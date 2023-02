De plus, les données de la société ont clairement indiqué que les ventes de l'iPhone ne baisseront pas aussi rapidement qu'elles l'auraient fait pendant le trimestre des fêtes.La firme de Cupertino n'a pas envoyé d'indications sur les résultats du trimestre en cours qui se termine en mars de cette année. Et pour être plus direct, il n'y a pas de détails supplémentaires à ce sujet depuis l'année 2020.Entre-temps, quelques analystes ont estimé que la société serait en mesure d'atteindre un objectif de 98 milliards de dollars en termes de ventes pour l'exercice du deuxième trimestre. Mais voici quelques détails supplémentaires sur ses attentes en matière de performance.Le directeur financier de l'entreprise affirme que le chiffre d'affaires trimestriel du mois de mars devrait connaître des tendances similaires de baisse. En outre, le secteur des services connaîtrait une croissance importante. Mais en ce qui concerne les ventes liées au Mac et à l'iPad, elles devraient toutes deux connaître une baisse à deux chiffres par rapport à la période de l'année précédente.Les ventes de l'iPhone connaîtraient une baisse moins spectaculaire que le reste du trimestre de mars par rapport à celui de décembre, ajoute le géant technologique.Le chiffre d'affaires d'Apple a baissé de 5 % au premier trimestre de 2023 et le PDG de la société affirme qu'une grande partie de la raison d'une telle image est liée au renforcement du dollar. Dans l'ensemble, Apple a connu une croissance sur la plupart des marchés mondiaux, ce qui est une situation gagnante pour tous.Mais le PDG a parlé de la baisse des ventes de l'iPhone 14 Pro et 14 Pro max au cours de ce trimestre particulier, ce qui signifie que les utilisateurs n'étaient manifestement pas intéressés par l'achat de cet appareil.La principale centrale d'assemblage pour la production en Chine a été empêchée de mener ses activités habituelles, en raison du confinement imposé suite à une augmentation des cas de COVID. Dans l'ensemble, Apple semble donc faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire les coûts et même faire baisser les taux d'embauche.Cette nouvelle intervient au moment où le fabricant de l'iPhone franchit une nouvelle étape en ce qui concerne son département des services. Lors de la publication de ses résultats trimestriels, il a évoqué le nombre d'appareils actuellement actifs. Et le chiffre n'était certainement pas moindre. Il s'agit de 2 milliards d'appareils actifs, ce qui constitue un nouveau record qui mérite d'être mentionné.Le chiffre enregistré l'année dernière était de 1,8 milliard d'appareils, ce qui signifie que 200 millions d'appareils supplémentaires ont été ajoutés cette année.Et en l'espace de sept ans, le nombre d'appareils a doublé, passant d'un milliard à deux milliards.Dans un premier temps, les résultats trimestriels n'ont pas été bien accueillis par les investisseurs pour des raisons évidentes. La société a mentionné sa première baisse des ventes en glissement annuel depuis 2019. Et ensuite, les actions ont chuté de 4 %, un autre point bouleversant majeur.De loin, le plus grand argument de vente d'Apple est l'iPhone. Et cela a été responsable de 56% des ventes vues lors des résultats de ce nouveau trimestre. Apple est clairement en train de télégraphier que les choses s'améliorent avec le temps après avoir traversé un trimestre difficile.Les analystes qui ont couvert l'action de la société donnent plus d'informations, ce qui est une nouvelle majeure car la société elle-même ne fournit pas trop de détails à cet égard.Source : AppleQu'en pensez-vous ?