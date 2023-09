Meet iPhone 15 Pro & Pro Max! Powered by A17 Pro, which ushers in a new era of Apple Silicon, these products unlock new performance capabilities, amazing photography, next-level gaming, and more. And with an all-new titanium design, they're our lightest weight Pro models yet! pic.twitter.com/kZxWCPj0Vl — Tim Cook (@tim_cook) September 12, 2023

Des internautes pas très convaincus

L'innovation d'Apple est morte avec Steve Jobs. Presque tout depuis 2011 a été une amélioration de 0,5 à 1° par rapport aux produits existants - à l'exception de la montre - ce qui était de toute façon inévitable.

L'iPhone 15 a été présenté le 12 septembre 2023 avec un port USB-C en lieu et place du connecteur Lightning d'Apple. Ce changement met les nouveaux iPhone en phase avec d'innombrables autres téléphones, tablettes, ordinateurs et autres appareils électroniques qui utilisent déjà le port USB-C pour l'alimentation électrique et la connectivité filaire.Outre le port USB-C, Apple a présenté d'autres améliorations apportées à l'iPhone 15, notamment un appareil photo plus performant et des bordures plus petites autour de l'écran. Les nouveaux téléphones haut de gamme d'Apple ont également la capacité d'enregistrer des vidéos en trois dimensions, qui pourront être visionnées dans le casque de réalité augmentée qu'Apple commercialisera l'année prochaine.Toutefois, il faut noter que les modèles de base reprennent de nombreuses caractéristiques des modèles Pro de l'année dernière, notamment Dynamic Island, une barre d'outils située en haut de l'écran. Dynamic Island a transformé l'encoche très décriée qui abrite l'équipement de la caméra TrueDepth pour Face ID en un élément crucial de l'interface de l'iPhone. La nouvelle zone en forme de pilule ne se contente pas d'accueillir l'appareil photo, elle change également de forme pour se transformer en centre dynamique de notifications de l'iPhone.Les nouveaux iPhone, dont le lancement est prévu le 22 septembre, sont dotés d'un verre infusé de couleurs inédit – une « première dans l'industrie » – et de nouveaux ports de chargement.Bien que la taille de l’écran soit comparable à celle du 14, la conception en titane du 15 en fait leur « modèle Pro le plus léger à ce jour », a expliqué le PDG d’Apple, Tim Cook, sur X.Mais le système amélioré à double caméra, les performances globales améliorées et les fonctionnalités de sécurité étendues ne suffisent pas aux critiques amateurs en ligne qui affirment que les modèles d’iPhone 15 manquent de suffisamment d’innovation pour les différencier de la génération précédente. Sur X (anciennement Twitter), les utilisateurs sont allés jusqu'à affirmer que « l'innovation est morte avec Steve Jobs », le co-fondateur et ancien PDG d'Apple décédé en 2011 des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. Certains ont estimé que Jobs était la force motrice du succès d’Apple, et que ses successeurs Tim Cook et Kaiann Drance n’avaient pas suivi son héritage.Certaines des plaintes les plus courantes concernaient le verre arrière coloré de l’iPhone 15, que certains utilisateurs trouvaient laid et bon marché. D’autres ont critiqué Dynamic Island, l'encoche dynamique en haut de l’écran qui affiche les alertes importantes et les activités en direct. Certains utilisateurs ont estimé qu’il s’agissait d’un gadget qui gaspillait de l’espace d’écran et distrayait du contenu. Certains se sont également moqué du système de caméra de l’iPhone 15, qui dispose d’une caméra principale de 48MP et d’une option téléobjectif 2x. Certains utilisateurs ont affirmé que la qualité de la caméra n’était pas très différente des modèles précédents, et que le zoom téléobjectif était inférieur à celui d’autres marques.Voici quelques-uns de leurs commentaires.Pour Seth Arp,Pour bien signaler un manque cruel d'innovation, Ryan Rozbiani ironise : « Découvrez le nouvel Apple iPhone 13, je veux dire 14, non désolé 15*! »Cependant, tous les utilisateurs n’étaient pas négatifs à propos de l’iPhone 15. Certains ont salué ses performances, son autonomie et ses capacités de jeu. Certains ont également aimé son connecteur USB-C, qui est compatible avec de nombreux autres appareils et chargeurs.Le nouveau port USB-C de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus, de plus grande taille, ne prend pas en charge l'USB 4 ni même l'USB 3.2. Apple a délibérément choisi de se limiter aux vitesses de l'USB 2.Cette spécification limite les vitesses de transfert à seulement 480 mégabits par seconde. En d'autres termes, le nouvel iPhone 15 doté d'un port USB-C a exactement le même taux de transfert maximal que tous les iPhone dotés d'un connecteur Lightning qui l'ont précédé. Si vous souhaitez bénéficier de taux de transfert USB 3 plus rapides, vous devez passer à l'iPhone 15 Pro ou Pro Max. Ces modèles haut de gamme intègrent tous deux un port USB-C qui prend en charge des taux de transfert USB 3 allant jusqu'à 10 gigabits par seconde. Ce n'est donc pas la connexion USB-C la plus rapide, mais elle est tout de même plus rapide que la connexion Lightning.Kaiann Drance, vice-président du marketing mondial des produits iPhone d'Apple, insiste sur le fait que les modèles de smartphones mis à jour constituent « un énorme pas en avant » en matière d'innovation, selon le communiqué de presse de l'entreprise.Certains fans de la marque à la pomme se réjouissent d'un bouton d'action apparemment personnalisable à l'endroit où se trouvait autrefois le commutateur de sourdine.Source : réactions des internautesÊtes-vous d’accord ou pas avec les utilisateurs qui disent qu’Apple a cessé d’innover depuis la mort de Steve Jobs ? Ces propos sont-ils justifiés selon vous ?Pensez-vous que les caractéristiques comme Dynamic Island ou le système de caméra de l’iPhone 15 sont des caractéristiques attrayantes et utiles, ou laides et gadgets ? Pourquoi ?Comment comparez-vous l’iPhone 15 et la concurrence en termes de performance, de design, et de prix ? Lequel préféreriez-vous acheter et pourquoi ?Comment évaluez-vous la position et la stratégie d’Apple sur le marché mondial ? Pensez-vous qu’il peut maintenir son leadership et sa rentabilité, ou qu’il va perdre du terrain face à ses concurrents ? Quelles sont les opportunités et les défis auxquels Apple fait face ?