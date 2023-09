L'abondance de nouvelles données peut en dire long sur l'état des revenus générés par les applications iOS aujourd'hui. Ceci étant dit, il est important de noter que les applications iOS ont tendance à gagner sept fois plus que les applications Android, ce qui représente presque le double de la différence supposée. Une chose qui mérite d'être mentionnée est que les applications iOS ont deux fois moins d'utilisateurs que les applications Android. Ce point est important, car cela pourrait finir par réduire le revenu global qui peut être gagné. Toutefois, l'augmentation massive des revenus moyens par utilisateur compense largement ce phénomène, permettant aux applications iOS de rapporter près de quatre fois ce que les applications Android peuvent offrir aux développeurs aujourd'hui.L'essentiel est que les utilisateurs d'iOS dépensent en moyenne 700 % de plus que les utilisateurs d'Android. Il reste à savoir si cela est dû à la qualité générale des applications ou à un autre facteur, mais le fait est que les applications iOS offrent beaucoup plus de valeur, ce qui explique pourquoi tant de développeurs ont tendance à leur donner la priorité dans une si large mesure.Une application iOS peut rapporter environ 10,4 dollars par mois et par utilisateur, alors que les applications Android ne rapportent qu'environ 1,40 dollar chacune. Ce chiffre n'inclut même pas les services d'abonnement d'Apple, extrêmement rentables, ce qui révèle l'énorme fossé qui est en train de se creuser. Android se laisse rapidement distancer par iOS, et même le fait d'avoir beaucoup plus d'utilisateurs pourrait ne pas suffire à le rendre compétitif. Cela aura certainement un impact énorme sur ces systèmes d'exploitation à l'avenir.Source : Asymco Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?