justice, l'accord illégal entre les parties a fait passer le nombre de vendeurs tiers de produits Apple sur Amazon Marketplace d'environ 600 à seulement sept vendeurs - une perte de 98 % - et, ce faisant, Amazon, qui était auparavant un vendeur marginal de produits Apple, est devenu le vendeur dominant de produits Apple sur Amazon Marketplace.Si vous avez acheté un nouvel iPhone ou iPad sur Amazon.com, il se peut que vous ayez payé trop cher et que vous ayez droit à une compensation en vertu des lois sur les droits des consommateurs.Le gain pour Amazon a été une perte pour les consommateurs. La quasi-totalité des autres revendeurs Apple ayant été éliminés de la plateforme, la concurrence sur les prix s'est détériorée presque immédiatement. Les remises importantes sur les produits Apple dont les consommateurs bénéficiaient auparavant sur Amazon Marketplace se sont érodées et les prix n'ont cessé d'augmenter. Le lien entre la diminution du nombre de vendeurs et l'augmentation des prix est manifeste dans les données relatives aux prix des iPhones et des iPads, les produits phares d'Apple.Le cabinet d'avocats spécialisé dans les droits des consommateurs à l'origine de cette plainte a déjà battu Apple dans de nombreux procès antitrust, notamment dans le cadre d'un règlement de 400 millions de dollars lié à la fixation des prix des livres électroniques et d'un règlement de 100 millions de dollars au nom des développeurs iOS lésés par les politiques de l'App Store. Hagens Berman a également intenté plusieurs procès antitrust en cours contre les deux accusés.Le procès est centré sur un accord conclu entre Apple et Amazon qui a pris effet au début de 2019, et dont aucun des deux accusés ne nie l'existence. L'accord permettait à Apple de limiter le nombre de revendeurs opérant sur la place de marché d'Amazon, et elle offrait en retour à Amazon un prix de gros réduit pour un flux constant d'iPhones et d'iPads, lui permettant de bénéficier des avantages d'une concurrence limitée sur sa propre arène de revendeurs.« Dès le début de ces discussions, les parties ont discuté de l'ouverture de portes aux revendeurs tierse », indique l'action en justice. « En fin de compte, Apple a proposé, et Amazon a accepté, de limiter le nombre de revendeurs dans chaque pays à un maximum de 20. Ce seuil arbitraire et purement quantitatif excluait même les revendeurs agréés de produits Apple. »« Lorsque notre équipe de procès antitrust a examiné les chiffres derrière ce procès, nous avons très vite remarqué plusieurs incohérences. Perdre soudainement 98 % des vendeurs d'un produit particulier est vraiment inouï, surtout lorsque le produit en question est fabriqué par la plus grande entreprise technologique du monde et vendu par le plus grand détaillant du monde », a déclaré Steve Berman, directeur adjoint chez Hagens Berman, qui représente la classe de consommateurs. « Apple et Amazon avaient tous deux intérêt à bénéficier de cet accord anticoncurrentiel et ils l'ont conclu en sachant qu'il porterait préjudice au public. »Le graphique ci-dessous illustre le taux d'actualisation à travers les millésimes de produits pour les iPhones et iPads. Le « millésime 1 » indique le taux d'actualisation des iPhone et iPad d'Apple alors en vigueur. Les termes « Vintage 2 » et « Vintage 3 » désignent le taux de remise sur les deux offres précédentes de la même gamme de produits, respectivement. Par exemple, une offre de boîte d'achat sur l'iPhone 6 serait considérée comme « Vintage 1 » lorsqu'il s'agit de l'iPhone le plus récent.Une fois l'iPhone 7 lancé, l'iPhone 6 est devenu le « Vintage 2 ». Avec l'introduction de l'iPhone 8, l'iPhone 6 est devenu le Vintage 3. Comme ci-dessous, à la suite de l'accord de boycott illégal, les remises sur les produits Apple ont diminué de manière significative, et les remises sur les anciens millésimes ont diminué encore plus.Selon l'action en justice, les données disponibles indiquent qu'il y avait au moins 100 revendeurs uniques offrant des iPhones et au moins 500 revendeurs d'iPads sur la plateforme d'Amazon avant l'accord, et après, il n'en restait plus que sept, soit une diminution de 98 % des revendeurs tiers de produits Apple. L'action en justice mentionne qu'Amazon a admis devant le Congrès avoir conclu un accord avec Apple qui n'autorise que « sept revendeurs de nouveaux produits Apple » sur sa plateforme.Avant l'accord antitrust, Amazon était un marché hautement concurrentiel, avec de nombreux revendeurs tiers actifs offrant des produits Apple authentiques à des prix fortement réduits par rapport aux prix qu'Apple voulait maintenir sur sa vitrine en ligne, selon l'action en justice, et la plupart des ventes de produits Apple sur le marché allaient aux revendeurs tiers (plutôt qu'à Amazon lui-même). Tout cela profitait aux consommateurs sous la forme de prix plus bas et d'offres différenciées, selon les avocats, mais cette structure menaçait les résultats d'Apple et d'Amazon.« Lorsqu'Apple et Amazon ont renouvelé leur accord de revente existant en 2019, la seule partie perdante de leur plan était les consommateurs, qui ont été aveuglés par les augmentations de prix », a déclaré Berman. « Alors que les consommateurs avaient l'habitude de trouver des prix réduits de plus de 20 % pour les iPhones et les iPads en vente sur Amazon Marketplace, ils sont maintenant enfermés dans les prix premium d'Apple. »L'action en justice vise à obtenir le remboursement des consommateurs qui ont payé en trop pour les iPads et les iPhones concernés par le stratagème, ainsi qu'une injonction qui empêche le stratagème de se poursuivre.Source : HAGENS BERMAN Quel est votre avis sur le sujet ?