Mais un activiste ne partage pas cet enthousiasme

Pour Apple, la véritable innovation anti-réparation vient de la loi technologique américaine la plus pernicieuse : l’article 1201 du Digital Millennium Copyright Act (DMCA). DMCA 1201 est une loi « anti-contournement ». Il interdit la distribution de tout outil qui contourne « un moyen efficace de contrôle d'accès ». Tout cela est très abstrait, mais voici ce que cela signifie*: si un fabricant intègre une gestion des droits numériques (DRM) dans son appareil, alors tout ce que vous voulez faire et qui implique de supprimer ce DRM est désormais illégal, même si la chose elle-même est parfaitement légale. ..



Lorsque le projet de loi californien sur le droit à la réparation a été présenté, il était clair qu'il allait être adopté. Plutôt que de se faire écraser par ce train, Apple est monté à bord et a soutenu la législation, qui a été adoptée à l'unanimité. Mais Apple a eu le dernier mot. Parce que même si le projet de loi californien contient de nombreuses clauses utiles pour les ateliers de réparation indépendants qui empêchent vos gadgets de se retrouver dans une décharge, il s'agit d'une loi d'État et la DMCA 1201 est fédérale. Une loi d’État ne peut pas simplement légaliser la conduite interdite par la loi fédérale. Le projet de loi californien sur le droit à la réparation est une réussite, mais il a un point faible : le couplage des pièces, le fléau des techniciens de réparation. Pour Apple, la véritable innovation anti-réparation vient de la loi technologique américaine la plus pernicieuse : l’article 1201 du Digital Millennium Copyright Act (DMCA). DMCA 1201 est une loi « anti-contournement ». Il interdit la distribution de tout outil qui contourne « un moyen efficace de contrôle d'accès ». Tout cela est très abstrait, mais voici ce que cela signifie*: si un fabricant intègre une gestion des droits numériques (DRM) dans son appareil, alors tout ce que vous voulez faire et qui implique de supprimer ce DRM est désormais illégal, même si la chose elle-même est parfaitement légale. ..Lorsque le projet de loi californien sur le droit à la réparation a été présenté, il était clair qu'il allait être adopté. Plutôt que de se faire écraser par ce train, Apple est monté à bord et a soutenu la législation, qui a été adoptée à l'unanimité. Mais Apple a eu le dernier mot. Parce que même si le projet de loi californien contient de nombreuses clauses utiles pour les ateliers de réparation indépendants qui empêchent vos gadgets de se retrouver dans une décharge, il s'agit d'une loi d'État et la DMCA 1201 est fédérale. Une loi d’État ne peut pas simplement légaliser la conduite interdite par la loi fédérale. Le projet de loi californien sur le droit à la réparation est une réussite, mais il a un point faible : le couplage des pièces, le fléau des techniciens de réparation.

Le parts-pairing...

Le parts-pairing est une connerie, et Apple est une racaille à cause du fait qu'il y a recours, mais ils ne sont pas les seuls [à le faire]. Le parts-pairing est au cœur de la connerie des fabricants d'imprimantes à jet d'encre, qui l'utilisent pour éliminer l'encre de tiers, afin de pouvoir facturer 9 600 $/gallon pour une encre qui coûte quelques centimes. Le parts-pairing est également monnaie courante dans le secteur des fauteuils roulants électriques, un secteur fortement monopolisé dont le comportement prédateur est incroyablement dépravé[...]



Lorsque Bill Clinton a signé la loi DMCA 1201 il y a 25 ans, il a chargé une arme à feu et l'a placée sur le manteau de la nation et maintenant c'est l'Acte III et nous sommes tous criblés de balles. Tout, des fours aux pompes à insuline, des thermostats aux ampoules, a utilisé le DMCA 1201 pour limiter les réparations, les modifications et les améliorations. Le Congrès doit nous débarrasser de ce fléau, pour nous permettre de retrouver tous les bénéfices de l’interopérabilité. Leest une connerie, et Apple est une racaille à cause du fait qu'il y a recours, mais ils ne sont pas les seuls [à le faire]. Leest au cœur de la connerie des fabricants d'imprimantes à jet d'encre, qui l'utilisent pour éliminer l'encre de tiers, afin de pouvoir facturer 9 600 $/gallon pour une encre qui coûte quelques centimes. Leest également monnaie courante dans le secteur des fauteuils roulants électriques, un secteur fortement monopolisé dont le comportement prédateur est incroyablement dépravé[...]Lorsque Bill Clinton a signé la loi DMCA 1201 il y a 25 ans, il a chargé une arme à feu et l'a placée sur le manteau de la nation et maintenant c'est l'Acte III et nous sommes tous criblés de balles. Tout, des fours aux pompes à insuline, des thermostats aux ampoules, a utilisé le DMCA 1201 pour limiter les réparations, les modifications et les améliorations. Le Congrès doit nous débarrasser de ce fléau, pour nous permettre de retrouver tous les bénéfices de l’interopérabilité.

