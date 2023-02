Envoyé par Dave Bennett Envoyé par Apparemment, le certificat d'approvisionnement fourni par Xcode ne dure qu'une semaine ! Je devrais reconstruire l'application via Xcode et la télécharger sur mon iPhone chaque semaine pour continuer à l'utiliser.



Ou, je pourrais payer les frais annuels de développeur Apple de 99 $ 😭



Cela me permettra d'utiliser mon application pendant un an maximum sur mon appareil.

Je tiens également à souligner que vous avez non seulement accès à Xcode, mais également à UIKit et SwiftUI. De plus, vous avez accès à tous les autres frameworks, SDK et API d'Apple, tels que leur API d'achat intégré, SiriKit, CoreGraphics et Core Data (pour n'en nommer que quelques-uns). Ces choses ne sont pas gratuites en termes de maintenance et de développement. Je sais ce que vous allez dire. « Ces choses sont néanmoins gratuites ! » En fait non, elles ne le sont pas. Apple vous offre généreusement la possibilité d'utiliser ces choses gratuitement dans un environnement d'apprentissage afin que vous puissiez vous perfectionner avant de publier sur l'App Store.



Je veux mettre fin à tout cela en disant qu'Apple n'est pas parfait. Ils sont en situation de monopole sur l'App Store et font un peu de contrôle d'accès. Mais de toutes les choses dont il faut se plaindre, les frais annuels de 100 $ n'en font pas partie. C'est un petit prix à payer pour tout ce que j'ai mentionné. Si vous voulez vraiment apprécier UIKit et/ou SwiftUI, essayez de développer un moteur graphique qui peut remplacer ces 2 frameworks et afficher des éléments d'interface utilisateur à l'écran en utilisant quelque chose comme Metal (même dans ce cas, vous utilisez toujours une API développée par Apple) ou OpenGL .



Enfin, vous ne pouvez vraiment pas comparer cela à Android qui est open source et suit un ensemble de règles et de principes complètement différent. Google ne construit pas et ne prend pas en charge Android tout seul. Sans parler du fait que vous devez souvent utiliser des bibliothèques tierces pour obtenir la même fonctionnalité ou une fonctionnalité similaire à ce qu'Apple propose par défaut. Je tiens également à souligner que vous avez non seulement accès à Xcode, mais également à UIKit et SwiftUI. De plus, vous avez accès à tous les autres frameworks, SDK et API d'Apple, tels que leur API d'achat intégré, SiriKit, CoreGraphics et Core Data (pour n'en nommer que quelques-uns). Ces choses ne sont pas gratuites en termes de maintenance et de développement. Je sais ce que vous allez dire. « Ces choses sont néanmoins gratuites ! » En fait non, elles ne le sont pas. Apple vous offre généreusement la possibilité d'utiliser ces choses gratuitement dans un environnement d'apprentissage afin que vous puissiez vous perfectionner avant de publier sur l'App Store.Je veux mettre fin à tout cela en disant qu'Apple n'est pas parfait. Ils sont en situation de monopole sur l'App Store et font un peu de contrôle d'accès. Mais de toutes les choses dont il faut se plaindre, les frais annuels de 100 $ n'en font pas partie. C'est un petit prix à payer pour tout ce que j'ai mentionné. Si vous voulez vraiment apprécier UIKit et/ou SwiftUI, essayez de développer un moteur graphique qui peut remplacer ces 2 frameworks et afficher des éléments d'interface utilisateur à l'écran en utilisant quelque chose comme Metal (même dans ce cas, vous utilisez toujours une API développée par Apple) ou OpenGL .Enfin, vous ne pouvez vraiment pas comparer cela à Android qui est open source et suit un ensemble de règles et de principes complètement différent. Google ne construit pas et ne prend pas en charge Android tout seul. Sans parler du fait que vous devez souvent utiliser des bibliothèques tierces pour obtenir la même fonctionnalité ou une fonctionnalité similaire à ce qu'Apple propose par défaut.

Des directives de l'App Store déroutantes

Envoyé par Directives de l'App Store Envoyé par Votre application doit inclure des fonctionnalités, du contenu et une interface utilisateur qui l'élèvent au-delà d'un site Web reconditionné. Si votre application n'est pas particulièrement utile, unique ou « ressemblant à une application », elle n'est pas indiquée pour l'App Store. Si votre application ne fournit pas une sorte de valeur de divertissement durable ou une utilité adéquate, elle peut ne pas être acceptée. Les applications qui sont simplement une chanson ou un film doivent être soumises à l'iTunes Store. Les applications qui sont simplement un livre ou un guide de jeu doivent être soumises à l'Apple Books Store.

Envoyé par Dave Envoyé par Utile à qui ? Juste moi ou utile au grand public ? Donc, si l'application n'est utile que pour moi, laissez-moi l'exécuter sur mon propre appareil indéfiniment sans payer de frais pour le faire !



