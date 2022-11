Envoyé par Apple Envoyé par Apple a conçu et construit des composants et des logiciels personnalisés qui permettent à l'iPhone 14 de se connecter aux fréquences uniques d'un satellite sans antenne encombrante. Un algorithme de compression de texte a également été mis au point pour réduire la taille moyenne des messages de 300 %, rendant l'expérience aussi rapide que possible. Avec Emergency SOS via satellite, les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des messages en 15 secondes seulement.

Comment fonctionne Emergency SOS via satellite

En cas d'urgence, essayez d'appeler le numero d'urgence. Si vous n'avez pas de service cellulaire, votre téléphone essaiera de se connecter à la tour d'un autre opérateur. Si cela ne fonctionne pas, une option « SMS d'urgence par satellite » s'affiche ; Vous pouvez également aller dans iMessage pour envoyer le 911 ou un SOS, puis appuyez sur Services d'urgence ; Une option s'affichera, vous permettant d'appuyer sur pour signaler une urgence ; Des questions d'urgence s'affichent pour vous aider à décrire au mieux votre situation. La première question sera « Quelle est l'urgence ? ». Vous pourrez alors choisir parmi des options telles que "Problème de voiture ou de véhicule" ou « Maladie ou blessure ». Ensuite, vous serez amené à répondre à une série de questions plus approfondies ; Vous aurez la possibilité de notifier vos contacts d'urgence pour leur faire savoir que vous avez contacté les services d'urgence, ainsi que votre emplacement et la nature de votre urgence. Vous pouvez également utiliser l'application Find My pour partager votre position avec vos amis et votre famille par satellite ; Pour vous connecter à un satellite, votre téléphone vous demandera de le pointer vers le ciel. Tant que vous avez une vue dégagée, vous devriez pouvoir vous connecter à un satellite, mais la transmission de vos messages peut prendre jusqu'à 15 secondes. Si vous n'avez pas une vue dégagée du ciel, à cause d'arbres ou d'un autre obstacle, les textes peuvent prendre une minute pour être transmis. Et comme les satellites tournent rapidement autour de la terre, vous devrez bouger légèrement votre téléphone pour rester connecté tout au long de la conversation ; Une fois que vous vous serez connecté aux services d'urgence par satellite, ils sauront immédiatement où vous vous trouvez et quelle est la nature de votre urgence, mais on vous posera quelques questions supplémentaires pour aider le personnel d'urgence à vous localiser et à se préparer ; Si votre identité médicale est configurée dans les paramètres de santé de votre iPhone, les services d'urgence pourront voir des informations personnelles importantes, comme les médicaments que vous prenez et le nom de vos contacts d'urgence.

