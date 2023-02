Comment l'iPhone a-t-il évolué sur le plan des caractéristiques techniques

Comment l'iPhone a-t-il évolué en matière de prix

Modèle d'iPhone Prix Année de sortie SMIC mensuel brut iPhone De 399€ à 599€ 2007 1280,07€ iPhone 3G De 599€ à 699€ 2008 1 321,02€ iPhone 3GS De 599€ à 699€ 2009 1 337,70€ iPhone 4 De 629€ à 739€ 2010 1 343,77€ iPhone 4s De 629€ à 849€ 2011 1 365€ iPhone 5 De 679€ à 899€ 2012 1 398,37€ iPhone 5s De 699€ à 899€ 2013 1 430,22€ iPhone 6, 6 Plus De 709€ à 1019€ 2014 1 445,38€ iPhone 6s, 6s Plus De 749€ à 1079€ 2015 1 457,52 € iPhone 7, 7 Plus De 769€ à 1079€ 2016 1 466,62 € iPhone 8, 8 Plus De 809€ à 1080€ 2017 1 480,27 € iPhone XS et XS Max De 1159€ à 1659€ 2018 1 498,47 € iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max De 809€ à 1659€ 2019 1 521,22 € iPhone 12, iPhone 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max De 809€ à 1609€ 2020 1 539,42 € iPhone 13, iPhone 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max De 809€ à 1839€ 2021 1 554,58 € iPhone 14, iPhone 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max De 1019 € à 2 129 € 2022 1 678,95 €

Quinze ans après son lancement au prix de départ de 499 $ (399 € en France à l'époque), une version encore scellée (non ouverte donc) du smartphone original d'Apple (également connu officieusement sous le nom d'iPhone 2G, iPhone 1 ou iPhone original) s'est vendue aux enchères pour 63 356,40 $ (59 402,96 € au taux actuel).L'iPhone vendu aux enchères appartenait à Karen Green, une tatoueuse cosmétique du New Jersey. Green a reçu l'iPhone, mais elle ne l'a jamais ouvert, car elle était liée à un contrat Verizon, qui n'était pas disponible pour les iPhone.Green a envisagé de vendre l'iPhone au fil des ans, mais l'a conservé jusqu'à ce qu'elle contacte LCG Auctions en octobre après avoir appris qu'un autre iPhone de première génération de 2007 avait été vendu pour près de 40 000 $ . Elle a expliqué qu'elle avait besoin d'argent pour son studio de tatouage cosmétique.La vente aux enchères s'est ouverte le 2 février et s'est terminée le 19 février. La maison de vente aux enchères a déclaré que Green avait une « pièce vraiment unique avec une belle histoire derrière elle ».Les enchères pour l'iPhone ont commencé à 2 500 dollars. Il devait être vendu au moins 50 000 dollars, mais il a fini par être cédé contre 13 000 dollars de plus.La boîte scellée en usine contient un appareil avec huit gigaoctets de stockage (l'iPhone 14 commence avec 128 Go), un appareil photo avec deux mégapixels (l'iPhone 14 Pro en a 48 sur l'un de ses multiples objectifs), et même un port casque (vous vous en souvenez ?). Sur l'emballage se trouve une image du téléphone et de son écran d'accueil vintage, arborant des applications désormais disparues comme l'iPod pour la musique et YouTube intégré.De nombreux éléments de base d'un écran d'accueil de smartphone moderne sont introuvables, l'appareil étant antérieur à Instagram et TikTok.L'idée d'un téléphone mobile avec la forme et la fonctionnalité d'un iPod touch était une formule gagnante pour Apple, car il est devenu le produit le plus réussi de la grande enseigne de la technologie.Plus d'une douzaine de successeurs ont suivi depuis qu'il a été dévoilé par le regretté Steve Jobs en 2007, générant une concurrence féroce de la part de Google et de Samsung.L'iPhone a parcouru un long chemin en 15 ans, l'iPhone 14 étant nettement différent du modèle d'origine. Finies les immenses bordures autour du minuscule écran de 3,5 pouces, remplacées par un seul écran mesurant 6,1 pouces. Le bouton d'accueil autrefois omniprésent est également introuvable - il est désormais réservé à l'iPhone SE "budget" d'Apple.Et là où il y avait autrefois une caméra, il y en a maintenant au moins deux, et c'est juste à l'arrière.Voici les prix des différents iPhone depuis leur sortie avec le SMIC mensuel brut à titre de comparaison :L'année dernière, Apple a choisi de ne pas sortir un iPhone 14 Mini. L'iPhone 12 et 13 Mini ont en effet été des « échecs » commerciaux (toute proportion gardée). Les utilisateurs recherchent de grands écrans pour afficher leurs contenus. Et un affichage minuscule ne convainc pas les foules. Ainsi, l'impasse a été faite en 2022 sur cette version.Jusqu'en 2017, le prix l'iPhone 8 Plus 256Go à 1 089 € était encore inférieur de 400 € par rapport au SMIC mensuel brut. Dès 2018, le fameux iPhone XS Max 512Go à 1659 € dépasse allègrement le SMIC mensuel à 1498,47 € avec 160 € de différence.Depuis cette date, le SMIC mensuel brut n'a jamais repris le dessus sur les iPhone les plus haut de gamme. Le dernier iPhone 14 Pro Max 1To à 2 129 euros dépasse désormais le SMIC de 451 € ! Si l'on compare par rapport à 2007 et le prix maximum de 599€ du premier iPhone, le SMIC de l'époque équivalait à deux iPhone.Source : LGC Auctions Êtes-vous iPhone ou pas ?Que pensez-vous de la vente aux enchères de l'iPhone original ? Le prix vous semble-t-il déraisonnable ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous de la hausse vertigineuse des prix de l'iPhone année après année ? Est-elle, selon vous, justifiée ? Pourquoi ?