Perte de la Chine, gain de l'Inde ?

L'iPhone 14, un premier test ?

La dépendance d'Apple vis-à-vis de la Chine n'est pas un secret car une grande partie de sa fabrication d'appareils a lieu dans le pays. Au cours des dernières semaines, cette dépendance a mis de plus en plus la pression sur la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Zhengzhou (également connue sous le nom d'iPhone - City) a fait face à des troubles pour divers motifs, ce qui a mis à mal la production de l'iPhone 14 Pro et Pro Max.Apple a confirmé qu'il y aura un retard dans les livraisons de ses téléphones phares à travers le monde. Maintenant, un rapport du Wall Street Journal suggère que le plan à long terme d'Apple est de déplacer la production hors de Chine.Apple a une présence de production en Inde avec Foxconn et Wistron assemblant des iPhones dans le pays. Selon le rapport, Apple cherche à étendre ses capacités de production dans principalement deux pays : l'Inde et le Vietnam. Au Vietnam, Apple a deux partenaires (Luxshare et Inventec) qui sont les deux principaux partenaires d'assemblage des gammes de produits AirPods et HomePods.Covid-19 a créé beaucoup de bouleversements en Chine et Apple a également dû supporter une partie de son impact. Le rapport indique qu'Apple a déjà dit à ses partenaires de fabrication de tenter de faire plus de travail en dehors de la Chine.Le mois dernier, l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo a suggéré que l'Inde pourrait voir 40 à 45 % de la production d'iPhone. Actuellement, le chiffre est bien inférieur (il est d'environ 5%) mais les rapports sur le groupe Tata et Wistron ont pris de l'ampleur. À l'heure actuelle, près de 80 % des iPhones assemblés en Inde sont destinés au marché intérieur.Kuo a estimé que les livraisons d'iPhone au quatrième trimestre de cette année devraient atteindre environ 70 à 75 millions d'unités, soit près de 10 millions de moins que les projections du marché avant les turbulences en Chine. Les modèles haut de gamme iPhone 14 Pro et Pro Max ont particulièrement été durement touchés, selon lui.Kuo suggère que le partenariat de Tata avec les partenaires Apple existants « peut accélérer l'augmentation de la proportion de production d'iPhone hors Chine ». Le rapport mentionne également que l'Inde vient avec son lot de défis pour Apple. Selon le rapport, étant donné que chaque État a un gouvernement différent, les entreprises sont aux prises avec trop d'obligations avant de se lancer réellement dans les produits de construction. Un ancien dirigeant de Foxconn aurait déclaré que « l'Inde est le Far West en termes de règles cohérentes et d'entrée et de sortie de choses ».Étant donné que la Chine reste un élément crucial des plans de fabrication d'Apple, ce processus de délocalisation de la fabrication pourrait prendre au moins trois à cinq ans. « Trouver toutes les pièces à construire à l'échelle dont Apple a besoin n'est pas facile », a déclaré Kate Whitehead, ancienne responsable des opérations Apple, qui possède maintenant sa propre société de conseil en chaîne d'approvisionnement. L'une des principales raisons pour lesquelles Apple dépend de la Chine est qu'il y a eu une certaine stabilité politique et une main-d'œuvre importante. Sans oublier que la Chine est également un grand marché pour les produits Apple.Les mesures sévères de la Chine contre le Covid-19 sont également l'une des raisons qui ont été avancées pour qu'Apple fasse le pas. Un analyste a qualifié la politique chinoise de Covid-19 de « coup de poing absolu pour la chaîne d'approvisionnement d'Apple ». Daniel Ives, analyste chez Wedbush Securities, a déclaré au Wall Street Journal que « ce dernier mois en Chine a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Apple en Chine ».En septembre, Apple a commencé à assembler l'iPhone 14 en Inde. C'est la première fois qu'Apple transfère la production de la Chine vers l'Inde aussi rapidement après le lancement d'un nouvel iPhone.Apple utilise les installations de Foxconn à Sriperumbudur, en Inde, pour produire l'appareil. Alors qu'Apple a produit ses iPhone phares en Inde dans le passé, cela se fait généralement bien après le lancement initial du téléphone. Ce n'est qu'en avril que la société a commencé à fabriquer l'iPhone 13 en Inde et elle a fait de même avec d'autres modèles d'iPhone, y compris les iPhone 12 et 11 (un an après la sortie de chacune de ces versions de l'iPhone).Nous avons entendu pour la première fois qu'Apple prévoyait de combler l'écart entre le temps nécessaire pour transférer la production de la Chine vers l'Inde en août, Apple espérant initialement terminer la fabrication des premiers iPhone en Inde fin octobre. Une source proche de la situation a déclaré à Bloomberg qu'Apple et Foxconn avaient réussi à résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement, permettant à Apple de déplacer plus rapidement la production vers l'Inde.