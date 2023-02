Envoyé par Counterpoint Research Envoyé par

La production d'un smartphone iPhone 14 Pro Max mmWave de 128 Go coûte à Apple jusqu'à 474 $, selon l'analyse BoM de Counterpoint Research. Le coût BoM du modèle inférieur à 6 GHz s'élève à 454 $. En supposant un mélange de 44 % mmWave (d'ici la fin de 2022), le coût des matériaux mélangés pour l'iPhone 14 Pro Max est d'environ 464 $, soit une augmentation de 3,7 % par rapport à celui de l'iPhone 13 Pro Max. Le processeur d'application, l'écran et la caméra sont les principales catégories où le coût a augmenté. Désormais, ces composants occupent également une part plus importante dans la BoM.



Le premier processeur d'application alimenté par processus de 4 nm d'Apple



Le processeur mobile de nouvelle génération d'Apple, l'A16 bionic, contient 16 milliards de transistors, soit une augmentation de 6,7 % par rapport aux 15 milliards de transistors de l'A15. Cela facilite l'amélioration des performances de la CPU, de la GPU, du moteur neuronal et du FAI de la caméra. En raison de son processus 4 nm plus avancé, le processeur d'application à lui seul devrait introduire une augmentation de coût de 11 $, ce qui porte la part de la catégorie de traitement à 20 % dans le coût BoM.



Mise à niveau de l'affichage avec fonction Always-On



Outre la mise à niveau de la luminosité maximale en mode HDR et en mode extérieur, Apple a ajouté une fonction Always-On dans l'iPhone 14 Pro Max. La fonction rend l'affichage facile à voir lorsque l'écran de verrouillage est activé. Toutes les mises à niveau ont augmenté ensemble la catégorie d'affichage. Les panneaux utilisés dans l'iPhone 14 Pro Max sont fournis par Samsung.



Mise à niveau CIS 48MP sur l'appareil photo principal



L'iPhone 14 Pro Max dispose d'un appareil photo principal de 48 MP avec un capteur d'image à quatre pixels avec une zone de capteur 65 % plus grande que celle de l'iPhone 13 Pro Max. La stabilisation par décalage du capteur de l'appareil photo principal a également été mise à niveau vers la deuxième génération de l'iPhone 14 Pro Max. Sony fournit le capteur d'image pour Apple. Sunny Optical, Largan Digital et GSEO sont les fournisseurs de l'objectif 7P de la caméra principale, tandis que LG Innotek fournit le module. La caméra frontale a été améliorée avec l'ajout de la fonction de mise au point automatique tandis que son objectif a été mis à niveau vers 6P à partir du 5P présent dans l'iPhone 13 Pro Max. GSEO et Sunny Optical sont les principaux fournisseurs de l'objectif de la caméra frontale. Ensemble, ces mises à niveau ont fait grimper le coût de la catégorie appareil photo de 6,30 $ dans l'iPhone 14 Pro Max.



Baisse des coûts du groupe cellulaire



Par rapport à son prédécesseur, la part des coûts du groupe cellulaire mixte de l'iPhone 14 Pro Max a chuté à 13 % en raison d'une baisse des prix des composants à mesure que la technologie cellulaire 5G gagne en popularité. Qualcomm, Qorvo, Skyworks, Broadcom et sont des fournisseurs de composants dans la catégorie cellulaire pour l'iPhone 14 Pro Max.



Des sources d'approvisionnement diversifiées



Apple continue de diversifier ses sources d'approvisionnement. KIOXIA et SanDisk fournissent le flash NAND pour l'iPhone 14 Pro Max, tandis que SK hynix, Samsung et Micron fournissent le LPDDR5. NXP et Broadcom restent les fournisseurs de connexions sans fil, de solutions d'affichage et de contrôle tactile pour l'appareil. Cirrus Logic, Goertek, Knowles et AAC dominent la conception liée à l'audio. TI et ST Micro sont les principaux fournisseurs de circuits intégrés de gestion de l'alimentation et de la batterie de l'iPhone 14 Pro Max.



Augmentation de la part des coûts des composants autoconçus



Les composants autoconçus d'Apple ont une part plus importante dans le coût global de la BoM de l'iPhone 14 Pro Max que dans celui de l'iPhone 13 Pro Max. Outre le processeur bionique A16, les puces autoconçues d'Apple incluent le PMIC, l'audio, la connectivité et le contrôle tactile. Notre estimation suggère que les composants autoconçus par Apple représentent 22% du coût global de la BoM de l'iPhone 14 Pro Max.