Les fonctionnaires ont reçu ces instructions de leurs supérieurs au cours des dernières semaines, ont indiqué les sources.On ne sait pas encore combien d'agences du gouvernement central ont été touchées, bien que Pékin ait restreint l'utilisation de l'iPhone par certains fonctionnaires depuis des années, selon le média.Cette interdiction intervient dans un contexte de tensions accrues entre Washington et Pékin, qui se livrent à une guerre technologique. La Chine s'efforce également d'être autosuffisante dans ce secteur.Cela pourrait avoir un impact significatif sur Apple, car la Chine est l'un des plus grands marchés de l'entreprise - elle représentera près d'un cinquième de son chiffre d'affaires global en 2022.L'interdiction par la Chine des marques de téléphones étrangères dans les agences gouvernementales reflète des restrictions similaires aux États-Unis, comme l'interdiction par la ville de New York de TikTok sur les appareils appartenant au gouvernement.Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette mesure prise par le gouvernement central chinois ? Trouvez-vous qu'elle est crédible et pertinente ?Selon vous, cette décision aura-t-elle un impact manifeste sur les ventes mondiales du smartphone d'Apple ?