« Nous sommes ravis de fabriquer l'iPhone 14 en Inde », a déclaré un porte-parole d'Apple dans un communiqué.Les analystes estiment qu'Apple transformera l'Inde en un centre mondial de fabrication d'iPhone d'ici 2025, car elle réduira lentement sa dépendance à l'égard de la Chine, où elle produit la grande majorité de ses appareils depuis plus d'une décennie. Dans un rapport publié plus tôt en septembre, les analystes de JP Morgan ont déclaré qu'Apple déplacerait 5% de la production mondiale d'iPhone 14 vers l'Inde d'ici la fin de 2022 et étendrait sa capacité de fabrication dans le pays pour produire 25% de tous les iPhone d'ici 2025.L'Inde a attiré des investissements des partenaires de fabrication d'Apple Foxconn et Wistron ces dernières années en offrant des subventions lucratives alors que New Delhi s'efforce de faire du pays un centre de fabrication. La présence des géants de la production étrangère, couplée à « des ressources de main-d'œuvre abondantes et des coûts de main-d'œuvre compétitifs », fait de l'Inde un endroit souhaitable, ont déclaré les analystes de JP Morgan.« La chaîne d'approvisionnement de l'iPhone en Inde n'a historiquement fourni que des modèles hérités. Fait intéressant, Apple a demandé aux fournisseurs EMS de fabriquer des modèles d'iPhone 14/14 Plus en Inde au 4T22, dans les deux à trois mois suivant le début de la production en Chine continentale. L'intervalle beaucoup plus court implique l'importance croissante de la production indienne et des allocations d'iPhone probablement plus élevées à la fabrication indienne à l'avenir », ajoute le rapport.« Nous pensons qu'Apple ne produit plus que des modèles d'iPhone 14/14 Plus en Inde actuellement en raison de l'alignement plus complexe du module de caméra de la série iPhone Pro (réalisé par les fournisseurs EMS) et de la demande plus élevée du marché local pour la série iPhone 14 (économies d'impôt). Nous prévoyons que le volume commencera petit au 4T22 (~1 million d'unités par mois, soit 5 % du volume total d'iPhone) ».Alors qu'Apple étend sa capacité de fabrication locale en Inde, beaucoup espèrent qu'elle rendra ses smartphones abordables dans le pays. Le modèle de base de l'iPhone 14, qui coûte 799 $ aux États-Unis, coûte 79 900 roupies indiennes (980 $). Alors que le modèle d'entrée de gamme iPhone Pro Max coûte 1 717 dollars en Inde, contre 1 099 dollars aux États-Unis. En cause, les frais d’importation et les taxes appliqués à ces produits en Inde.Apple a commencé à fabriquer des iPhone en Inde en 2017 dans le but de réduire la dépendance de l'entreprise à l'égard de la Chine en raison des conflits croissants avec les États-Unis. Cela rend également les appareils plus attrayants pour le marché indien, car la production locale des appareils en Inde peut les rendre plus abordables dans le pays.Alors même qu'Apple détient une infime part de marché en Inde, le fabricant d'iPhone a élargi ses investissements dans le pays au cours des cinq dernières années. Il a ouvert son Apple Store en ligne dans le pays il y a deux ans et a déclaré publiquement qu'il travaillait au lancement de son premier magasin physique dans le pays.Le rival d'Apple, Samsung, identifie déjà l'Inde comme un centre de fabrication mondial clé et a installé l'une de ses plus grandes usines dans le pays. Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi, qui domine actuellement le marché, ainsi que ses rivaux Oppo, Vivo et OnePlus assemblent également localement un certain nombre de leurs combinés dans le pays.Source : WSJComprenez-vous pourquoi l'entreprise tente de réduire sa dépendance à la Chine ?Apple a-t-il intérêt à déplacer une bonne partie de sa production en Inde malgré le méli-mélo juridique dans le pays ? Pourquoi ?Y aurait-il, selon vous, une meilleure destination pour la fabrication des iPhone ?