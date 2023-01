Les fournisseurs chinois en ressentent déjà les effets

L'iPhone 14, un premier test ?

La dépendance d'Apple vis-à-vis de la Chine n'est pas un secret, car une grande partie de sa fabrication d'appareils a lieu dans le pays. Au cours des dernières semaines, cette dépendance a mis de plus en plus la pression sur la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Zhengzhou (également connue sous le nom d'iPhone - City) a fait face à des troubles pour divers motifs, ce qui a mis à mal la production de l'iPhone 14 Pro et Pro Max.La goutte d'eau qui a fait déborder le vase ?Il faut rappeler qu'Apple subit de plein fouet les aléas de la politique en Chine : qui dit confinement en Chine, dit retard dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple, et ce ne sont pas ces situations qui manquent depuis fin 2019. Covid-19 a donc créé beaucoup de bouleversements en Chine et Apple a également dû supporter une partie de son impact.Apple a une présence de production en Inde avec Foxconn et Wistron assemblant des iPhone dans le pays. Un précédent rapport indiquait qu'Apple cherche à étendre ses capacités de production dans principalement deux pays : l'Inde et le Vietnam. Au Vietnam, Apple a deux partenaires (Luxshare et Inventec) qui sont les deux principaux partenaires d'assemblage des gammes de produits AirPods et HomePods. Ledit rapport, publié en décembre, nous indiquait qu'Apple avait déjà dit à ses partenaires de fabrication de tenter de faire plus de travail en dehors de la Chine.Cette fois-ci, c'est le South China Morning Post (SCMP) qui affirme que le plus grand fabricant sous contrat d'Apple, Foxconn, a déjà finalisé ses plans pour déplacer une partie de la production d'iPad et de MacBook de la Chine vers le Vietnam. Ce n'est un secret pour personne qu'Apple meurt d'envie de déplacer la production de ses produits, y compris le très important iPhone, hors de Chine.Selon une prévision de Luke Lin, analyste à l'unité de recherche du journal taïwanais DigiTimes, cité dans le South China Morning Post, l'Inde pourrait produire un iPhone sur deux dans le monde d'ici 2027 (actuellement, 5% des iPhone sont produits en Inde). La prévision est plus agressive que celle qui a précédemment été faite par JPMorgan qui tablait sur 25% des iPhone (un iPhone sur quatre) assemblés en Inde d'ici 2025.Cependant, le rapport indique également que cela correspond à l'augmentation rapide de la part des livraisons d'iPhone en Inde. Les livraisons d'iPhone en Inde ont doublé d'avril à décembre 2022, par rapport à la même période en 2021. Des rumeurs suggèrent également qu'Apple commencera la production simultanée de la série iPhone 15 en Chine et en Inde.L'approche de tolérance zéro de la Chine vis-à-vis de Covid-19 a perturbé la production de produits Apple, en particulier l'iPhone, lorsque la plus grande usine d'assemblage de Foxconn a été fermée en raison d'une épidémie de Covid-19 en novembre dernier à Zhengzhou. Cela a conduit Apple à émettre un rare avertissement indiquant que les livraisons seraient retardées juste avant la période des fêtes.Ces développements ont stimulé la diversification des chaînes d'approvisionnement avec un déplacement de la Chine vers l'Inde et le Vietnam. La part du Vietnam dans la fabrication des MacBook et des AirPod d'Apple devrait également augmenter en tant que sous-traitants. Cependant, la Chine reste un marché clé pour Apple avec une forte croissance des ventes. Apple a enregistré une croissance de 36 % au troisième trimestre 2022 en Chine.Apple a fréquemment mis en garde contre une trop grande lecture des rapports sur la chaîne d'approvisionnement. Ils ne sont pas toujours exacts, et la politique d'Apple consistant à avoir plusieurs fournisseurs dans la mesure du possible signifie que même un changement confirmé dans les commandes d'une entreprise peut être annulé par un changement d'équilibrage dans les commandes d'une autre.Cela dit, il existe certaines indications des effets des travaux en cours d'Apple sur le déplacement de la production hors de Chine. Goertek, qui fabrique depuis deux ans des pièces acoustiques pour les écouteurs AirPod d'Apple et d'autres appareils dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine, en est un exemple. La société cotée à Shenzhen a réduit de 60% ses estimations de bénéfices pour 2022, citant la demande d'un « important client étranger » d'arrêter la production d'un appareil acoustique intelligent. Même si la société n'a pas nommé le client, des analystes, dont l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo, ont identifié l'appareil comme étant les AirPods Pro d'Apple.Un consultant a déclaré qu'un défi potentiel consistait à maintenir les normes de qualité dans une chaîne d'approvisionnement plus diversifiée. Apple a toujours travaillé en étroite collaboration avec les fournisseurs chinois pour atteindre les normes de qualité. « Une question clé sera de savoir combien de temps les fournisseurs