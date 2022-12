Elon Musk, propriétaire de Twitter, s'est récemment lancé dans une tirade contre Apple, accusant la firme de Cupertino de détester "la liberté d'expression". Musk a en outre critiqué ouvertement Apple sur d'autres sujets sensibles, notamment les politiques de l'App Store et les frais que l'entreprise facture. Apple facture 30 % de frais aux développeurs pour la première année d'abonnement, mais ce pourcentage tombe à 15 % à partir de la deuxième année. Les utilisateurs de Twitter sur iPhone pourraient pâtir de la rébellion de Musk contre les politiques de l'AppStore, notamment en ce qui concerne l'abonnement à Twitter Blue.Lorsque Twitter a lancé son nouveau plan d'abonnement le 9 novembre, l'entreprise a facturé les utilisateurs 7,99 dollars par mois. Twitter Blue n'était alors disponible que sur iOS (sans possibilité de s'abonner sur d'autres plateformes comme Android ou le Web). Cependant, son lancement a rapidement été interrompu après que de nombreux utilisateurs ont profité de l'une de ses caractéristiques de marque - l'accès à la coche bleue tant convoitée de Twitter - pour se faire passer pour une grande variété d'entreprises et de célébrités. Musk a annoncé que Twitter Blue sera relancé très prochainement ; le service pourrait être relancé ce vendredi.Cette semaine, un rapport de The Information a allégué que Twitter Blue pourrait être relancé à deux prix différents, en fonction de l'endroit où vous vous abonnez. La société aurait prévu de facturer 11 dollars par mois pour un abonnement à Twitter Blue sur l'iPhone, afin de tenir compte de la part de 30 % qu'Apple prélève sur les achats in-app. Sur le Web, le prix de Twitter Blue serait de 7 dollars par mois. Mais cette potentielle nouvelle tarification fait grincer des dents. En fait, si Twitter devait compenser les frais de l'App Store, il devrait facturer 10,38 dollars, ce qui signifie que le nouveau tarif de 11 dollars semble être un chiffre arrondi.Le prix plus élevé de l'abonnement sur l'iPhone permettra à Twitter de verser à Apple sa commission de 30 % du produit des achats in-app sans que cela affecte de manière significative les résultats du réseau social. De plus, la différence de prix incitera probablement la plupart des clients à s'abonner sur le Web, ce qui permettra à Twitter d'éviter les frais d'achat in-app. D'autres sociétés, comme Spotify, ont par le passé pratiqué des prix plus élevés sur l'iPhone que sur le Web, mais cela entraîne souvent une certaine confusion chez les consommateurs qui ne comprennent pas pourquoi les prix sont différents d'un appareil à l'autre.Apple ne voit pas d'inconvénient à ce que les entreprises fassent payer leurs abonnements plus cher dans les applications que sur le Web. Le PDG de Tesla n'a jamais été un fan des frais de l'App Store d'Apple. Le mois dernier, il les a décrits comme une "taxe secrète" prélevée par le fabricant de l'iPhone. Mais ce n'est pas la première fois que Musk critique la commission de l'App Store. L'année dernière, il s'est rangé du côté d'Epic Games lorsque la société de jeux vidéo a intenté un procès contre Apple sur les politiques de l'App Store. À l'époque, Musk a déclaré que ces frais étaient "une taxe mondiale de facto sur l'Internet".Cependant, à l'instar de nombreuses entreprises mécontentes comme Epic, Twitter devra se plier aux règles de l'App Store s'il devait proposer des abonnements via iOS. En outre, les changements de prix de Twitter Blue interviennent après que Musk a déclaré la semaine dernière qu'Apple avait menacé de retirer Twitter de l'App Store. Musk est revenu sur cette déclaration après une réunion avec Tim Cook, le PDG d'Apple, à l'Apple Park (le siège social d'Apple). Après la rencontre, Musk a déclaré qu'ils avaient eu une "bonne conversation" et qu'il y avait eu un "malentendu" concernant le retrait potentiel de Twitter de l'App Store.Beaucoup accusent toutefois les deux PDG d'avoir conclu une entente afin que chacun y trouve son compte, ce qui expliquerait la nouvelle tarification. Ni Twitter ni Apple n'ont réagi aux allégations. Mais il faut également noter qu'Apple, qui avait arrêté les publicités sur Twitter, a récemment repris les publicités sur la plateforme de médias sociaux. Apple est un gros dépensier sur Twitter. Zoe Schiffer, journaliste de The Platformer, a noté que le fabricant de l'iPhone achète des publicités pour une valeur de près de 100 millions de dollars par an. C'est également l'une des raisons pour lesquelles Twitter et Apple sont accusés de collusion.L'on ignore si les deux dirigeants ont parlé du projet de Twitter de proposer l'abonnement Twitter Blue en dehors de l'App Store et de la manière dont le réseau social mettrait en œuvre son idée. Enfin, le rapport en question ne mentionne pas non plus ce que l'entreprise pourrait facturer pour Twitter Blue sur Android, où Google prend également jusqu'à 30 % de commission sur les achats in-app.L'abonnement à Twitter Blue via un téléphone Android pourrait également coûter 11 dollars par mois. Toutefois, Musk est imprévisible et est connu pour ses déclarations très souvent sujettes à polémique. Les gestes soudains et controversés de Musk ont nui aux revenus publicitaires de Twitter, du moins à court terme.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du prix potentiel de l'abonnement à Twitter Blue sur iOS ?Que pensez-vous des accusations de collusion entre Twitter et Apple ?Selon vous, les fonctionnalités proposées par Twitter Blue valent-elles 11 dollars par mois ?Pensez-vous également que ce prix est complètement déraisonnable ?Selon vous, Apple exerce-t-il une trop grande hégémonie sur l'écosystème iOS ?Si oui, pensez-vous que cet état chose nuit aux développeurs ou à l'innovation ?