...un mécanisme souvent utilisé dans l'industrie

Conclusion

En août, Apple a envoyé une lettre aux membres du législateur californien pour leur demander de voter le projet de loi sur le droit à la réparation ou “Senate Bill 244” tel qu’il est actuellement rédigé, qui oblige les fabricants à permettre aux clients de réparer eux-mêmes leurs appareils endommagés.« Nous soutenons le SB 244, car il comprend des exigences qui protègent la sécurité et la confidentialité des utilisateurs individuels, ainsi que la propriété intellectuelle des fabricants de produits », a écrit Apple dans la lettre. « Nous continuerons à soutenir le projet de loi, tant qu’il continuera à offrir des protections aux clients et aux innovateurs ».Cette décision marque un changement de politique historique de la part d’Apple, le fabricant d’électronique le plus puissant au monde et, historiquement, l’un des plus grands opposants aux législations sur le droit à la réparation au niveau national. Elle signifie, en effet, que les consommateurs ont gagné. « Si la Californie vote oui et continue à élever la barre sur la réparation des appareils électroniques par rapport aux autres États, il devient évident que le combat est terminé, et que nous avons gagné », a déclaré Nathan Proctor, directeur principal du groupe de défense des droits des consommateurs U.S. PIRG Campaign for the Right to Repair. « Ce sera la fin du spectacle pour les appareils électroniques. Il y a d’autres industries où ce combat va se poursuivre, mais si une loi forte passe en Californie, nous gagnons ».« Je pense que l’adoption en Californie signifie qu’il y aura beaucoup de pression sur les fabricants pour qu’ils fixent la limite là-bas et qu’ils disent ‘pas plus loin’, car nous leur avons maintenant prouvé que nous pouvons faire passer des lois et changer leur façon de fonctionner », a ajouté Proctor. « Cela montre que le plaidoyer au niveau des États est un bon moyen de traiter les grands problèmes qui sont difficiles à faire passer au Congrès. Cela montre que vous pouvez vraiment étaler les grandes entreprises technologiques si vous avez un véritable réseau populaire derrière vous ».Dans un billet, Cory Doctorow a déclaré que « le droit à la réparation n'a pas d'adversaire plus avisé et plus dévoué qu'Apple, une entreprise dont le travail le plus innovant consiste à imaginer de nouvelles façons de saboter sournoisement la réparation des appareils électroniques tout en prétendant être un gestionnaire soucieux de l'environnement, un mensonge qui dissimule les montagnes de déchets électroniques ». Et d'ajouter plus loin « Tim Cook l'a expliqué à ses investisseurs : lorsque les gens peuvent réparer leurs appareils, ils n'en achètent pas de nouveaux. Lorsque les gens n’achètent pas de nouveaux appareils, Apple ne leur en vend pas. C'est simple ».Plus précisément, Doctorow critique la façon dont Apple équipe les pièces avec un petit système sur puce uniquement pour suivre les numéros de série uniquement « afin d'empêcher les techniciens de réparation indépendants de réparer votre gadget » :L'une des méthodes qu'Apple utilise est le “parts-pairing”, qui consiste à équiper les pièces détachées d’une puce électronique qui enregistre un numéro de série unique. Ce numéro de série doit être apparié avec celui de l’appareil pour que la pièce fonctionne correctement. Ainsi, si un utilisateur ou un réparateur indépendant remplace une pièce défectueuse par une pièce compatible, mais non appariée, l’appareil peut refuser de démarrer, afficher un message d’erreur ou réduire ses performances.Le but de cette pratique est de dissuader les utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs appareils ou de les confier à des réparateurs non agréés par Apple, qui peuvent proposer des services moins chers ou plus rapides que ceux du fabricant. Ainsi, Apple maintient son contrôle sur le marché des pièces détachées et incite les utilisateurs à acheter de nouveaux appareils plutôt qu’à réparer les anciens.Et d'expliquer :Aujourd’hui, il en coûte environ 25 ¢ pour ajouter un système sur puce, même aux plus petites pièces. Ces SOC peuvent exécuter des DRM. Voici comment fonctionne ce DRM*: lorsque vous insérez une nouvelle pièce dans un appareil, le SOC et le contrôleur principal de l'appareil communiquent entre eux. Ils exécutent un protocole cryptographique*: la pièce indique*: "Voici mon numéro de série", puis le contrôleur principal invite l'utilisateur à saisir un code secret fourni par le fabricant, et le contrôleur principal envoie une version signée de celui-ci à la pièce, et