indiens… pourront se mettre en conformité avec ces normes », a déclaré Alan Day, consultant en chaîne d'approvisionnement basé au Royaume-Uni. « Apple travaille avec ou développe ses fournisseurs chinois depuis des années et cela ne se fera pas du jour au lendemain. Le fait de retirer du marché ce catalyseur "moteur de la perfection" peut entraîner un glissement des normes au sein de la chaîne d'approvisionnement ».Cette préoccupation peut être exagérée étant donné qu'une grande partie de la production d'Apple en dehors de la Chine se fait avec les mêmes sociétés taïwanaises ou chinoises.En septembre, Apple a commencé à assembler l'iPhone 14 en Inde. C'est la première fois qu'Apple transfère la production de la Chine vers l'Inde aussi rapidement après le lancement d'un nouvel iPhone.Apple utilise les installations de Foxconn à Sriperumbudur, en Inde, pour produire l'appareil. Alors qu'Apple a produit ses iPhone phares en Inde dans le passé, cela se fait généralement bien après le lancement initial du téléphone. Ce n'est qu'en avril que la société a commencé à fabriquer l'iPhone 13 en Inde et elle a fait de même avec d'autres modèles d'iPhone, y compris les iPhone 12 et 11 (un an après la sortie de chacune de ces versions de l'iPhone).Nous avons entendu pour la première fois qu'Apple prévoyait de combler l'écart entre le temps nécessaire pour transférer la production de la Chine vers l'Inde en août, Apple espérant initialement terminer la fabrication des premiers iPhone en Inde fin octobre. Une source proche de la situation a déclaré à Bloomberg qu'Apple et Foxconn avaient réussi à résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement, permettant à Apple de déplacer plus rapidement la production vers l'Inde.« Nous sommes ravis de fabriquer l'iPhone 14 en Inde », a déclaré un porte-parole d'Apple dans un communiqué.L'Inde a attiré des investissements des partenaires de fabrication d'Apple Foxconn et Wistron ces dernières années en offrant des subventions lucratives alors que New Delhi s'efforce de faire du pays un centre de fabrication. La présence des géants de la production étrangère, couplée à « des ressources de main-d'œuvre abondantes et des coûts de main-d'œuvre compétitifs », fait de l'Inde un endroit souhaitable, ont déclaré les analystes de JP Morgan.« La chaîne d'approvisionnement de l'iPhone en Inde n'a historiquement fourni que des modèles hérités. Fait intéressant, Apple a demandé aux fournisseurs EMS de fabriquer des modèles d'iPhone 14/14 Plus en Inde au 4T22, dans les deux à trois mois suivant le début de la production en Chine continentale. L'intervalle beaucoup plus court implique l'importance croissante de la production indienne et des allocations d'iPhone probablement plus élevées à la fabrication indienne à l'avenir », indiquaient les analystes de JP Morgan dans un rapport.« Nous pensons qu'Apple ne produit plus que des modèles d'iPhone 14/14 Plus en Inde actuellement en raison de l'alignement plus complexe du module de caméra de la série iPhone Pro (réalisé par les fournisseurs EMS) et de la demande plus élevée du marché local pour la série iPhone 14 (économies d'impôt). Nous prévoyons que le volume commencera petit au 4T22 (~1 million d'unités par mois, soit 5 % du volume total d'iPhone) ».Alors qu'Apple étend sa capacité de fabrication locale en Inde, beaucoup espèrent qu'elle rendra ses smartphones abordables dans le pays. Le modèle de base de l'iPhone 14, qui coûte 799 $ aux États-Unis, coûte 79 900 roupies indiennes (980 $). Alors que le modèle d'entrée de gamme iPhone Pro Max coûte 1 717 dollars en Inde, contre 1 099 dollars aux États-Unis. En cause les taxes et les frais d’importation appliqués à ces produits en Inde.Apple a commencé à fabriquer des iPhone en Inde en 2017 dans le but de réduire la dépendance de l'entreprise à l'égard de la Chine en raison des conflits croissants avec les États-Unis. Cela rend également les appareils plus attrayants pour le marché indien, car la production locale des appareils en Inde peut les rendre plus abordables dans le pays.Alors même qu'Apple détient une infime part de marché en Inde, le fabricant d'iPhone a élargi ses investissements dans le pays au cours des cinq dernières années. Il a ouvert son Apple Store en ligne dans le pays en 2020 et a déclaré publiquement qu'il travaillait au lancement de son premier magasin physique dans le pays.Le rival d'Apple, Samsung, identifie déjà l'Inde comme un centre de fabrication mondial clef et a installé l'une de ses plus grandes usines dans le pays. Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi, qui domine actuellement le marché, ainsi que ses rivaux Oppo, Vivo et OnePlus assemblent également localement un certain nombre de leurs smartphones dans le pays.Source : SCMP Comprenez-vous pourquoi l'entreprise tente de réduire sa dépendance à la Chine ?Apple a-t-il intérêt à déplacer une bonne partie de sa production en Inde malgré le méli-mélo juridique dans le pays ? Pourquoi ?Y aurait-il, selon vous, une meilleure destination pour la fabrication des iPhone ?