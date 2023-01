La plupart des fonctions de l'Apple TV peuvent être utilisées sans avoir besoin d'accéder à d'autres matériels Apple. Il est possible de configurer l'Apple TV en toute indépendance, installer des applications et faire des achats. Les tâches habituelles de gestion de l'identifiant Apple sont en principe effectuées à partir d'un navigateur web sur un PC. En tout cas, c’était jusqu’à une récente mise à jour de tvOS à l’origine de la situation mise en avant par cet utilisateur via Twitter.Plutôt que de permettre aux utilisateurs de lire et d'accepter les nouvelles conditions sur l'Apple TV de la télévision elle-même, la boîte de dialogue indique que l’utilisateur doit faire usage d’un appareil iOS pour le faire. Plus précisément, un appareil iOS fonctionnant sous iOS 16 ou iPadOS 16 ou une version ultérieure. Cette situation signifie en sus que l'exigence d'un système d'exploitation minimum signifie que quelqu'un qui possède une nouvelle Apple TV mais un iPad d'ancienne génération sera laissé en plan.Une invite similaire peut apparaître pour demander aux clients de mettre à jour les paramètres de l'Apple ID en approchant leur iPhone de l'Apple TV. D’avis de certains utilisateurs, le problème peut être résolu en se déconnectant d’iCloud puis en se reconnectant à partir de l’appareil.« C'est pourquoi j'évite Apple comme la peste absolue. L'écosystème est un cauchemar, à moins que vous ne vouliez les épouser pour la vie », lance un internaute.L’écosystème Apple est fermé et le CEO Tim Cook l’assume. En effet, l’envoi d’une vidéo d’iOS à Android (et vice versa) en utilisant l’application de messagerie texte habituelle se termine par la réception à l’autre bout d’un contenu flou. C’est à cause de l’incompatibilité entre le protocole RCS dont Google fait la promotion et iMessage d’Apple. Tim Cook reste fermé à l’idée de l’adoption de RCS malgré les appels de Google. Apple ne veut non plus mettre iMessage à disposition des utilisateurs d’Android. Tim Cook semble plutôt suggérer à tout le monde de faire l’acquisition d’un iPhone pour résoudre le problème.C’est ce que suggère sa réponse à un journaliste qui s’est plaint de ce que les vidéos qu’il envoie à des membres de sa famille depuis son iPhone leur parviennent floues sur leurs appareils Android : « Achète un iPhone à ta mère. »La controverse autour du cas de l’Apple TV ravive un débat autour des comparaisons avec l’offre concurrente. Certains internautes suggèrent par exemple de se débarrasser de l’Apple TV et de se procurer une Android TVQue pensez-vous de l’écosystème Apple ? Partagez-vous l’avis selon lequel il est fermé ?