Tout cela ne sent que la cupidité. Mais encore une fois, je suppose que c'est pourquoi Apple est une entreprise de plus de 1 000 milliards de dollars. Je devrais être reconnaissant qu'ils ne me fassent pas payer des frais de développement annuels pour la création d'applications Python sur mon Macbook.

Apple affirme que les développeurs de l'App Store ont gagné plus de 320 milliards de dollars depuis le lancement en 2008

Envoyé par Apple Envoyé par Cette année, plus de personnes que jamais ont visité l'App Store pour découvrir et télécharger les applications et les jeux les plus créatifs et les plus avancés au monde dans un environnement sûr et fiable. Alimentant une économie mondiale robuste, l'App Store met en relation des développeurs de toutes tailles, des créateurs solo émergents aux grandes équipes internationales, avec plus de 650 millions de visiteurs dans 175 régions chaque semaine.



Les développeurs vendant des biens et services numériques sur l'App Store ont gagné plus de 320 milliards de dollars depuis le lancement de la plateforme en 2008, marquant une nouvelle année de revenus records. Et ce nombre considérable ne représente qu'une fraction du commerce global facilité par l'écosystème d'applications. Tout au long de l'année, de nouvelles applications et de nouveaux jeux ont offert de nouvelles façons de se connecter. L'application sociale innovante BeReal, qui a acquis une popularité mondiale pour approfondir les liens authentiques entre la famille et les amis, a fait irruption sur la scène, tandis qu'Apex Legends a apporté son jeu Battle Royale à succès rapide sur iPhone, et Dot's Home, qui met en lumière les injustices systémiques grâce à une interaction réfléchie, ont utilisé la puissance du code pour avoir un impact sur la culture, ce qui a valu à leurs développeurs les prix App Store 2022.



Reflétant la façon dont les applications ont fourni aux utilisateurs des services continus pour tout, de la productivité au divertissement en passant par la connexion sociale et au-delà, les abonnements sur l'App Store génèrent une part importante des plus de 900 millions d'abonnements payants aux services Apple. Les graphiques des applications et des jeux les plus téléchargés de l'année sont disponibles sur l'App Store.

