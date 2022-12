En vertu de la loi sur les marchés numériques, qui entrera en vigueur de manière progressive au cours des deux prochaines années, les applications tierces pourront plus facilement être intégrées aux iPhones et aux appareils Android.Et au fur et à mesure que les éléments de la législation entrent en vigueur, des rivaux, qu'il s'agisse de petites startups ou de géants comme Amazon et Microsoft, pourraient tenter d'attirer les consommateurs et les développeurs d'applications loin d'Apple et de Google.Ben Wood, directeur général de la société d'analyse du secteur CCS Insight, a déclaré qu'il s'attendait à une "" dans un avenir proche.", a déclaré M. Wood.Apple et Google n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.Les utilisateurs d'Android peuvent actuellement installer des applications à partir de sources alternatives, un processus connu sous le nom de "sideloading", mais cela nécessite souvent qu'ils désactivent certains paramètres de sécurité.Les concessions apparentes d'Apple sur le téléchargement latéral constituent une victoire pour les leaders du secteur, tels que le propriétaire de Twitter Elon Musk et le PDG de Spotify Daniel Ek, qui ont tous deux déploré la surtaxe de 30 % appliquée par la société sur les achats effectués via son App Store.Les rivaux complotent pour attirer les développeurs frustrés vers leurs boutiques, en promettant des commissions moins élevées et la possibilité de conclure des accords d'exclusivité avec des applications populaires.", a déclaré Paulo Trezentos, PDG de la société portugaise Aptoide, qui prélève une commission de 15 à 25 % sur les achats in-app.Les accords portant sur du contenu exclusif pourraient stimuler la concurrence dans les boutiques d'applications de la même manière qu'elle l'a fait dans la "" entre Netflix et ses concurrents comme Disney+ et Amazon Prime, a déclaré M. Trezentos : "".Paddle, un processeur de paiements pour les sociétés de logiciels, a construit son propre rival de l'App Store, qu'il espère lancer en Europe une fois que la DMA entrera en vigueur.", a déclaré le PDG Christian Owens.M. Owens a déclaré que le système de paiements in-app de Paddle facturerait aux développeurs entre 5 % et 10 % sur les transactions.", a déclaré Wood de CCS Insight.Source : Ben Wood, DG de la société d'analyse CCS InsightQu'en pensez-vous ?D'après-vous, cette mesure peut-elle déboucher sur des opportunités intéressantes pour les développeurs ?