le la pièce et le système se reconnaissent alors.Ce processus porte de nombreux noms, mais comme il a été utilisé pour la première fois dans le secteur automobile, il est largement connu sous le nom de VIN-Locking (VIN signifie « numéro d'identification du véhicule », le numéro unique attribué à chaque voiture par son constructeur). Le verrouillage du VIN est utilisé par les constructeurs automobiles pour empêcher les mécaniciens indépendants de réparer votre voiture*; même s'ils utilisent les propres pièces du constructeur, les pièces et le moteur refuseront de fonctionner ensemble jusqu'à ce que le représentant du constructeur entre le code de déverrouillageLe verrouillage du VIN est partout. C'est ainsi que John Deere empêche les agriculteurs de réparer eux-mêmes leurs tracteurs – ce que les agriculteurs font littéralement depuis l'invention des tracteurs.Bien sûr, Apple est un grand fan du verrouillage VIN. Dans les téléphones, le verrouillage du VIN est généralement appelé « sérialisation » ou « appairage de pièces », mais c'est la même chose : un minuscule sous-ensemble possède son propre microcontrôleur dont le seul objectif est d'empêcher les techniciens de réparation indépendants de réparer votre gadget. Le couplage de pièces permet à Apple de bloquer les réparations même lorsque le technicien utilise des pièces Apple neuves, mais il permet également à Apple de bloquer les pièces remises à neuf et les pièces tierces.Pendant de nombreuses années, Apple a été le partenaire principal et la principale voix dans le blocage des projets de loi de l'État sur le droit à la réparation, qu'elle a tués par douzaines, à la tête d'une coalition de monopoles, de Wahl (qui piège leurs tondeuses à cheveux avec des ressorts qui provoquent une décomposition irréversible de leur tête si vous essayez de les affûter à la maison) à John Deere (qui a réinventé le métayage en faisant des agriculteurs des locataires de leurs tracteurs plutôt que de leurs terres).Mais l'opposition d'Apple à la réparation est finalement devenue un problème pour l'entreprise. C'est une mauvaise optique, et les clients et les employés d'Apple sont volubilement mécontents de la conduite écocide de l'entreprise. Mais bien sûr, la direction et les actionnaires d'Apple détestent la réparation et souhaitent la bloquer autant que possible.Apple sait penser différemment. L'entreprise s'est lancée dans un programme de soutien visible au droit à la réparation, tout en travaillant en coulisses pour le saboter.L'année dernière, Apple a annoncé un programme de réparation. C'était. Si vous vouliez échanger la batterie de votre téléphone, tout ce que vous aviez à faire était de laisser Apple retenir 1 200 $ sur votre carte de crédit, puis d'attendre que l'entreprise vous envoie 80 livres d'outils spécialisés, emballés dans deux étuis spéciaux Pelican.Ensuite, vous avez échangé votre batterie, mais vous n’avez pas terminé*! Une fois votre batterie installée, vous deviez rencontrer un technicien Apple agréé qui vous indiquerait quel code saisir sur un ordinateur portable que vous avez connecté au téléphone afin de le coupler avec votre téléphone. Ensuite, tout ce que vous aviez à faire était de transporter ces deux valises Pelican de 40 livres dans un dépôt d'expédition et d'attendre qu'Apple retire votre carte (moins les 120 $ en pièces et frais).En revanche, des ateliers de réparation indépendants comme iFixit vous vendront tous les outils dont vous avez besoin pour effectuer votre propre échange de batterie, y compris la batterie ! pour 32$. L'ensemble du kit tient dans une enveloppe matelasséeFace à cette situation, des initiatives législatives ont été lancées pour protéger le droit à la réparation. Par exemple, en Californie, une loi a été adoptée à l’unanimité pour obliger les fabricants à fournir aux réparateurs indépendants les informations, les outils et les pièces nécessaires à la réparation des appareils électroniques1. Cependant, cette loi est limitée par la loi fédérale DMCA, qui reste en vigueur. Il faudrait donc une réforme de la DMCA pour permettre aux utilisateurs et aux réparateurs de contourner les DRM sans risquer des poursuites judiciaires.Source : Cory Doctorow Que pensez-vous de l'argumentation de Cory Doctorow ? Vous semble-t-il crédible ou plutôt tiré par les cheveux ?Que pensez-vous du parts-pairing et de la DMCA ? Est-ce que ces pratiques sont justifiées ou abusives ?Avez-vous déjà eu des difficultés à réparer un appareil électronique à cause du parts-pairing ou de la DMCA ? Si oui, comment avez-vous résolu le problème ?