Mardi, la société a lancé le service SOS par satellite, qui permet aux utilisateurs d'envoyer des SMS aux services d'urgence lorsqu'ils sont hors réseau, qu'ils campent en montagne ou qu'ils conduisent de nuit dans une zone isolée. Le service est disponible pour les clients de l'iPhone 14 et est gratuit pendant les deux premières années. Il a été lancé aux États-Unis et au Canada le 15 novembre et sera disponible en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni en décembre. Selon Apple, le service ne prendra pas en charge les appels vocaux, mais fonctionnera pour tous les utilisateurs de l'iPhone 14.Emergency SOS via satellite « utilise le spectre des bandes L et S spécialement désigné pour les services mobiles par satellite par le Règlement des radiocommunications de l'UIT », selon Apple. Il est envoyé à l'un des 24 satellites exploités par Globalstar, un opérateur de satellites basé en Louisiane, qui exploite également de nombreuses stations terrestres.Apple a annoncé cette fonction d'urgence en septembre, lors de la présentation de la gamme d'iPhone 14. Pour activer le service, Apple a déclaré qu'elle dépenserait 450 millions de dollars auprès d'entreprises américaines, la majorité de l'argent allant à Globalstar. Le message sera relayé soit à un centre d'appels d'urgence proche, appelé Public Safety Answering Point (PSAP), soit, si le lieu d'intervention le plus proche n'est pas équipé pour traiter les SMS, à des « spécialistes de l'urgence formés par Apple » qui relaieront le message.Le réseau satellitaire peut également être utilisé pour partager la position avec un contact via l'application Find My sous forme chiffrée de bout en bout et Apple n'y a pas accès. Avec les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro, le service Emergency SOS via satellite sera gratuit pendant deux ans après l'activation du nouvel iPhone, mais il sera payant par la suite.Emergency SOS via satellite peut aider à se connecter aux services d'urgence dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'aucun autre moyen de joindre les services d'urgence n'est disponible. Si vous appelez ou envoyez un SMS aux services d'urgence et que vous ne parvenez pas à vous connecter parce que vous êtes hors de portée de la couverture cellulaire et Wi-Fi, votre iPhone essaie de vous connecter par satellite au point d’aide dont vous avez besoin.Lorsque l’utilisateur dispose d’une connexion satellite, l'expérience est différente de celle de l'envoi ou de la réception d'un message via le réseau cellulaire. Dans des conditions idéales, avec une vue directe sur le ciel et l'horizon, l'envoi d'un message peut prendre 15 secondes, et plus d'une minute sous des arbres au feuillage léger ou moyen. Si vous êtes sous un feuillage dense ou entouré d'autres obstacles, il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter à un satellite. Les temps de connexion peuvent également être influencés par l’environnement, la longueur du message, ainsi que l'état et la disponibilité du réseau satellitaire.Lorsque l’utilisateur envoie un SMS à Emergency SOS via satellite, les messages sont envoyés sous forme chiffrée et déchiffrés par Apple pour être transmis au répartiteur des services d'urgence concerné ou au centre de relais d'urgence. Les messages peuvent être conservés par les centres de services d'urgence et le fournisseur de relais afin d'améliorer leurs services, et dans le respect des lois applicables.Afin d'acheminer les messages texte vers un organisme de services d'urgence local et d'aider les intervenants à joindre l’utilisateur, l’emplacement sera partagé avec Apple et ses partenaires lorsque vous utilisez Emergency SOS par satellite.Apple voudrait donner aux utilisateurs d'iPhone 14 et 14 pro une certaine sécurité certes, mais il reste que pour pouvoir acquérir ce matériel, l’utilisateur doit débourser une faramineuse somme d’argent. Ce qui le rend inaccessible à une certaine tranche d’utilisateur de smartphone.Cette année, Apple a présenté quatre nouveaux appareils : l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Comme toujours, chaque iPhone est un peu plus cher par rapport aux modèles de l'année précédente. Si vous optez pour un iPhone 14 Plus, vous devrez débourser 1 145 euros. Si vous optez pour le modèle Pro, il vous faudra débourser 1 979 euros pour le modèle de 6,1 pouces, ou 2129 euros pour le Pro Max.En fin d'année dernière, l'action d'Apple a augmenté d'environ 11 %, avec un gain de plus de 30 % depuis le début de l'année, car les investisseurs restent convaincus que les consommateurs continueront à payer le prix fort pour les iPhone, les MacBook et les services tels que Apple TV et Apple Music.Au cours des dernières décennies, des entreprises comme Apple, Microsoft et Amazon ont connu une croissance fulgurante à l'échelle mondiale. Real Business Rescue, un cabinet de redressement d'entreprises au Royaume-Uni, a comparé la valeur marchande des entreprises les plus riches du monde au PIB des pays pour montrer que, si les géants de la technologie étaient des pays, Apple et Microsoft feraient partie du top 10 des plus richesSource : Apple (1, Quel est votre avis sur le sujet ?Utilisez-vous des produits Apple ?Quelle appréciation faites-vous du service d'alerte d'urgence sur iPhone 14 ?Seriez-vous prêt à deboursser une forte somme pour acheter un iPhone ?