Un appel de deux propriétaires d'iPhone

Conclusion

Le litige remonte à 2018, lorsque plusieurs plaintes collectives ont été déposées contre Apple, affirmant que la société avait perpétré « l’une des plus grandes fraudes à la consommation de l’histoire » en réduisant discrètement la vitesse du processeur de certains iPhone sous des charges élevées. L’idée du ralentissement était de réduire les effets négatifs du vieillissement des batteries, tels que les arrêts aléatoires, pour une gamme de modèles d’iPhone.Tout part de l’admission en 2017 d’Apple, qu’il avait ralenti les performances du téléphone dans les anciens modèles pour éviter les arrêts inattendus liés à la fatigue de la batterie. Mais Apple n’ayant pas informé les clients de ce qui se passait, ces derniers ont tout simplement pensé que leurs téléphones devenaient obsolètes et se sont procuré des modèles plus récents. Ils affirment que s’ils avaient su qu’il leur suffisait d’acheter une batterie qu’Apple proposait à prix réduit (29 dollars) à ce moment pour résoudre le problème, ils n’auraient jamais dépensé des centaines de dollars pour de nouveaux téléphones.C’est ainsi qu’entre 2017 et 2018, des dizaines de recours collectifs ont été déposés contre Apple pour finalement être regroupés en une seule plainte.Dans un dossier déposé devant le tribunal en 2019, la société a fait valoir que les batteries lithium-ion devenaient moins efficaces avec le temps, des charges répétées, des températures extrêmes et une utilisation générale. La mise à jour du logiciel, affirme Apple dans le dossier, implique des compromis. « Fournir plus de fonctionnalités introduit également de la complexité et peut réduire la vitesse, et l'augmentation des fonctionnalités ou de la vitesse peut avoir un impact négatif sur la durée de vie du matériel », a déclaré la société.Apple a donc tenté de résoudre le problème avec une mise à jour logicielle, mais la mise à jour n’a fait que réduire la performance du dispositif pour limiter le nombre d’arrêts, affirmait la plainte. Apple a nié tout acte répréhensible, mais a accepté en 2020 de payer entre 310 et 500 millions de dollars pour mettre fin au litige. Le montant exact que la société paiera, et le montant exact que chaque demandeur recevra, dépendra du nombre d’approbations de demandes, et certaines sont encore en cours d’évaluation.Les téléphones concernés par l’affaire étaient les iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus et SE fonctionnant sous iOS 10.2.1 ou ultérieur avant le 21 décembre 2017, et les iPhone 7 et 7 Plus fonctionnant sous iOS 11.2 ou ultérieur avant cette date. Selon la plainte, les rapports d’arrêts inexpliqués d’iPhone ont commencé à apparaître en 2015 et ont augmenté à l’automne 2016. Les consommateurs se plaignaient que leurs téléphones s’éteignaient même si les batteries affichaient une charge supérieure à 30%, affirmait la plainte. La plainte soutenait que les arrêts étaient dus à un décalage entre le matériel des téléphones, notamment les batteries et les puces de traitement, et les exigences toujours croissantes des systèmes d’exploitation constamment mis à jour.La semaine dernière, deux propriétaires d'iPhone qui se sont opposés au règlement ont perdu leur appel devant la 9Cour d'appel du circuit des États-Unis concernant ses conditions, supprimant ainsi le dernier obstacle à l'accord.En vertu de l'accord, Apple devait fournir à l'administrateur des réclamations les noms et les coordonnées de toute personne possédant ou louant un iPhone éligible. La date limite de réclamation était le 6 octobre 2020. Environ 3 millions de réclamations ont été reçues et la dernière estimation évalue l'indemnisation à environ 65 dollars par réclamation, a déclaré Tyson Redenbarger, un avocat qui a représenté les clients de l'iPhone dans cette affaire.Le règlement fait suite à une série de controverses qui ont entaché la réputation d’Apple en matière de protection de la vie privée et de transparence. En 2017, Apple a présenté des excuses publiques pour avoir ralenti les anciens modèles d’iPhone sans en informer les utilisateurs, et a offert une réduction sur le remplacement des batteries. La société a également ajouté une fonctionnalité dans iOS qui permet aux utilisateurs de vérifier l’état de leur batterie et de désactiver le ralentissement du processeur. En 2018, Apple a accepté de payer 5,7 millions de dollars à l’Italie pour avoir induit les consommateurs en erreur sur les performances et la durée de vie des batteries. En 2020, Apple a accepté de payer 113 millions de dollars aux États-Unis pour régler une enquête menée par 34 États sur le même sujet.Les avocats des plaignants ont salué le règlement comme une victoire pour les consommateurs, affirmant qu’il s’agissait du plus grand règlement jamais obtenu dans une affaire de ralentissement d’iPhone. Ils ont également déclaré que le règlement envoyait un message fort aux entreprises technologiques sur l’importance d’être honnêtes avec leurs clients. « Ce règlement est un témoignage du pouvoir des consommateurs qui se regroupent pour tenir les entreprises responsables de leurs actes », a déclaré Steve Berman, un avocat qui représentait les clients d’iPhone dans l’affaire.Les utilisateurs d’iPhone qui sont éligibles au paiement devraient recevoir un courriel ou un courrier postal avec les instructions pour réclamer leur part du règlement. Le paiement devrait être effectué dans les prochains mois, après que le juge ait approuvé définitivement le règlement et que tous les appels soient épuisés.Source : décision de justice