Des confrontations à répétition avec les développeurs

Dave Bennett explique que l'un de ses passe-temps consiste à créer des applications, selon ses explications. Souvent, ces applications se concentrent sur une tâche qui ne concerne que lui. Par exemple, il y a deux ans, il a créé une application Android qui se connectait à son capteur de sol personnalisé pour lui envoyer une notification lorsque sa plante était sèche.Cette année, il a commencé à apprendre le BLE en utilisant le microcontrôleur Nordic NRF52. Il voulait créer une application compagnon sur son iPhone pour lui fournir des lectures de capteurs. « Tout cela est destiné à l'éducation et à un usage personnel, et n'est pas destiné à être utilisé par quelqu'un d'autre que moi-même », insiste-t-il.À sa grande déception, une semaine après avoir téléchargé l'application sur son iPhone, elle ne s'est plus ouverte !Il se demande alors pourquoi il devrait payer pour une application qui n'est pas distribuée.« Ne vous méprenez pas, je n'ai aucun problème avec cette idée en ce qui concerne les applications que je prévois de distribuer. J'utilise leurs serveurs et leur infrastructure pour gérer les mises à jour, les avis, les paiements, etc. Mais pour les applications qui ne vivent? Ils me semblent assez gourmands. Après tout, j'ai déjà payé 2 500 $ pour le Macbook et 1 100 $ pour l'iPhone. Que veulent-ils de plus ? »Certains internautes ont tenté de justifier la position d'Apple :Et Dave de rétorquer :« Donc, en gros, je paie des frais annuels pour avoir accès à leur SDK ? La plupart des fabricants vous le fournissent gratuitement, car ilsque vous créiez des applications pour leur plateforme ».Dave note qu'il ne faut même pas essayer de publier votre application de loisir de niche sur l'Appstore, car elle pourrait être rejetée en raison de la règle 4.2. Cette dernière stipule que :Et Dave de se demander :Les développeurs de l'App Store ont gagné plus de 320 milliards de dollars depuis le lancement du magasin en 2008, selon un communiqué de presse publié par Apple. Apple a déclaré en janvier 2022 que les développeurs avaient gagné plus de 260 milliards de dollars depuis le lancement de l'App Store ( soit 60 milliards seulement en 2021 ); les nouvelles statistiques partagées par Apple indiquent que les développeurs ont gagné 60 milliards de dollars en 2022.Début 2022, un groupe d'ingénieurs en logiciels a annoncé vouloir lancer un groupe appelé Open Web Advocacy (OWA) pour aider les applications en ligne à concurrencer les applications natives et pour encourager ou contraindre Apple à assouplir ses restrictions en matière de navigateur iOS. Le groupe OWA vise à promouvoir un web plus ouvert en expliquant aux législateurs des détails techniques subtils et à les aider à comprendre les aspects anticoncurrentiels de la technologie web. Au cours des derniers mois, les membres du groupe ont communiqué avec l'autorité britannique chargée de la concurrence et des marchés (CMA) pour convaincre l'agence que la politique d'Apple en matière de navigateur iOS nuit à la concurrence.En même temps que le lancement du site web du groupe, l'OWA prévoit de publier un document technique intitulé Bringing Competition to Walled Gardens, qui résume la position du groupe et vise à aider les régulateurs à comprendre les conséquences des restrictions de la technologie web. Le groupe recherche des développeurs partageant les mêmes idées pour défendre sa cause.La raison d'être du groupe est d'essayer de persuader Apple qu'ils doivent autoriser d'autres moteurs de navigateur sur iOS , afin qu'iOS puisse être une meilleure plateforme pour développer des choses pour le web moderne : « Parce qu'à l'heure actuelle, chaque navigateur sur iOS, qu'il soit badgé Chrome, Firefox ou Edge, n'est en fait qu'une peau de marque de Safari, qui est à la traîne [des autres navigateurs] parce qu'il n'a pas de concurrence sur iOS. »La principale préoccupation soulevée est que les directives de l'iOS App Store d'Apple exigent que chaque navigateur fonctionnant sur les iPhone et les iPad soit basé sur WebKit, le projet open source supervisé par Apple qui sert de moteur de rendu pour le navigateur Safari de la société. La monoculture des moteurs de navigation d'Apple a longtemps été un point sensible pour les développeurs web et les défenseurs des technologies web comme Alex Russell, anciennement chez Google et actuellement chez Microsoft.Mais la question du choix du moteur de navigation a été éclipsée par les récents efforts juridiques et législatifs, menés par Epic Games, pour ouvrir l'App Store iOS d'Apple aux systèmes de paiement tiers. Si le procès antitrust intenté par Epic Games à Apple a suscité des débats et donné lieu à une proposition de solution législative, la question des moteurs web dans l'écosystème d'Apple n'a pas été abordée.Un recours collectif a été lancé contre Apple en Grande-Bretagne. L'entreprise est accusée d'avoir enfreint la loi sur la concurrence en surfacturant les applications sur l'App Store UK suite à sa commission de 30%, ce qui concernerait près de 20 millions de clients. Plus particulièrement, les éléments mis en cause sont le montant de la commission sur les ventes d'applications ainsi que l'utilisation obligatoire du système de traitement des paiements, qui génère « des niveaux de profit illégalement excessifs ». Les plaignants demandent une indemnisation des utilisateurs britanniques d'iPhone et d'iPad, avec des dommages-intérêts pouvant atteindre 1,5 milliard de livres sterling, soit environ 1,74 milliard d'euros Le Dr Rachael Kent, expert en économie numérique et conférencier au King's College de l'Université de Londres, a déclaré : « l'App Store était une passerelle brillante pour une gamme de services intéressants et innovants que des millions d'entre nous trouvent utiles, moi-même inclus. Mais 13 ans après son lancement, il est devenu la seule porte d'entrée pour des millions de consommateurs. Apple garde jalousement l'accès au monde des applications et facture des frais d'entrée et d'utilisation totalement injustifiés.« C'est le comportement d'une entité abusant de sa situation de monopole et c'est inacceptable.»L'utilisation des applications se développe, et l'année dernière en particulier a vu augmenter la dépendance aux smartphones. Kent a déclaré qu'Apple n'avait pas le droit de facturer une commission de 30 % pour les transactions sur les téléphones – en particulier lorsque Apple lui-même, selon elle, bloquait notre accès aux plateformes et aux développeurs proposant de meilleures offres.Apple a estimé que cette action est « sans fondement ».Apple a ajouté : « La commission facturée par l'App Store est très proche de celle facturée par tous les autres marchés numériques. En fait, 84 % des applications de l'App Store sont gratuites et les développeurs ne paient rien à Apple. Et pour la grande majorité des développeurs qui paient une commission à Apple parce qu'ils vendent un bien ou un service numérique, ils ont droit à un taux de commission de 15 %. »Apple a assoupli sa politique sur l'App Store fin 2020, réduisant de moitié la commission qu'elle facture aux petits développeurs qui rapportent jusqu'à 1 million de dollars sur les applications payantes et les achats intégrés effectués via l'App Store. La commission était de 30%.Cela s'est produit au milieu d'une confrontation en salle d'audience avec Epic Games, l'éditeur de Fortnite, centrée sur des accusations selon lesquelles Apple exploite un monopole avec ses magasins numériques et refuse d'autoriser des méthodes de paiement alternatives. Epic a perdu la bataille aux États-Unis.Cependant, l'affaire judiciaire prolongée se poursuit ailleurs dans le monde.Apple a tenté de faire rejeter l'affaire sans succès.Sources : Dave Bennett Partagez-vous le point de vue de Dave Bennett, qui pense qu'il devrait être en mesure de développer une application dont il est le seul à se servir sans avoir à payer des frais pour un App Store, ou vous joignez vous plutôt à ceux qui estiment qu'il devrait payer les 99 $ de frais annuels à Apple ? Pourquoi ?